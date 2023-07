Neuer Ausbildungsverbundes Pflege Ostallgäu-Kaufbeuren: Auch Hochschule Kempten ist mit an Bord

Von: Michael Dürr

Kemptens Hochschulpräsident Professor Wolfgang Hauke: „Es gibt noch viel zu tun, das neue Berufsbild des studierten Pflegers einzuordnen.“ © Dürr

Marktoberdorf/Kempten - Nach jüngsten Aussagen von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek wird die Zahl der Pflegebedürftigen allein im Freistaat von derzeit rund 580.000 auf bis zu eine Million im Jahr 2050 steigen. Auch im Ostallgäu ist die Lage in der Pflegebranche prekär; hier will man das Problem mit einem Ausbildungsverbund Pflege nun gemeinsam angehen – unter anderem mit der Hochschule Kempten.

Der Ausbildungsverbund ist der erste im Allgäu und bayernweit der erste mit einer Hochschule als Partner. Ein Ziel des „Ausbildungsverbundes Pflege Ostallgäu-Kaufbeuren“ ist es, gemeinsame hohe Standards bei der Ausbildung von Pflegekräften und eine Zusammenarbeit bei Praxiseinsätzen zu etablieren. Außerdem soll es durch die Kooperation auch kleineren Einrichtungen ermöglicht werden, Ausbildungsplätze anzubieten.

Bei der Gründung des Ausbildungsverbunds Pflege war auch Gesundheitsminister Holetschek in Marktoberdorf zugegen. Der CSU-Politiker sprach von einem „Meilenstein für die Pflege in der gesamten Region“. Der Ausbildungsverbund sei „ein guter Ansatz, das Berufsfeld Pflege aufzuwerten“.

Neuer Ausbildungsverbund für Pflege - Erstmalig Hochschule an Bord

Neben Akteuren aus dem Ostallgäu ist bei dem Bündnis (erstmalig in Bayern) eine Hochschule mit an Bord, nämlich die in Kempten. In der Beteiligung der Hochschule sieht der Gesundheitsminister „ein wichtiges Signal“. Weil dort auch das Bayerische Zentrum Pflege Digital angesiedelt sei, wo zu Problemstellungen der Pflege im digitalen Wandel geforscht wird, kam der Minister zu dem Schluss: „Das Allgäu mit seiner Hochschule ist zum Zentrum der Pflege geworden.“

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, ging an der Hochschule vor eineinhalb Jahren ein Bachelor-Studiengang Pflege an den Start. Dieses Studium wird nach Überzeugung aller Experten den Beruf des Pflegers weiter aufwerten.

Interview mit Professor Wolfgang Hauke

Unsere Zeitung sprach mit Kemptens Hochschulpräsident Professor Wolfgang Hauke über den Studiengang Pflege:

Herr Hauke, seit wann gibt es den Studiengang Pflege an der Hochschule in Kempten?

Hauke: „Er wurde zum Wintersemester 2021 mit damals vier Studenten eingeführt. Ein Handicap war, dass es damals noch überhaupt keine Stipendien gab. Das war ein ganz großes Problem. Im zweiten Studienjahrgang gab es dann schon das Bayerische Stipendium, das Gesundheitsminister Holetschek eingeführt hat. Das hat dazu geführt, dass wir schon nahe an die zehn Studenten herangekommen sind.“

Wie sieht´s heute aus?

Hauke: „Jetzt hoffen wir, dass sich der Studiengang so etabliert, dass wir eine Studiengangstärke von 15 bis 20 Studierenden erreichen. Weil der Studiengang sehr stark mit der Praxis verwoben ist, sollen und können es aber nicht noch mehr werden.“

Was hat eine Pflegekraft davon, wenn es das Fach studiert hat?

Hauke: „Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt noch viel zu tun, um dieses neue Berufsbild in der Pflege einzuordnen. Es handelt sich gewissermaßen um eine hierarchische Ebene zwischen Arzt und Pfleger. So darf der studierte Pfleger Dinge tun, die ein Pfleger ohne Studium nicht darf. Was dann den Arzt belastet. Es geht also jetzt um die Klärung der Frage: Wie kann die studierte Pflegekraft möglichst sinnvoll eingesetzt werden?“

Wie lang dauert denn die Regelstudienzeit für den Studiengang Pflege?

Hauke: „Die Regelstudienzeit Bachelor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften wie der unseren ist normalerweise sieben Semester, wir haben dieses Studium aber auf acht Semester angelegt. Denn: Es gibt dabei so viele Praxisphasen, die man mit den Theoriephasen zusammenbringen muss. Das ist in dreieinhalb Jahren nicht vernünftig zu schaffen.“