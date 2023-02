15 Jahre Literaturhaus Allgäu

Von: Lajos Fischer

Literaturbegeistert: Mitglieder des Arbeitskreises Literaturhaus Allgäu (v.l.) Marianne Matye, Annette Kölbl, Harald Dreher, Angelika Scholz, Cordula Schneele und Hans Matye. Es fehlen Ulrike Bauermeister-Bock, Christine Filippi, Carolin Kusche und Fedora Geiger. © Lajos Fischer

Immenstadt – Das Literaturhaus Allgäu im Kellergewölbe der ehemaligen Reitschule in Immenstadt ist seit 15 Jahren ein beliebter Ort der Begegnung für alle Literaturfans aus der ganzen Region. Für Harald Dreher, dessen Name von Anfang an eng mit der kulturellen Einrichtung verbunden ist, bieten die bevorstehenden Jubiläumsveranstaltungen Anlass, auch persönlich Bilanz zu ziehen. Im Juni wird er die Leitung des Arbeitskreises an Annette Kölbl weitergeben.

Dreher erinnert sich im Kreisbote-Gespräch daran, als ihn der damalige Bauamtsleiter Adalbert Martin ansprach: „Ich muss Ihnen was zeigen.“ Ob er sich hier Kleinkunst vorstellen könne, wurde der Kulturreferent beim Besuch der Baustelle im Bräuhaus-Viertel gefragt. Die ehemalige Reitschule sei der letzte faule Zahn im sanierten Stadtgebiet gewesen, erklärt der 78-Jährige.

2008 war die Sanierung abgeschlossen, schließlich wurde im Erdgeschoss die Stadtbücherei, und im Kellergewölbe das Literaturhaus Allgäu untergebracht. Der Name stamme von dem damaligen Hauptamtsleiter Hans Fischer, der früh erkannt habe, dass diese Kulturstätte weit über die Stadtgrenzen hinaus wirken werde, so Dreher. Um die zweitägige Einweihung vorzubereiten, habe der Kulturreferent den Arbeitskreis „Lebendiges Literaturhaus“ ins Leben gerufen. „Ich sprach Leute an, von denen ich dachte, dass sie sich für Literatur interessieren“, berichtet er.

Das Literaturhaus Allgäu fußt auf ehrenamtliche Arbeit und der Liebe zur Literatur

Heute gibt es zehn aktive Mitglieder, neben Dreher und Kölbl Cordula Schneele, Marianne und Hans Matye, Ulrike Bauermeister-Bock, Christine Filippi, Carolin Kusche, Fedora Geiger sowie Angelika Scholz. Kay Wolfinger kommt als wissenschaftlicher Berater dazu. Alles, was im Haus passiert, basiert auf ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Die Versuche, eine bezahlte Teilzeitkraft zu bekommen, seien bisher fehlgeschlagen. „Die Liebe zur Literatur“ nennen die Mitglieder des Arbeitskreises ihre Hauptmotivation. Begegnung, Austausch und interessante Diskussionen werden genauso genannt wie der direkte Kontakt zu den Autoren.

„Ein Lichtblick in meiner Rente“, sagt Marianne Matye. In den letzten 15 Jahren waren zahlreiche Autoren aus Deutschland, aus den Nachbarländern, aber auch aus der Region zu Gast. „Wahnsinnig fasziniert“ habe den Leiter des Arbeitskreises Robert Schneiders Lesung aus seinem Bestseller „Schlafes Bruder“. „Das war noch im ersten Jahr, im Schlosssaal. Der Autor las aus seinem Buch, dann sind wir zur Pfarrkirche gewandert, er las weiter, und Jürgen Natter spielte auf der Orgel.“ Er freut sich, dass im Oktober Schneider wieder nach Immenstadt komme, um aus seinem neuen Werk „Buch ohne Bedeutung“ zu lesen.

Vielseitige Formate

Die 15 Jahre seien geprägt von Kontinuität und von der Suche nach neuen Formaten. „Es war ein ständiges Vortasten, um herauszubekommen, was geht und was nicht“, erzählt Dreher. „Flops gab es natürlich auch, was bei dem knappen Budget besonders weh tut.“ Die Allgäuer Bücherschau musste beispielsweise nach dem dritten Mal eingestellt werden. Die Literaturcafés am Sonntagnachmittag hatten großartige Themen („Femme fatale“, „West-östliches Kanapee“) und fanden in einer schönen Atmosphäre statt, bedeuteten aber einen „wahnsinnigen Aufwand“. Auch die Matineen, sonntags um 11 Uhr, nur mit Autoren aus der Region, wurden zu wenig angenommen.

Harald Dreher leitet seit 15 Jahren das Literaturhaus. © privat

Es lag an der Uhrzeit und nicht an den Inhalten: Als diese in Soiréen umgewandelt wurden, seien sie „zu einem Renner geworden“. „Wir sind sowohl mit der Qualität als auch mit den Besucherzahlen höchst zufrieden“, lautet die Bilanz heute. Auch die 2011 eingeführten Lesenächte mit besonderen Themenschwerpunkten wie „Unheimliche Geschichten“ (2014) hätten sich bewährt. Schreibwettbewerbe und Schreibworkshops seien auch sehr beliebt, Sandra Hoffmann werde im November den nächsten anbieten.

