Literaturhaus Allgäu feiert 15-Jähriges

Von: Lajos Fischer

Harald Dreher (links) leitete 15 Jahre lang den Arbeitskreis Literaturhaus Allgäu. Im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung wurde Annette Kölbl als seine Nachfolgerin vorgestellt. © Fischer

Immenstadt – „Ach, liebes Publikum, wir sind so dankbar für Ihren Applaus! Literatur verbindet: Sie mit uns, uns mit Ihnen, uns alle mit dem Leben!“, sagte die ehemalige Organisatorin Uli Baumeister-Bock bei der Jubiläumsfeier des Literaturhauses Allgäu, das sich im Kellergewölbe der ehemaligen Reitschule in Immenstadt in den letzten 15 Jahren zu einem beliebten Ort der Begegnung für alle Literaturfans aus der ganzen Region wurde.

„Dank des ehrenamtlichen Engagements des Arbeitskreises hat sich das Literaturhaus zu einem richtigen Rennpferd, zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt“, hob Bürgermeister Nico Sentner in seinem Grußwort hervor. Er dankte Harald Dreher, der 18 Jahre lang als Kulturreferent und die letzten eineinhalb Jahrzehnte als Leiter des Arbeitskreises das kulturelle Leben der Stadt stark mitgeprägt habe. Dreher erzählte, wie er als leidenschaftlicher Radfahrer im Januar mit Beschwingtheit nach Hause gekommen sei.

Vorher habe er in einem Gespräch Annette Kölbl spontan gefragt, ob sie Lust hätte, die Gesamtverantwortung für das Literaturhaus zu übernehmen. „Nach ein bis zwei Sekunden Überlegung sagte sie ein klares Ja!“ Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung erfolgte nun offiziell die Übergabe. „Ich übernehme gerne und setze weiterhin auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserem sehr gut funktionierenden Team“, betonte die Immenstädterin.

Ein Rückblick auf 15 Jahre Literaturhaus Allgäu

In einem kurzweiligen Vortrag blickte Harald Dreher auf die vergangenen Jahre zurück. „Es gab Lesungen mit weniger als zehn Zuhörern und welche, bei denen man den Kartenvorkauf wegen Überfüllung stoppen musste.“ Bei einer Veranstaltung mit Hamed Abdel-Samad seien BKA und Verfassungsschutz im Haus gewesen. „Wir haben viele Veranstaltungsformate ausprobiert. Der Arbeitskreis war immer experimentierfreudig, aber er hatte auch den Mut, Projekte abzusetzen, wenn sie nicht gut angekommen sind.“

„Die jährlichen Kunstausstellungen des Berufsverbandes Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd sind immer von hoher Qualität.“ Mit dem diesjährigen Titel „Verbundenheit“ könne die Zusammenarbeit gut beschrieben werden. „Wir sind verlässlicher Partner für das Allgäuer Literaturfestival.“ Es sei angedacht, die Auftaktveranstaltung im nächsten Jahr in Immenstadt durchzuführen. Dreher dankte namentlich allen, die sich in den letzten 15 Jahren im Arbeitskreis engagierten. „Am Anfang hieß der Arbeitskreis ‚Lebendiges Literaturhaus‘, inzwischen wurde das Adjektiv gestrichen, weil es zur Selbstverständlichkeit wurde“, sagte er am Ende augenzwinkernd.

Leidenschaft, Diskussionswut und ungelöste Rätsel

Uli Baumeister-Bock gehörte bis zu ihrem Umzug nach Nürnberg – als Organisatorin und als Autorin – zu den Aktivisten im Arbeitskreis. Bildreich schilderte sie im Rahmen der Jubiläumsfeier, wie „das literaturverliebte Oktagon des Arbeitskreises“ mindestens einmal im Monat in den „Maschinenraum des Literaturhauses“, einer „im ländlichen Raum nahezu singulären Institution“ heruntersteige, um sich der „geheimnisvoll Schönen“ zu widmen.

„Was bei allen überwiegt, sind Liebe und Leidenschaft für die Literatur und deren Vermittlung.“ Sie berichtete von langen Besprechungen, in denen die Mitglieder von „Diskussionswut gepackt“ und „von der Leidenschaft für ein Buch mitgerissen“ worden seien. Mittendrin „der umsichtige und ausgleichende Harald“ und „die ideensprühende, innovative Annette“. Die Frage, wie man auch jüngere Leute ansprechen könne, bezeichnete sie als „ein Rätsel, das bislang ungelöst bleibt“.

Darauf kündigte Kölbl an, dass sie in Zukunft mehr junge Autorinnen und Autoren ins Haus holen wolle. Das Ensemble „Triollage“ begleitete das Festprogramm. Die abwechslungsreiche Musik des multikulturell besetzten Trios mit Malgorzata Grzanka Räth aus Polen, Frank Steckeler aus dem Allgäu und Alen Gadzun aus Bosnien begeisterte das Publikum, bestehend aus Literaturfans aus Immenstadt, aus dem Oberallgäu, aber auch aus Memmingen oder Kempten.