Das halten Allgäuer mit Beziehungen nach Finnland vom Nato-Beitritt des nordischen Landes 

Neues Mitglied – geteilte Meinung

Von Susanne Lüderitz schließen

Allgäu – Für die Nato hat sich der Schritt gelohnt. Sie hat nun einen militärisch starken Partner im Boot. Seit 4. April gehört Finnland als 31. Mitglied zum transatlantischen Verteidigungsbündnis. Aber wie beurteilen Menschen mit persönlichen Verbindungen nach Finnland den Beitritt? Die Redaktion hat sich im Allgäu umgehört. Das Meinungsbild ist keineswegs einheitlich.

„Nun bauen die Finnen einen Zaun. Es gibt Türme an den offenen Grenzen. Bäume sind banderoliert.“ Martin Ludwig ist Vorstand der Deutsch-Finnischen Gesellschaft DFG Bayern in Augsburg und mit einer Finnin verheiratet. Er beschreibt, was sich in den letzten Jahren im Land verändert hat. Während früher zahlreiche Russinnen und Russen zum Einkaufen in die großen Konsumzentren in Finnland geströmt seien, könnten sie nun nur noch mit strengen Visa ins Nachbarland gelangen. Ganze „Busse mit Russen sind in die riesigen Einkaufsläden gefahren“, deren Verkaufspersonal teils sogar russischsprachig oder russischer Nationalität gewesen sei.

Dieser Konsumtourismus stoppte im Jahr vor dem Krieg. Genauso wie die deutschen Autolieferungen nach Russland über Finnland. Präsident Putin wolle die eigene Autoproduktion ankurbeln. „Andersherum wird hochwertiger Joghurt von Finnland nicht mehr nach Russland geliefert“, erzählt Ludwig. Russland deklariere seit der Zeit vor Kriegsbeginn eigenen Joghurt als finnisch, um eigene Produkte an den Markt zu bringen. „Aber die russischen Konsumenten haben ganz schnell gemerkt, dass es nicht stimmen kann.“ Der DFG-Vorstand berichtet auch davon, dass sich in den letzten Jahren Russen vermehrt Grundstücke in der Nähe von strategisch relevanten Punkten wie Flughäfen und Autobahnknotenpunkten gesichert hätten.

Außerdem gebe es einige Blöcke im Osten Finnlands, in denen man gar nicht wisse, wer sein Nachbar sei. Man habe gern verkauft an Russen, „aber dann doch gemerkt, dass es doch nicht so ist“. Es herrschten auch Übernahme-Ängste, aber „dadurch, dass jetzt zu ist, passiert erst einmal nichts“.

Finnland tritt der Nato bei und teilt eine lange Geschichte mit Russland

Jahrzehntelang hatte sich Finnland neutral verhalten, stellte sich gut mit dem Nachbar im Osten, baute aber gleichzeitig seine Beziehungen in den Westen aus. 1995 kam die EU-Mitgliedschaft. Als einziges nordisches Land zahlen die Finnen mit dem Euro. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs änderte sich die Stimmung im Land. Einer im Mai 2022 veröffentlichten Umfrage zufolge befürworteten damals 76 Prozent der Finninnen und Finnen eine Mitgliedschaft in der Nato. Zuvor waren es laut MDR nur 20 bis 30 Prozent. Mitte Mai 2022 beantragten Finnland und Schweden den Nato-Beitritt. Nur ein Jahr später sind die Finnen Mitglied im Verteidigungsbündnis.

Gemäß der Beistandsklausel stellt ein Angriff gegen ein Nato-Mitglied einen Angriff gegen alle 31 Bündnispartner dar, die dann von ihrem Selbstverteidigungsrecht und Waffengewalt Gebrauch machen dürfen, um die „Sicherheit des Nordatlantischen Gebiets“ wiederherzustellen, wie es dort heißt. Dass weitere Länder der Nato beitreten, ist Vladimir Putin ein Dorn im Auge. Er fühle sich von dem Bündnis bedroht, obwohl es explizit der Verteidigung diene. Russland und Finnland teilen eine lange Geschichte. Nachdem das Land der 1.000 Seen jahrhundertelang zu Schweden gehört hatte, schlug Zar Peter der Große Finnland Anfang des 18. Jahrhunderts dem Großreich zu. Es wird als autonomes Großfürstentum Teil des Zarenreichs. Doch das Land bewahrt sich eine relative Unabhängigkeit und Identität.

