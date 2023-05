Lust auf Literatur und Allgäu

Von: Ingrid Zasche

Beim Allgäuer Literaturfestival sind immer wieder prominente Gäste zu hören. In Ottobeuren lasen 2022 (v.li.) Sönke und Wotan Wilke Möhring. © Peter Ernszt

Allgäu – Im Mai wird das Allgäu wieder zum Literatur-Treffpunkt. In 23 Städten und Gemeinden finden 27 Veranstaltungen des Allgäuer Literaturfestivals (DALF) statt. Sie laden dazu ein, aktuelle Romane und Erzählungen, spannende Krimis, bewegende Biografien oder interessante Sachbücher und deren Autoren hautnah kennenzulernen.

Dabei können die Besucher besondere Orte entdecken, etwa das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen, die Bergstation Hündle in Oberstaufen oder ein Gewächshaus der Regens-Wagner-Stiftung in Holzhausen. Orte, die 2023 zum ersten Mal dabei sind. Erstmals mit von der Partie sind auch das Stadttheater Kempten, das Alte Ziegelwerk in Erkheim, die Filmburg Marktoberdorf sowie die Kartause Buxheim. In Buxheim und in der Ehemaligen Synagoge in Fellheim kann man zudem vor der Lesung an einer Führung teilnehmen. Daneben werden auch Veranstaltungsorte bespielt, die schon länger beim 2016 von der Schwabenakademie Irsee initiierten und seitdem gewachsenen Festival dabei sind: In Kaufbeuren findet am 3. Mai die Auftaktveranstaltung statt: In „Die Triple-Krise“ zeigt der aus Marktoberdorf gebürtige Professor Dr. Josef Settele anschaulich und kompetent auf, warum Artensterben und Klimawandel wirklich gefährlich sind und was wir dagegen tun können.

Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Stadtmuseum Kaufbeuren im Sparkassenforum. Der Settele-Vortrag passt nahtlos in das Begleitprogramm der am 27. April eröffneten Mitmach-Ausstellung „Umwelt, Klima & Du. Die Stadt und das Grün“, die vom Jungen Museum Frankfurt konzipiert wurde. Im Kunsthaus findet am 11. Mai eine weitere Lesung in Kaufbeuren statt: Mit „Tage in Tokio“ gesteht Christoph Peters dem faszinierenden und widersprüchlichen Land Japan seine Liebe.

7. Allgäuer Literaturfestival: Kurzvorstellung des Gesamtprogramms

Wie Settele richtet auch Evolutionsbiologin Sophia Kimmig den Blick auf die Natur. In „Lebendige Nacht“ erläutert sie, wie Tiere im Verborgenen leben, beispielsweise der ‚schlaue‘ Fuchs (25. Mai, Eiskeller, Pfronten). In den Büchern von Erhard Dietl, Sven Gerhardt und Matthias Jung geht es ums Kindsein. Dietl erzählt in seinem literarisch-musikalischen Programm „Ein Vater wie meiner“ vom Erwachsenwerden mit einem Vater, der ein brisantes Doppelleben führt (12. Mai, Silvestersaal Mindelheim).

Was Meggy macht, als die Ferien anstehen, aber öde Langeweile droht, berichtet Sven Gerhardt in seiner Familienlesung „Die Heuhaufen-Halunken“ (14. Mai, Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren). Wer es mit Teenagern zu tun hat(te) und erfahren will, wie man die Zeit dieser Prüfung übersteht, sollte die ‚Sprechstunde‘ von Matthias Jung besuchen. „Chill mal!“ ist der Rat des Pädagogen und Comedian Jung (14. Mai, Kurhaus Fiskina, Fischen).

Abheben beim Literaturfestival

Gleich drei Lesungen führen in diesem Jahr die Idee vom Fliegen im Titel. Der „Hund mit Flügeln“ vom Grandseigneur der Literatur Paul Maar lässt in die Abgründe der Seele blicken und verspricht, dass es möglich ist, darüber hinwegzufliegen (4. Mai, Gymnasium Buchloe). Auch in „Wer Flügel hat, braucht keine Beine“ mit Christina Wechsel geht es um die Kraft, das Schicksal anzunehmen und daran zu wachsen (4. Mai, Zum Gugger, Bad Wörishofen). Achim Bogdahns unterhaltsames Reisebuch über die Besteigung von 16 „höchsten“ Bergen Deutschlands trägt den Titel „Unter den Wolken“. Auf den Wegen nach oben lässt sich dabei erfrischend über das Leben sinnieren (20. Mai, Filmburg Marktoberdorf). Das sportliche Moment und die humorvolle Lust am Leiden treiben Wigald Boning an, „Lauf, Wigald, lauf!“ feuert er sich selbst an (25. Mai, Bergstation Hündle, Oberstaufen). Historisch wird es im 7. DALF auf unterschiedliche Weise.

