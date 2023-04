Von Gastro bis Kindergarten - Schloss als lebendiges Zentrum in Boos

Neue Nutzungspläne für „Hohes Schloss“ Bad Grönenbach und Fuggerschloss Boos

Von: Tom Otto

Teilen

Aus dem altehrwürdigen Schloss in Bad Grönenbach soll künftig ein Seminarhotel mit Ferienwohnungen und Festsälen für Unternehmen und die Bevölkerung werden. Auch Hochzeiten sollen dann wieder dort gefeiert werden können. © Tom Otto

Bad Grönenbach/Boos – Eine Allianz von Regionalpolitikern unterschiedlicher Parteizugehörigkeit aus dem Unterallgäu setzt sich derzeit für die staatliche Unterstützung alter Bauwerke ein.

Am vergangenen Mittwoch luden der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) und Staatsminister Klaus Holetschek (CSU) ins „Hohe Schloss“ in Bad Grönenbach zur Vorstellung neuer Nutzungskonzepte für historische Gebäude von regionaler Bedeutung ein. Mit dabei waren auch Landrat Alex Eder, die beiden Bürgermeister Bernhard Kerler (Bad Grönenbach) und Helmut Erben (Boos), Staatsminister a. D. Josef Miller sowie von den Investoren Bernd Jäger und Claus Hürttlen.

Pohl und Holetschek konnten dabei eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von je 100.000 Euro sowohl für das Hohe Schloss als auch für das Fuggerschloss in Boos verkünden. Die Kaufverträge mit der Investorengruppe für beide Immobilien, die zuletzt im Besitz der jeweiligen Gemeinden waren, sind bereits abgeschlossen.

Pläne für Seminarhotel und Ferienwohnungen im „Hohen Schloss“

Geschäftsführer Bernd Jäger von der Firma JaKo-Baudenkmalpflege GmbH aus Rot an der Rot erläuterte die Pläne für das „Hohe Schloss“. Danach soll in den kommenden zwei bis drei Jahren aus dem Schlossgebäude ein Seminarhotel mit Ferienwohnungen entstehen. 60 Hotelzimmer sind demnach im angrenzenden Ringeisen-Haus vorgesehen, weitere 18 Zimmer im Schloss selbst sowie Tagungsräume und Festsäle für regionale Unternehmen und die Bevölkerung.

JaKo wolle den Baudenkmälern und historischen Gebäuden wieder die Bedeutung zurückgeben, die sie bereits über Hunderte von Jahren hatten. Jäger sprach gegenüber unserer Redaktion von einer mehrstelligen Millionensumme als Investitionsgröße. Dafür brauchte die Firma JaKo mit ihrem Know-how im Bereich Denkmalpflege und Restaurierung Unterstützung, die vor Kurzem mit der Scheidtweiler Gruppe aus Pforzheim gefunden wurde. Wie Unternehmensvertreter Claus Hürttlen mitteilte, hat die Gruppe nicht nur einige Brauereien und Baudenkmäler gerettet, sondern betreibt mittlerweile auch zwölf Hotels.

Eine Allianz will historischen Gebäuden im Unterallgäu eine neue Zukunft geben v.l.: Bürgermeister Helmut Erben, Boos; Staatsminister Klaus Holetschek; Bürgermeister Bernhard Kerler, Bad Grönenbach; Unterallgäuer Landrat Alex Eder; Bernd Jäger, Geschäftsführer JaKo-Baudenkmalpflege GmbH; Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl; Staatsminister a. D. Josef Miller und Claus Hürttlen von der Pforzheimer Scheidtweiler Gruppe. © Tom Otto

Bernhard Pohl dankte dem Konsortium dafür, dass nun gemeinsam mit der Kommunalpolitik die historischen Gebäude in den Mittelpunkt des Gemeindelebens gestellt werden. Sein ausdrücklicher Dank galt auch Landrat Alex Eder, von dem die Initialzündung für das Projekt ausging.

Unterstützung zugesagt

Eder wies darauf hin, dass sowohl der Landkreis als auch die Bezirksregierung in Augsburg zu gegebener Zeit noch Fördermittel dafür beisteuern könnten. Ebenso bot Staatsminister Holetschek als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Bayern Tourismus GmbH weitere Unterstützung und Begleitung in der Denkmalpflege und Projektentwicklung an.



Bernd Jäger erläuterte auch die geplante Restaurierung und Wiederinbetriebnahme des alten Fuggerschlosses in Boos. Hier sei ein sehr viel schlechterer Zustand über die Jahre des Leerstandes zu beklagen. Das Schloss stammt aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist denkmalgeschützt. Seit 2015 ist es im Besitz der Gemeinde Boos, fristete lange Jahre einen Dornröschenschlaf und schien dem Verfall preisgegeben zu sein.



Von Gastro bis Kindergarten - Schloss als lebendiges Zentrum in Boos

In etwa vier bis fünf Jahren und nach etwa 20 Millionen Euro an Investitionen sollen dann dort über zwanzig Wohnungen, Gastronomie, Apotheke, Kleingewerbe und vor allem eine medizinische Praxis und eine Kindergartengruppe entstehen. Mit der daraus erwartbaren Nutzer- und Besucherfrequenz soll das alte Fuggerschloss wieder ein lebendiges Zentrum in Boos werden. Er bedankte sich für dieses Projekt ebenso sowohl für die gute Zusammenarbeit mit der Landesdenkmalpflege als auch mit dem Landratsamt. Der Baubeginn ist in Boos für etwa Mitte des Jahres vorgesehen, so die Investorengruppe.