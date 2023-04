1. Mai: Zum Start des Wonnemonats locken viele Feste im ganzen Allgäu

Mit Manneskraft und musikalischer Begleitung kommt der Maibaum an seinem Bestimmungsort in Bihlerdorf an. © privat

Allgäu – Ein stattlicher Baum, zünftige Musik, Gaudi und leckeres Essen: Viele Gemeinden feiern den Frühling mit einem Maifest oder gar einer rauschenden Party. Mal gibt es Tanz, mal Kinderprogramm oder ein Maibaumstellen von Hand und per Muskeln. Unter anderem in diesen Ortschaften ist was los:

Bad Grönenbach: Sonntag, 30. April, 10.30 bis 18 Uhr, Maifest mit dem Trachtenverein „D’Allgäuer“.

Bad Wörishofen: Maibaumfest mit Bändeltänzen am 1. Mai auf der Bachstraße beim Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“: Start mit dem Umzug der Trachtler um 14 Uhr, vom Kurhaus zum Festplatz.

Bihlerdorf: Fest am 30. April, ab 11.30 Uhr.

Buchenberg: Maibaumstellen ab 10 Uhr im Dorfpark mit Trachtenverein, Musikkapelle und FFW.

Erkheim: 1. Mai, 11 Uhr, Fest der Maibaummacher, auf dem Platz der Freundschaft.

Ettringen: Maitanz am 1. Mai am Rathausplatz mit der Blaskapelle.

Gunzesried: Fest am 1. Mai, ab 12.30 Uhr.

Heiligkreuz: „Let‘s Fetz in den Mai“ am 30. April, ab 20 Uhr, Einlass ab 16 Jahren mit Partypass; Traditionelles Maibaumstellen mit Muskelkraft am 1. Mai, ab 11.30 Uhr auf dem Dorfplatz mit Festzelt und Kinderprogramm.

Hirschzell: 1. Mai mit Gesang, Musik, Infos zur Feuerwehr und Kinderprogramm, 10 bis 17 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus.

Hopferau: 1. Mai, ab 9.30 Uhr, Auenhalle, Fest anschließend am Feuerwehrhaus.

Kaufbeuren: 1. Mai, 10 Uhr Heriloring, dann Feier im Dorfgemeinschaftshaus Sonne.

Kirchheim: 1. Mai, 10.30 Uhr. Ortsteil Derndorf, Lindenstraße.

Lechbruck: 1. Mai, ab 11 Uhr, am Rathaus.

Marktoberdorf: Fest mit frisch renovierten Maibaumfiguren, Musik, Tänzen der Trachtenjugend und Leckereien, 1. Mai, ab 11.30 Uhr, Modeon-Vorplatz.

Mindelheim: Tanz-in-den-Mai-Party, Kulturfabrik auf der Insel, Georgenstraße 33, 21 bis 2 Uhr.

Oberostendorf: 1. Mai, Fest des Feuerwehrvereins: 10 Uhr, Aufstellung zum Festzug bei Fa. Otto Geiger, Kardinalstraße 4, Musik: Oberostendorf.

Oy: 1. Mai, ab 8.30 Uhr, am Kurhaus.

Pfronten: 1. Mai, ab 11 Uhr, Heitlern auf dem Leonhardsplatz.

Schwangau: 1. Mai, ab 11 Uhr, am Campingplatz Bannwaldsee.

Türkheim: Tanz um den Maibaum am Sonntag, 30. April, von 11 bis 16 Uhr, Schlosshof Max.-Philipp-Str. 32.

Urlau: Maibaumstellen, am Sonntag, 30. April, ab 19.30 Uhr, auf dem Dorfplatz vor der Kirche.

Wertach: 1. Mai, ab 8 Uhr mit Fühjahrsmarkt ums Rathaus, ab 13 Uhr Festzug vom Alpengasthof Hirsch zum Dorfanger hier Maibaumstellen mit Bewirtung und Musik.

Wildpoldsried: Maibaumstellen der Feuerwehr, am 1. Mai, um 10.15 Uhr im Dorfpark.