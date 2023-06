Amtsgericht Kaufbeuren: Mann wegen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt

Von: Felix Gattinger

Teilen

Bis die Handschellen klickten, passierte einiges. Jetzt wurde der Mann wegen Gewalt gegen Polizeibeamte verurteilt. © Symbolbild: PantherMedia / chatsimo

Kaufbeuren - Gerade in den letzten Jahren ist es immer häufiger zu Angriffen auf Polizeibeamte gekommen. In der überwiegenden Anzahl der Fälle handelt es sich bei den Tätern jedoch nicht um einschlägige Kriminelle, sondern um Normalbürger, die bei Meinungsverschiedenheiten gegenüber den Amtsträgern aggressiv werden und dadurch zu Tätern im Sinne des Strafgesetzes werden.

So erging es auch einem Mann aus Kaufbeuren, der sich vergangene Woche vor dem Amtsgericht verantworten musste. Der bürgergeldberechtigte Mann kam ohne Rechtsanwalt zum Gerichtstermin, ein Pflichtverteidiger war ihm vom Amtsgericht Kaufbeuren schriftlich verwehrt worden.

Mann verurteilt wegen Gewalt gegen Polizisten: Auseinandersetzung mit Jobcentermitarbeiterin ging voraus

Im November vergangenen Jahres suchten zwei Polizeibeamte einen 65-jährigen gelernten Schreiner in seiner Wohnung auf. Dabei hatten sie einen sogenannten Vollstreckungshaftbefehl, weil der Mann sich geweigert hatte, eine Strafzahlung wegen Beleidigung abzuleisten. Zuvor war den Mann mit einer Mitarbeiterin des Jobcenters aneinandergeraten und dementsprechend ausfällig geworden.



Als der Mieter erfuhr, worum es den beiden Polizisten ging, schlug er ihnen zuerst die Tür vor der Nase zu. Als die Beamten ihm drohten, die Tür mit Gewalt zu öffnen, machte der Mann die Tür widerwillig einen Spalt breit auf und wurde von den Polizisten mit vereinten Kräften in die Wohnung gedrängt.



Zahlung oder Haftbefehl

Als man ihm drinnen erläuterte, dass es sich um einen sogenannten abwendbaren Haftbefehl handle, den er durch die Zahlung der verordneten Strafe aufheben könne, versicherte der in Privatinsolvenz lebende Mann, dass er das nötige Geld nicht habe und dass er schwer krank sei.

Dem 65-Jährigen waren aufgrund seiner Diabetes-Erkrankung drei Zehen amputiert worden, er litt an brüchigen Knochen sowie an einer chronischen Wunde am Bein. „Ich benötige regelmäßig ärztliche Hilfe und Medikamente, daher habe ich unmöglich mitkommen können“, so der Angeklagte beim Prozess zur Richterin. Darauf seien die Polizisten aber nicht eingegangen, sondern hätten lediglich ihr Ultimatum wiederholt, der ehemalige Schreiner solle bezahlen oder freiwillig mitkommen, andernfalls würden sie die Verhaftung gewaltsam durchsetzen.

Von der Richterin befragt, sagte einer der beiden Beamten als Zeuge aus, der Angeklagte habe damals ein Krankheitsbild geschildert, an das er sich nicht mehr erinnern könne, dieses sei ihnen aber zum fraglichen Zeitpunkt unerheblich erschienen. Schließlich, so der Beamte weiter, „hat er sich dann vor uns aufgebaut, mit erhobenen Fäusten, so dass wir annehmen mussten, dass er gewaltbereit ist”. Dann fiel der juristisch entscheidende Satz: „Als wir uns ihm näherten, interpretierte ich eine Schlagbewegung”, gab der 28-jährige Polizist zu Protokoll. Und das rechtfertigte nicht nur den sofortigen Zugriff, sondern letztendlich auch die Anklage vor dem Strafgericht.

Kollateralschaden Knie

Dass sich der Beamte dabei auch noch verletzte, kam für den Angeklagten erschwerend hinzu: „Wenn wir jemanden zu Boden bringen, geht immer ein Kollege auf den Oberkörper, der andere kümmert sich um die Beine”, erklärte der Polizist das weitere Vorgehen. „Die Wohnverhältnisse waren so beengt, dass, wenn wir ihn mit vollem Schwung zu Boden gebracht hätten, die Gefahr bestanden hätte, dass sich der Mann den Kopf irgendwo anschlägt. Ich habe daher versucht, die Wucht abzufangen und bin dabei aufs Knie geknallt.”

Die Folge war eine Schürfwunde, die fotografisch dokumentiert worden war und dem Angeklagten, der den Zugriff ja provoziert hatte, erschwerend zur Last gelegt wurde. „Bedingter Vorsatz”, argumentierte die Staatsanwältin, denn der Angeklagte habe durch seine gewaltbereite Haltung mögliche Verletzungen billigend in Kauf genommen.

„Wie schätzten Sie die Stimmung des Angeklagten zum Tatzeitpunkt ein?”, erkundigte sich die Richterin. „Er hatte viel Unverständnis für die gesamte Situation und den Haftbefehl und war sehr aufgebracht”, gab der Polizeibeamte zur Antwort.



Als sie den 65-Jährigen überwältigt hatten, legten die Beamten ihm Handschellen an. „Hat er sich dann nochmal gewehrt?”, wollte die Richterin wissen. „Er hat versucht, nach uns zu treten, naja, eher probiert, denn die Sache war aussichtslos“, antwortete der Polizist.

Psychische Ausnahmesituation

„Ich war damals krankgeschrieben und in einer psychischen Ausnahmesituation”, versicherte der Angeklagte, der sich am Tag des Vorfalls und auch bei Gericht mehrfach entschuldigte. „Die Situation hat mich total überfordert. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt jemanden schlagen.”



Einer strafrechtlichen Verurteilung entging er trotzdem nicht. „Wenn Sie in Kampfstellung gehen, dann ist es doch klar, dass die Polizisten sich bedroht fühlen”, sagte die Richterin dem 65-Jährigen und fügte hinzu: „Ihre Erkrankungen können Sie niemandem zum Vorwurf machen.”



Auch wenn er bereits wegen Beleidigung vorbestraft war, bekam der Angeklagte ein vergleichsweise mildes Urteil von vier Monaten Freiheitsstrafe auf eine Bewährungszeit von zwei Jahren, sowie eine Strafzahlung von insgesamt 500 Euro, die er in 25 Raten an eine gemeinnützige Einrichtung entrichten muss. Das gesetzliche Strafmaß für tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte bewegt sich zwischen drei Monaten und fünf Jahren Haft.