Seit 2009 treffe sich der Leserkreis monatlich in der Einrichtung, berichtet Cordula Schneele, die „Motorin“ der Gruppe: „Mein wichtigster Zugang zum Literaturhaus.“ Der erste Poetry Slam fand 2013, damals von der Internationalen Bodenseekonferenz finanziert, statt. „Wir haben Blut geleckt“, sagt Dreher, sie seien so interessant, dass sie sie alle zwei Jahre anbieten, heuer wieder.

Jahresthemen

Jahresthemen werden seit 2014 festgelegt. „Vor der Entscheidung gibt es jedes Mal ein Ringen im Arbeitskreis“, sagt Harald Dreher. „Literatur aus dem alemannischen Raum“ war der Anfang. Das von Marianne und Hans Matye organisierte Literaturcafé mit Texten von Herta Müller ist bei den Mitgliedern des Arbeitskreises genauso in besonderer Erinnerung geblieben wie Gerhard Kleins Vortrag über „Literatur aus Immenstadt, Immenstadt in der Literatur“. Zu den Höhepunkten des Themas „Stadt. Land. Fluss“ 2015 gehörte das von Kay Wolfinger gestaltete Literaturcafé „Schrift im Fluss“. Im Rahmen des Jahresthemas 2016 „Zeiten“ sei die Soirée über André Francois-Poncets „Tagebuch eines Gefangenen“, das arabisch-deutsche Wochenende und die szenische Lesung mit Mascha Kalékos Texten hervorzuheben.

Es folgten „Ost-West“ 2017, „Unterwegs“ 2018, „Begegnungen“ 2019 und „Übergänge“ 2020. In diesem Jahr begann pandemiebedingt der „Ausnahmezustand“, der sich zum Schwerpunktthema des Jahres 2021 entwickelte. Der Flyer nennt neben Corona weitere Herausforderungen: Das Klima gerät aus den Fugen, die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert sich, Despoten haben Oberwasser, Populisten erheben ihre Stimme, die Demokratie beginnt zu wackeln.

Ins Jahresprogramm integriert wurden auch die Tage gegen den Antisemitismus mit dem literarischen Kanapee „Jüdische Autoren im deutschsprachigen Raum“ von Uli und Robert Bock und einer musikalischen Reise durch das Judentum mit Esther Lorenz und Peter Kuhz. 2022 standen „Lebenswege“ im Fokus. Frei nach dem Motto „Einmal Literaturhaus Allgäu – immer Literaturhaus Allgäu“ kehren manche Autoren regelmäßig nach Immenstadt zurück. Iris Wolff habe man das erste Mal mit Heuschnaps locken müssen, erzählen die Mitglieder des Arbeitskreises augenzwinkernd, seitdem komme sie jedes Mal, wenn sie ein neues Buch veröffentliche.

Ausstellungen

Ausstellungen gehören von Anfang an zum Angebot des Hauses. In der ersten wurden Fotos – heute wären sie wieder aktuell – gezeigt, in Kooperation mit dem Friedenshistorischen Museum Bad Hindelang. Das erste Mal Kunst gezeigt wurde im Rahmen der von Manfred Maussner ausgerichteten Internationalen Mail-Art-Ausstellung zum Thema „Schrift – Zeichen – Bild“, die 2010 mit dem Motto „Jahrmarkt der Träume“ wiederholt wurde. Richtige Highlights waren die von Arthur Lamka organisierten Buchkunstpräsentationen. Die meisten Ausstellungen finden in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Süd statt.

Cordula Schneele (links) und Harald Dreher (rechts) sind im Arbeitskreis von Anfang an dabei. Die Leitung wird ab Juni von Annette Kölbl (Mitte) übernommen. © Lajos Fischer

Cordula Schneele ist im Arbeitskreis neben Harald Dreher die einzige Person, die bereits vor 15 Jahren dabei war. „Es war eine spannende, manchmal grenzwertige Zeit. Mir sind die Impulse wichtig, die Menschen in Reflexion bringen. Literatur hilft uns, in andere Lebenszusammenhänge hineinzudenken“, sagt sie. Sie genieße die Geselligkeit bei den Veranstaltungen und freue sich, wenn sie sich selbst einbringen könne. Besonders möge sie Lesungen, die beispielsweise mit Musik kombiniert werden.

Buntes Stadtleben

„Es war eine höchst interessante Zeit für mich. So viel ist passiert, dass man Mühe hat, sich an alles zu erinnern“, meint Harald Dreher. Ihm habe es viel Freude gemacht, gestalterisch tätig zu sein und neue Dinge auf den Weg zu bringen. Er werde weiterhin im Arbeitskreis bleiben.

Seine zukünftige Nachfolgerin, Annette Kölbl, möchte versuchen, jüngeres Publikum anzusprechen und gezielt jüngere Autoren ins Haus zu holen. „Kürzungen darf es nicht geben, denn Kultur gehört in eine Stadt, egal wie groß, weil sie das Leben bunt macht.“