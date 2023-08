„Es geht um Angebote, nicht um Zwang“

Nachhaltig und bezahlbar bauen: Herausforderungen und Lösungsansätze

Von: Christine Tröger

Die Fotomontage von Reiner Klebhan zeigt den geplanten Transformationsprozess der alten Schule Bühl. © Fotomontage Reiner Klebhan

Kempten/Allgäu - Klimaneutralität lautet das Gebot der Stunde und sie macht auch (oder erst recht) vor der Baubranche nicht halt. Schließlich gilt Zement – er hält als „Kleber“ Kies und Sand im Beton zusammen – als einer der ganz großen Klimakiller. Seine Herstellung verursacht fast acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, 2,8 Milliarden Tonnen pro Jahr. Weltweit sucht die Baustoffbranche mit sehr unterschiedlichen Ansätzen nach Lösungen, um Bauen klimaneutral zu machen.

Für den Kemptener Architekten und Stadtplaner Jörg Heiler, Vorsitzender Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Bayern, geht es auf den Punkt gebracht um Suffizienz, also Material und Energie sparen, „und mit dem Bestand arbeiten“. Auch in unserer Region werde nach wie vor zu viel abgerissen. Dadurch gingen nicht nur Ressourcen und „Graue Energie verloren“, sondern auch wertvolle Geschichte.

Erhalten und Umbauen komme vor Recycling. Denn z.B. auch bei Recycling-Beton würde neue Energie gebraucht. Es sei nicht der dabei verwendete Abbruchschotter entscheidend, sondern dass dieser Beton je nach Anwendung sogar einen höheren Zementanteil benötigen kann, um wieder eine gute Betonqualität zu erreichen.

Beim Bauen auf Bestehendes setzen

Bei Franz G. Schröck, Geschäftsführer Architekturforum Allgäu, spielen deshalb eine ganzheitliche Betrachtung und zirkuläres Denken entscheidende Rollen – nicht nur im Baubereich: „Man sollte erst einmal auf Bestehendes setzen“, Dinge reparieren statt entsorgen und z.B. auch „ein Auto lange fahren“. Gerade am Beispiel E-Mobilität, greift Heiler den Faden mit Blick auf Batterien und Strombedarf auf, werde deutlich: „Wir verlagern nach wie vor die Probleme von der nördlichen in die südliche Hemisphäre, wo die Rohstoffe für unseren Wohlstand herkommen.“ Vor dem Einsatz von Material müsse deshalb immer die Überlegung stehen, „was löst der Gebrauch woanders aus?“.

Wie also wird weniger genug? Schröck und Heiler mögen dem Ansatz des Dramaturgen und Autors John von Düffel in seinem Werk „Das Wenige und das Wesentliche“ folgen, der sich auf zwei Systeme stützt: Das, was man will und das, was man wirklich braucht. „Unsere Gesellschaft hat die Chance, den Vorteil des Weniger und Brauchens zu verstehen“ oder sie werde sich durch den Klimawandel automatisch auf das Brauchen zurückbesinnen müssen, sehen beide die grundsätzliche Herausforderung.



„Es geht um Angebote, nicht um Zwang“

Als „SUV-Effekt“ bezeichnet Schröck, dass es auch beim Wohnen „immer größer, immer mehr“ sein soll. Mit „knapp 50 Quadratmeter Wohnraum pro Kopf im Durchschnitt“ liegen wir laut Heiler in Deutschland „sehr weit oben“. In den 1980er Jahren sei das noch deutlich weniger gewesen. Auch die 16 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland „sind ein großer Schatz“ für Wiederverwenden und Umbau: „Es geht um Angebote, nicht um Zwang, ganz im Gegenteil, um Innovation und neue Jobs bei dem Thema“, betont er angesichts zahlreicher Optionen.

Seines Erachtens könnten z.B. ältere Bewohner das Parterre ihres, nach Auszug der Kinder zu groß gewordenen Hauses, bewohnen und das obere Stockwerk an eine Familie oder Studenten vermieten; oder sie ziehen in ein kleineres „Austragshaus“ auf dem oft großen Grundstück, während das ursprüngliche Wohnhaus für eine Familie zur Verfügung steht.



Weniger ist mehr

Weltweit wird nicht nur mit verschiedensten Verfahren zur Energie reduzierten Zementherstellung experimentiert. Auch andere Baustoffe stehen im Fokus des CO2-neutralen und Ressourcen sparenden Bauens: neben Klassikern wie Ziegel und Holz offenbart die Internetrecherche mit Holzfaser verfüllte Ziegel, Pappe, Stroh, Lehm, sogar Pilze, Plastikflaschen, Hanfbeton, Carbonbeton, verschiedene Steinsorten und und und. Der Kreativität scheinen (mal abgesehen von den klimatischen Gegebenheiten) kaum Grenzen gesetzt. Nicht jedes Material ist überall oder vielleicht überhaupt als Baustoff geeignet.



