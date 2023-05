Mona Sommer, die neue bayerische Bierkönigin, spricht über ihren Sieg

Von: Lutz Bäucker

Mona Sommer, die erste bayerische Bierkönigin aus dem Allgäu, spricht über ihren Sieg. © dpa

Weitnau – „Es war schon ziemlich verrückt!“, sagt die neue Königin, „als ich da auf dem Thron saß, tausend Blitzlichter, x Kameras , Mona hier und Mona da, Wahnsinn!“. Mona Sommer (24) ist am vergangenen Donnerstag zur neuen Bierkönigin gewählt worden. Dienstwagen, Dienst-Dirndl und Krönchen inklusive.

Die Brauerin setzte sich damit gegen fünf Mitbewerberinnen durch und ist die erste Bier- Königin Bayerns aus dem Allgäu. „Das ist etwas ganz Besonderes“, meint Mona in ihrem ersten „Kreisboten“-Interview als „Hoheit“, „die anderen waren ja auch stark“. Schon nach dem Online-Voting lag die in Kempten geborene Rad-und Musik- Enthusiastin deutlich vorn. Bei der Präsentation im Münchner Löwenbräukeller überzeugte sie dann mit Natürlichkeit ,Schlagfertigkeit und Fachwissen: „Ich musste unter anderem verschiedenen Biergläsern das passende Bier zuordnen.“ Kein Problem für Mona, die in Isny ihr Handwerk gelernt hat und derzeit in Leutkirch arbeitet. Auch aus dem württembergischen Allgäu dürften einige Stimmen für die bayerische Königin abgegeben worden sein.

Nach der anstrengenden Kür zu Bayerns Bier-Botschafterin und ersten Interviews geht’s für Sommer bald mit Terminen am laufenden Band weiter. Unter anderem beim Fernsehen, beim Hopfenwandertag in der Holledau und als Stargast bei der BR -Radltour. „Das Radtrikot dafür hab ich schon,“ lächelt Mona. Und natürlich steht bald der Empfang in Weitnau an. Nach den Pfingstferien soll’s soweit sein, heisst es. „Ich muss das alles noch richtig realisieren“, sagt Mona. „Ich freu mich riesig auf meine neue Aufgabe!“ Mit zwölf Monaten Krönchentragen, Dauerlächeln und Händeschütteln .