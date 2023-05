Klaus-Peter Wildburger übergibt Verein: DAV-Sektion Allgäu-Kempten wählt neuen Vorstand

Eine Ära geht zu Ende

Kempten/Allgäu – Mit Neuwahlen im Vorstand endete nach 29 Jahren die Amtszeit des Sektionsvorsitzenden Harald Platz bei der DAV-Sektion Allgäu-Kempten. Seinem Nachfolger Klaus-Peter Wildburger übergab er einen Verein, der in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist und auf soliden finanziellen Füßen steht. Für seine Verdienste ernannte ihn die Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied.

Auf der Versammlung freute sich der Vorstand, seinen Mitgliedern ein solides Finanzfundament mit positiven Zahlen in allen Geschäftsbereichen präsentieren zu können: So erfreue sich das swoboda alpin nach wie vor steigender Beliebtheit. Auch die beiden Hütten konnten sich wieder erholen und die Übernachtungszahlen näherten sich weiter dem Vor-Corona-Niveau an.

Vor allem aber trägt auch die weiterhin positive Mitgliederentwicklung zum stabilen Finanzfundament der Sektion bei. Wenige Tage vor der Versammlung hatte die Mitgliederzahl die Marke von 24.000 überschritten – damit rangiert die Sektion nun auf Platz fünf der mitgliederstärksten DAV-Sektionen in Deutschland.

Mitgliederversammlung DAV-Sektion Allgäu-Kempten - Ersatzbau der Tannheimer Hütte

Das größte Projekt für das laufende Jahr ist nun der Ersatzbau der Tannheimer Hütte – hier sollen die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Eröffnung der Hütte ist für das Frühjahr 2024 geplant. Ein anderes Hüttenbauprojekt ist abgeschlossen: Nach Sanierung und Teilersatzbau in den letzten beiden Jahren wird die neu gestaltete Kemptner Hütte im Juni mit einem kleinen Festakt eingeweiht.

Bei Neuwahlen geht Ära zu Ende

Aber auch wenn es nicht um kontroverse Themen ging, war diese Versammlung eine besondere: Mit den Neuwahlen ging nach 29 Jahren die Ära Harald Platz als erster Vorsitzender zu Ende. Als Nachfolger wurde der langjährige zweite Vorsitzende Klaus-Peter Wildburger gewählt, der in seiner Rede die herausragenden Leistungen seines Vorgängers würdigte und vorschlug, Platz die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Die Mitglieder waren einstimmig dafür und bekräftigten dies mit Standing Ovations. Platz bedankte sich in seiner Rede nicht nur für diese Ehrung, sondern blickte auch in Dankbarkeit auf seine lange Amtszeit zurück. Sein Ehrenamt habe ihm all die Jahre immer Freude bereitet – vor allem auch, weil er hierdurch immer in Kontakt mit den verschiedensten Menschen gekommen sei und immer auf die Unterstützung seiner Vorstandskollegen und der Ehrenamtlichen zählen konnte.

Und auch, wenn Harald Platz an diesem Tag schon auf seine Amtszeit zurückblickte: Die offizielle Verabschiedung in den Ruhestand feierte er mit vielen Weggefährten.