Nach zwölf Jahren ist Schluss für den Präsidenten des Bayerischen Jugendrings - Gespräch über Jugend und Alter

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Keine Frage des Alters: Matthias Fack (50) nimmt mit Wehmut Abschied von seinem Amt als Präsident des Bayerischen Jugendrings und blickt auf erfolgreiche zwölf Jahre zurück. © Erol Gurian Photography/BJR

Buchloe/Allgäu/Bayern - Ist man irgendwann zu alt für den Job des ranghöchsten Berufsjugendlichen oder hält einen gerade dieses Amt für immer jung? Zum 30. April endet nach zwölf Jahren die Amtszeit von Matthias Fack als Präsident des Bayerischen Jugend­rings (BJR). Mit 50 Jahren fühlt sich der Buchloer durchaus jung genug für neue Aufgaben, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verrät.

Guten Morgen, Herr Fack. Der Gedanke drängt sich auf, dass mit 50 Jahren die Schallgrenze für die Leitung einer der größten deutschen Jugendorganisationen erreicht ist. Klären Sie mich auf, sind Sie zu alt für dieses Amt?

Matthias Fack: „Nein, das Alter spielt dabei keine Rolle. Offiziell gibt es keine Altersgrenze für das Präsidentenamt beim Bayerischen Jugendring. Die Satzung besagt allerdings, dass spätestens nach drei Amtsperioden, also nach zwölf Jahren, ein Stabwechsel stattfinden muss. Und das ist gut so, damit kommt frischer Wind in die Organisation. Und ehrlich gesagt habe ich mich schon zu meinem Amtsantritt – da war ich Ende 30 – gefragt, ob ich nicht zu alt für die Spitze des BJR wäre. Wie so oft im Leben geht es bei der Erfüllung der Aufgaben aber nicht um das rein physische Alter, sondern darum, wie jung und verbunden man sich mit der Jugend fühlt. Und da war ich zwölf Jahre lang am richtigen Platz.“

Hat Sie denn Ihr Job stets frisch gehalten?

Fack: „Oh ja! Ich kann jedem nur empfehlen, in Kontakt und im Austausch mit den jungen Menschen und ihren Themen zu bleiben. Man fühlt sich automatisch nicht alt, sondern der Gegenwart und der Zukunft verbunden.“

Aus Ihren Worten spürt man den tiefen Respekt, den Sie der jungen Generation entgegenbringen. Ist sie denn besser als ihr Ruf?

Fack (lacht): „Das ist sie definitiv, und das war sie ja schon immer. Über die ‚Jugend von heute‘ wurde praktisch in jeder Generation geschimpft. Heute wirft man ihr etwa Politikverdrossenheit vor. Doch schauen Sie an, wie mutig junge Menschen für ihre Anliegen antreten. Mit wie viel gesellschaftlicher Verantwortung sie Themen wie Ökologie, Toleranz, Gerechtigkeit und Mitbestimmung angehen! Auch ihre Radikalität ist in Teilen bewundernswert, weil sie von einer großen Überzeugung und Kraft zeugt.“

Hat sich Ihrer Ansicht nach der Blick auf die junge Generation verändert?

Fack: „Ja, ich habe den Eindruck, dass junge Menschen inzwischen nicht mehr belächelt, sondern gehört werden. Dass sie stärker in die gesellschaftliche Diskussion miteingebunden und nicht nur als Störfaktoren gesehen werden.“

Ist das auch Ihrer Arbeit und dem Engagement des Bayerischen Jugend­rings in den vergangenen Jahren zu verdanken?

Fack: „Ich denke schon, dass wir mit unserer Arbeit diese Prozesse begleitet und unterstützt haben. So treten wir beispielsweise dafür ein, das Wahlalter zumindest auf kommunaler und Landesebene auf 16 Jahre zu senken.“

Damit kommen wir zu Ihrem persönlichen Rückblick auf zwölf Jahre BJR. Was konnten Sie bewegen und was hat Sie besonders bewegt?

Fack: „Als ich vor zwölf Jahren begann, ging es zunächst darum, der bayerischen Jugendarbeit ein solides finanzielles Fundament zu geben. Das ist gelungen, ich kann meinem Nachfolger eine Organisation übergeben, deren Haushalt im letzten Jahr einen Höchststand von 47 Millionen Euro aufweist und damit die Leistungsfähigkeit von Jugendarbeit eindrucksvoll unter Beweis stellt. Heute werden wir nicht mehr gefragt, ‚Was könnt ihr eigentlich?‘, sondern ‚Seid bitte auch dabei!‘ In Sachen Jugendbeteiligung, Integration und Inklusion ist sehr viel geschehen, auch was den internationalen Jugend- und Schüleraustausch angeht. Wir sind zum Beispiel der einzige Landesjugendring mit einem Büro in Brüssel.“

Das internationale Engagement des BJR – ist das ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

Fack: „Nicht mehr und nicht weniger als alle anderen auch. Es hat sich vor kurzem erst ergeben, dass ich mit einer Reise nach Jerusalem und Tel Aviv mit einer hochrangigen Delegation des BJR meine Zeit hier beende. Damit schließt sich auch fast schicksalhaft der Kreis, denn vor zwölf Jahren führte mich meine erste Auslandsreise ebenfalls nach Jerusalem.“

Apropos Reise: Welche berufliche Etappe liegt denn nun nach dem 30. April auf Ihrer Lebensreise an?

Fack: „Ich habe mich immer zu hundert Prozent für meinen Job engagiert und tue dies bis zum letzten Tag. Dann erst starte ich die berufliche Neuorientierung. Im Klartext heißt das, dass ich zunächst auf Arbeitssuche bin und die kommenden Wochen auch dafür nutzen möchte, mich neu zu sortieren, Kraft zu tanken und der Familie, meiner Frau, meinen Kindern und meinem Vater Aufmerksamkeit zu widmen.“

Sie wirken entspannt, auch wenn das nach einer Zeit des Übergangs klingt.

Fack: „Absolut. Ich bin kein Karrierist, sondern habe Interesse an einer sinnstiftenden Arbeit. Im Übrigen vertraue ich darauf, dass ich die passende Chance ergreifen darf, wenn sie kommt. So war es immer in meinem Leben. Fürs Abstell­gleis fühle ich mich ohnehin viel zu jung.“

Lesen Sie auch: BJR-Präsident Matthias Fack: „Kinder sind keine Corona-Treiber“