Finnland als Mittler zwischen Ost und West

Die unabhängige Republik Finnland erblickt 1917 das Licht der Welt. Doch dieser Zustand währt nicht lang. 1939 überfällt Stalin das Nachbarland. Er hatte im Hitler-Stalin-Pakt, in dem die beiden Mächte das Baltikum und Polen untereinander aufteilten, Finnland zugesprochen bekommen. Doch der Plan, das ganze Land einzuverleiben, scheitert auch im weiteren Verlauf des Krieges. Allerdings muss Helsinki Gebiete, große Teile der industriellen Produktion und den Zugang zum Nordmeerhafen nach dem Zweiten Weltkrieg an den großen Nachbarn Abgeben. Außerdem müssen viele Reparationsleistungen erbracht werden.

Ein Friedensvertrag zwischen Russland und Finnland bestand seit 1947. Weil Finnland gute Beziehungen in beide Richtung hegte, wurde es im 20. Jahrhunderts zum Mittler zwischen Ost und West. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine fühlen sich wohl viele Finnen an den Sowjet-Einmarsch von 1939 erinnert. „Ich halte die Nato-Mitgliedschaft für gut“, sagt DFG-Vorstand Martin Ludwig, „sie löst das Problem aber nicht. Wir sollten versuchen, das Problem ohne Militär zu lösen.“

Wie bewerten Allgäuer mit Beziehungen zu Finnland den jüngsten Nato-Beitritt?

Wie das gehen kann? Momentan sei es schwierig, weil es nicht leicht sei, dem „irrationalen“ Verhalten Russlands zu begegnen, räumt er ein. Seine Frau Leena Varemo-Ludwig legt sich nicht fest: „Die Zeit wird zeigen, ob es gut ist.“ Zuversichtlich äußert sich der Trainer des ESV Kaufbeuren. Marko Raita stammt aus Finnland. Er sagt: „Ich denke, Finnland war aufgrund der Feindseligkeiten im Osten gezwungen, zu dieser Lösung zu kommen. In den letzten Jahren sind ‚verrückte‘ Dinge in der Welt passiert und sie ist nicht im Gleichgewicht.

Vielleicht bringt diese finnische Lösung in Zukunft Sicherheit.“ Anders sieht die Sache Werner Hübner aus Lauben. Er nennt den Nato-Beitritt einen „überstürzten Schritt“, auch weil „Ängste künstlich hochgepeitscht werden von Leuten, die daran verdienen“. Finnland stehe überhaupt nicht im Fokus von Russland. In Hübners Augen waren Finnlands Neutralität seit dem zweiten Weltkrieg und die friedliche Koexistenz ein „Erfolgsmodell“.

Haus- und Grundstückskäufe der Russen in Finnland

Gegenteiliger Meinung wiederum ist Peter Englbrecht. Der gebürtige Sonthofener ist mit einer Finnin verheiratet. Seine Schilderungen ähneln jenen von DFG-Vorstand Ludwig. „Der Nato-Beitritt ist absolut richtig“, sagt Englbrecht und berichtet von seinem Aufenthalt in Sortavala, einer russischen Stadt an der finnischen Grenze, nördlich des Ladogasees. Einst war die Stadt finnisch. „Es sieht katastrophal dort aus“, berichtet Englbrecht, „in dem Hotel, in dem wir waren, war kein Schrank benutzbar, alle Bretter lagen schräg in den Fächern.

Das einzige, was funktionierte, war das finnische Schloss an der Tür.“ Dabei sei die Stadt einst das Bad Wörishofen Finnlands gewesen – mit prachtvollen Häusern. „Das ist alles kaputt jetzt.“ Der Grund, den er nennt: Russland investiere einzig in Moskau und Sankt Petersburg, „weiter nördlich ist Ende“. Englbrecht denkt, dass Russland sich sehr wohl für sein Nachbarland interessiere, wegen der finnischen Wertschöpfung. Und auch Englbrecht berichtet von den Haus- und Grundstückskäufen durch Russen etwa an Bahnlinien oder in Grenznähe. Er vermutet Auskundschaftungen dahinter. Diese Käufe seien nun aber nicht mehr möglich.