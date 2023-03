„Muslimische Spuren in Deutscher Heimat“: Vortrag von Michael Pfaff in Kempten

Von: Tizian Pöhlmann

Michael Pfaff hielt kürzlich einen Vortrag zum Thema „Muslimische Spuren in Deutscher Heimat“ im Margaretha-Josephinenstift in Kempten. © Pöhlmann

Kempten/Allgäu - Michael Pfaff freute sich zu Beginn seines Vortrags „Muslimische Spuren in Deutscher Heimat“ im Margaretha-Josephinenstift über das gemischte Publikum und über die anwesenden Jugendlichen, die Teil des Projektes sind.

Das gleichnamige Projekt verschreibt sich nicht der Geschichte einer muslimischen Minderheit in Deutschland, sondern der gemeinsamen Geschichte. Ebenso soll nicht eine fremde Kultur dargestellt werden, sondern die gesellschaftliche Vielfalt. Träger des Projekts ist der Sozialdienst muslimischer Frauen. Neben der Vortragsreihe und dem Podcast ist auch ein Buch geplant. Jugend-Workshops gab es in Köln, Stuttgart und auch in Kempten.

In seinem zweieinhalbstündigen Vortrag nahm Pfaff sein Publikum mit auf einen Ritt über 1000 Jahre geteilte Kulturgeschichte. Der erste dokumentierte Kontakt mit Muslimen auf „deutschen“ Boden fand im Jahr 777 statt. Als Karl der Große zur Reichsversammlung einberufen hatte, tauchten auch Abgesandte der Emire von Barcelona und Saragossa auf. Diese baten Karl den Großen um Hilfe gegen den Emir von Codobar. Als Gegenleistung versprachen sie, sich Karl anzuschließen. Wenig später stand Karl der Große vor den spanischen Toren und zog unverrichteter Dinge wieder ab. Die Araber hatten sich versöhnt und es kam nicht zum Krieg zwischen den Sarazenen und dem Frankenreich. Pfaff betont das, da knapp 300 Jahre später über diesen Vorfall anders berichtet wurde. So zum Beispiel im Rolandslied, das von einem siebenjährigen Krieg der beiden Parteien erzählt und diesen zum Glaubenskampf stilisiert. Dieser Teil des Rolandslieds ist reine „Propaganda für die Kreuzzüge“ gewesen, weiß Pfaff.

Vortrag „Muslimische Spuren in Deutscher Heimat“ von Michael Pfaff: Durch Kreuzzüge kam es zu erstem bekannten Deutsch-Türken

Im Zuge jener Kreuzzüge kam es wohl auch 1291 zum ersten urkundlich bekannten Deutsch-Türken. Der türkische Offizier Sadok Seli Soltan geriet in Gefangenschaft und verbrachte fortan sein Leben im heutigen Baden-Württemberg. Jener erster Deutsch-Türke, so werde vermutet, könnte auch ein Vorfahre von Johann Wolfgang von Goethe sein. Diesen zitiert Pfaff mit folgenden Worten: „Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.“

Für Erheiterung im Saal sorgte die Erklärung der Wortherkunft der Zauberformeln „Abrakadabra“ und „Simsalabim“. Diese sollen auf eine Missdeutung der Christen im Mittelalter beruhen. Diese interpretierten die arabischen (Gebets-) formeln „allãhu akbar“ („Gott ist am Größten“) und „bismi llahi r-rahmani r-rahim“ („Im Namen Gottes, des Barmherzigen“) als Zauberformeln. Aber auch europäische Fremdsprachen blieben von einer Missinterpretation nicht verschont. So soll die oft im Gottesdienst gehörte lateinische Formel „Hoc est enim corpus meus“ („Das ist mein Leib“) zum Zauberspruch „Hokuspokus“ geführt haben.