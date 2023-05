Nach vereiteltem Sprengstoffanschlag: 24-jähriger Kemptener festgenommen

Anfang der Woche wurde auch der 24-jährige Kemptener festgenommen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia/andreyuu

Kempten/Hamburg – Wegen des Verdachts eines geplanten Sprengstoffanschlags hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am Montag im Zuge von gemeinsamen Ermittlungen des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes Hamburg einen weiteren Haftbefehl vollstreckt und einen 24-jährigen Kemptener festnehmen lassen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den 24 Jahre alten Bruder des bereits im April in Hamburg festgenommenen 28 Jahre alten Syrers, wie es in einer Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes, des Landeskriminalamtes Hamburg und der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg heißt.

Gegen den in Kempten lebenden, zunächst lediglich der Beihilfe verdächtigen Beschuldigten, besteht nach den fortgeführten Ermittlungen nun der dringende Tatverdacht der gemeinschaftlichen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Terrorismusfinanzierung. Hiernach soll er seinen Bruder nicht nur in dessen Tatentschluss bestärkt und bei der Beschaffung der für die Sprengstoffherstellung erforderlichen Komponenten unterstützt haben, sondern vielmehr zugesagt haben, den Anschlag gemeinsam mit diesem zu begehen. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten die Beschuldigten als Anschlagsziel eine nicht näher konkretisierte Kirche in Schweden ins Auge gefasst, in der sich zur betreffenden Zeit Menschen hätten befinden sollen.

24-Jähriger seit 25. April in Polizeigewahrsam

Der 24-Jährige, der sich seit dem 25. April in durch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West vollzogenem Polizeigewahrsam befand, wurde am Montag durch Kräfte des Bundeskriminalamtes verhaftet und nach Hamburg verbracht. Das Amtsgericht Hamburg hat am Dienstag den gegen ihn vorliegenden Haftbefehl in Vollzug gesetzt.