Auch hier ist eine „gesamtheitliche Betrachtung“ erforderlich, wie Heiler verdeutlicht. Nicht nur, weil ein Neubaugebiet mit nachhaltigen Baustoffen trotzdem Fläche verbrauche, Infrastruktur benötige, Mobilität dorthin generiere usw. Unter diesem Aspekt sei „ein Mehrfamilienhaus in einer bestehenden Siedlung ökologisch sinnvoller“ als das aktuell viel diskutierte Tiny House auf der „grünen Wiese“.

Die Prämisse müsse sein, zirkulär und damit erdverträglich zu bauen oder mit Urban Mining, das heißt, „wir verwenden die Sachen wieder woanders“. Das habe die Menschheit in ihrer Geschichte auch aus der Notwendigkeit sorgsam zu haushalten heraus erfolgreich so praktiziert, bis die industrielle Revolution, so Heiler, daraus ein „make, use, waste“ (herstellen, gebrauchen, wegwerfen) gemacht habe.

Allerdings sei es im Baubereich, ergänzt Schröck, mit dem „Reduce – Reuse – Recycle“ (Reduzieren – Wiederverwenden – Wiederverwerten) zumindest in Deutschland nicht so einfach. „Privat geht alles, aber für Architekten ist die Haftung unklar“, wie z.B. bei der Wiederverwendung von gebrauchten Baukomponenten. Zudem seien viele Verbundstoffe nicht so leicht zu trennen. An erster Stelle steht für Heiler und Schröck in unseren Breiten Holz, Ziegel und Lehm als Baustoffe, wobei Hochhäuser aus Sicht Heilers ab einer gewissen Höhe „bei der Ökobilanz mit einem großen Fragezeichen“ zu versehen seien.

Großes Potential für Stroh im Baubereich

Lehmhäuser gebe es inzwischen bereits aus dem 3D-Drucker. „Großes Potenzial“ sieht er für den Einsatz von Stroh, ein organisches Material, das CO2 binde und in Frankreich häufig als Dämmmaterial eingesetzt werde. „In Nordfrankreich wird auch viel mit getrockneten Algen gemacht.“ Mehrere Wellpappeschichten geben Schröck zufolge „gute Dämmwerte bei relativ wenig Dicke und damit Gewicht bei Raumhüllen“. (Beispiel: Fa. Wikkelhouse in den Niederlanden).

Früher, so Schröck, habe man die Holz-Bauernhäuser im Allgäu etwa im Zuge der Vereinödung „einfach demontiert, aufgeladen und an einem anderen Ort wieder aufgebaut“. Er weiß aus eigener Erfahrung, dass manche Handwerker heute am liebsten nur noch Umbauten alter Gebäude machen, „wo sie sich mit der Geschichte und alten Handwerkstechniken befassen können“. Heiler sieht darin eine „Megachance für das Handwerk“, da hier wieder Handwerkskönnen und Qualität gefragt seien.

Initiative „Gebäudetyp e“

Einfacher und mit weniger zu bauen oder umzubauen wird ohne Reduzierung und Vereinfachung von Normen und Standards nicht gehen. Mit ihrer Initiative „Gebäudetyp e“ wirbt die Bayerische Architektenkammer derzeit für ein zusätzliches Angebot bei der Bauordnung. Dabei steht das „e“ für einfach oder experimentell mit dem Ziel, nachhaltige Häuser bezahlbar zu bauen und zu sanieren. Vom Bayerischen Landtag befürwortet, warte man derzeit auf grünes Licht aus dem Bundesjustizministerium.

Aktuell lege aber vor allem die EU-Kommission Kommunen und Planenden Steine in den Weg, kritisiert Heiler. Diese propagiere „beautiful, sustainable, together“ zu bauen, torpediere das aber in Deutschland durch eine fragwürdige Auslegung des grundsätzlich sinnvollen EU-Vergaberechts, das selbst bei kleineren, öffentlichen Gebäuden knapp unter einer Million Euro eine aufwändige europaweite Planungsausschreibung verlange. Ein Bürokratiemonster für Kommunen, das zudem einem großen Teil Architekten und Ingenieure, die Nachhaltigkeit vor Ort umsetzen, den Marktzugang verunmögliche.



Eins steht für Heiler und Schröck jedenfalls außer Frage: „Es wird sich in den nächsten Jahren viel tun.“