Während Karen Duve mit ihrem Roman „Sisi“ die Reitleidenschaft der österreichischen Kaiserin und ihre Neigung zu strategischer Heiratspolitik hervorkehrt (10. Mai, Festspielhaus Füssen), beleuchtet Harald Jähner als Historiker und Feuilletonist mit „Höhenrausch“ die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen (10. Mai, Bernhard-Strigel-Gymnasium, Memmingen). Alexa Henning von Lange setzt mit „Die karierten Mädchen“ ebenfalls in der Zeit des heraufziehenden Nationalsozialismus ein mit der Geschichte ihrer Protagonistin Klara, die mitten in der Weltwirtschaftskrise Lehrerin in einem Kinderheim in Oranienburg wird (12. Mai, Literaturhaus Allgäu, Immenstadt). Wie die Erinnerung an ein Leben im Krieg noch Jahrzehnte später nachwirkt und wieviel es kostet, sich davon zu befreien, erzählt Valerie Fritsch (12. Mai, Gartensaal Kloster Irsee). In „Einsteins Hirn“ erzählt Franzobel von den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wie ein skurriler Pathologe mitsamt dem präparierten Gehirn Albert Einsteins durch diese Zeit stolpert. (25. Mai, Gartensaal Kloster Irsee).

Die Macher des DALF (v.re.): Dr. Thomas Kraft, künstlerischer Leiter des Festivals, Studienleiterin Dr. Sylvia Heudecker und Dr. Markwart Herzog, Direktor der Schwabenakademie Irsee. © Archivfoto: Zasche

Die Liebe an miesen Tagen“ von Ewald Arenz geht der Frage nach, ob man die Liebe des Lebens finden kann, auch wenn man nicht mehr ganz jung und keineswegs einfach gestrickt ist (26. Mai, Kulturboden, Lindenberg). In „Männer sterben bei uns nicht“ erzählt Annika Reich vom Ankämpfen gegen verhängnisvolle Traditionen, weiblichem Verrat und dem Moment, an dem die Geister der Vergangenheit sich nicht länger verstecken lassen (19. Mai, Altes Ziegelwerk, Erkheim). „Sieben Tage im Sommer“ von Thommie Bayer ist die Rückschau auf einen Kriminalfall (11. Mai, Stadtbücherei im Kornhaus, Wangen). Der Theaterautor Roland Schimmelpfennig schickt in seinem Kriminalroman den suspendierten Drogenfahnder Tommy los, um den Tod einer jungen Frau aufzuklären, die im Brautkleid im Landwehrkanal Berlins treibt (7. Mai. Stadttheater Kempten).

Marc Elsberg beschreibt in „°C – Celsius“, wie mehrere schwarze Flugobjekte über dem chinesischen Luftraum erscheinen (25. Mai, Kultiviert Dorfsaal, Wildpoldsried). Mit ihrem Roman „Böses Blut“ führt Bestsellerautorin Ursula Poznanski ihr Publikum mitten in ein Blutbad auf der Bühne des Wiener Burgtheaters (24. Mai, Kapitelsaal Maria Rosengarten, Bad Wurzach). Friedrich Ani, dessen oft prämierte Titel in zehn Sprachen übersetzt wurden, begibt sich mit „Bullauge“ ins gefährliche Milieu des Rechtsextremismus (26. Mai, Kartause Buxheim). Björn Bicker erzählt in „Aminas Lächeln“, wie manchmal ein kleiner Moment das ganze Leben verändern kann, und warum die lange duldsame Amina plötzlich zurückschlägt (17. Mai, Ehemalige Synagoge Fellheim). Die erste Lesung im Allgäuer Literaturfestival in „einfacher Sprache“ gestaltet Andreas A. Peters mit eigenen Gedichten und Liedern, unter anderem aus seinem Buch „Du bist schwer in Ordnung, Hannah“ (24. Mai, Gewächshaus der Gärtnerei Regens Wagner Holzhausen).

Musikalische Hommage zum Festival-Abschluss

Das Gedankengedicht „Inventur des Sommers“ von Raoul Schrott erkundet das, was uns durch Lockdowns und Krieg verlorenging – und das, was bleibt (5. Mai, Schwörsaal im Rathaus Leutkirch). Getragen von der Kraft seines Glaubens und gesegnet mit freiem Geist und Humor behauptet der katholische Pfarrer aus München, Rainer Maria Schießler, „Hoffnung – gerade jetzt!“ (23. Mai, Postsaal, Bad Grönenbach).

Den Abschluss des Festivals bildet eine musikalische Hommage mit August Zirner und Sven Faller, die dem großen Jazzmusiker Charles Mingus ihr Programm widmen (27. Mai, Alte Post, Kimratshofen). Ausführliche Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen, Autoren, Veranstaltungsorten und Vorverkaufsstellen sind zu finden unter www.allgaeuer-literaturfestival.de.

7. Allgäuer Literaturfestival vom 3. bis 27. Mai Trägerin: Schwabenakademie Irsee, Tel. 08341/906- 661 und -662, Mail: info@ allgaeuer-literaturfestival.de; www.allgaeuer-literaturfestival.de Karten-Vorverkauf: zentral über das Kartenbüro Altusried, Hauptstr. 18, Tel. 08373/92200 (E-Mail kb@altusried.de), bei örtlichen Veranstaltern oder unter www.altusried.de