Mit 200 PS zum Trainingslager: Neuer Mercedes für Olympia-Champion Vinzenz Geiger

Von: Marco Tobisch

Teilen

Der Olympia-Medaillengewinner Vinzenz Geiger (hier im Auto) ist künftig als Repräsentant der ­KreuterMedeleSchäfer Gruppe auf der Straße unterwegs. Darüber freuen sich auch die Geschäftsführer (v. li.) Johannes Medele, Richard Stadler und Peter Schäfer. © Marco Tobisch

Kaufbeuren/Allgäu – Mit 200 PS unter der Haube ist Profi-Wintersportler Vinzenz Geiger künftig auf der Straße unterwegs. Der 25-Jährige ist neuer Markenbotschafter der KreuterMedeleSchäfer Gruppe und durfte im Kaufbeurer Auto­haus Allgäu seinen neuen Wagen in Empfang nehmen. Im Rahmen der Übergabe tauschte sich der Olympia-Medaillengewinner von Peking mit dem Kreisboten aus.

Bevor es mit der offiziellen Auto-Übergabe losging, mussten drei Mitarbeiter des Autohauses den weißen GLC 200 noch auf Hochglanz polieren. Denn einen Tag zuvor war der Flitzer (Neupreis: rund 70.000 Euro) schon im Einsatz – die Nordischen Kombinierer hatten in Oberhof trainiert, rund 450 Kilometer von Oberstdorf entfernt. „Ich war zwar vorher noch in der Waschanlage, aber das hat nicht so viel gebracht. Aber jetzt glänzt er“, freut sich Geiger.

Zwei Trainingslager in Hinterzarten und Bischofsgrün hat Geigers siebenköpfige Mannschaft im Rahmen der Sommervorbereitung bereits hinter sich. Ob der Oberstdorfer bei künftigen Zusammenzügen der Kombinierer nun immer den Fahrer machen muss? „Unser Trainer Kai Bracht wohnt in Rettenberg, der fährt zum Glück meistens“, sagt Geiger. Wenn Bracht mal nicht dabei ist, wechseln sich die Jungs ab. Mit dabei sind auch Johannes Rydzek und Julian Schmid, beide aus Oberstdorf. „Das ist praktisch, wenn man zu dritt ist – eine gute Fahrgemeinschaft“, sagt der zweifache Olympia-Champion im Gespräch mit dem Kreisboten.



Sommertraining schon in vollem Gange

Der Grundstein für erfolgreiche Wintersportler wird übrigens schon im Sommer gelegt. Derzeit schwitzen Geiger und seine Kollegen etwa sechsmal pro Woche. Seit 1. Mai stehen Ausdauereinheiten auf dem Fahrrad, in den Bergen oder mit den Skirollern an. Seit Juni werden auch wieder die ersten Sprünge von der Schanze absolviert. „Alle zwei bis drei Wochen trifft man sich mit der ganzen Mannschaft und den Bundestrainern, dann geht was vorwärts“, erzählt Geiger.



„Menschen bewegen“ hat sich auch das Autohaus Allgäu (KreuterMedeleSchäfer Gruppe) auf die Fahne geschrieben. Was ein Markenbotschafter hier leisten muss? Zunächst mal – offensichtlich – hinter dem Steuer des neuen Wagens sitzen. „Es ist super, so ein schönes Auto fahren zu dürfen“, sagt der 25-Jährige. Künftig wird er aber auch auf Firmenevents anzutreffen und Vorbild für die vielen Azubis sein.



Bei einem Kundenevent in Oberstdorf gab´s bereits Geigers Feuerprobe: In seiner Heimat überraschte der Sportler die Autohaus-Kunden bei einem Besuch der Skisprung­schanze, stellte ihnen Springer-Equipment und Eigenheiten der Schanze vor. „Das war ein richtiges Highlight für unsere Kunden. Wir schauen Skispringen jetzt mit ganz anderen Augen“, berichtet Geschäftsführer Richard Stadler.



„Einfache Entscheidung“ für die Geschäftsführung

Dass der neue Markenbotschafter der Gruppe ausgerechnet Vinzenz Geiger heißt, sei übrigens eine „einfache Entscheidung gewesen“, erklärt Geschäftsführer Peter Schäfer. Nach einem Telefonat sei gleich klar gewesen: Geiger ist bodenständig, heimatverbunden und „ein ganz sympathischer Kerle“. Das passte. Und angesichts der jüngsten Erfolge (zweimal Gold, einmal Silber bei Olympia) war der perfekte Repräsentant gefunden. Auch für Geiger ist das „eine Riesenehre“.



So vielseitig wie die Nordische Kombination (Langlauf und Skispringen) ist auch Geigers neuer 200 PS-Mercedes: Der Benziner ist geländetauglich, hat aber auch einen sportlichen Charakter. Das AMG Optik Paket verleiht dem weißen Flitzer noch mehr Sportlichkeit. Beim Blick auf die Rücksitzbank zeigt sich, dass der mittlere Sitz bereits umgeklappt ist. Da werden künftig immer die Skier durchgesteckt.

Einziger kleiner Wermuts­tropfen: Seine Lieblingsschanze in Lillehammer (Norwegen) kann Vinzenz Geiger mit dem neuen GLC, den er jetzt vorerst für ein Jahr fährt, nicht ansteuern. „Da fliegen wir natürlich“, lacht der Oberstdorfer.