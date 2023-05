Bürgerentscheid am 18. Juni

Schwangau - Soll Schloss Neuschwanstein UNESCO-Weltkulturerbe werden oder nicht? Darüber will die Gemeinde Schwangau die Bürger am 18. Juni in einem Bürgerentscheid abstimmen lassen. Am heutigen Mittwoch, 10. Mai, findet die erste von zwei geplanten öffentlichen Informationsveranstaltungen dazu statt.

Voraussichtlich im Sommer 2025 wird das Welterbekomitee der UNESCO darüber entscheiden, ob die Königsschlösser Neuschwanstein, Linderhof, Schachen und Herrenchiemsee in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen werden – 24 Jahre, nachdem der Bayerische Landtag das dafür erforderliche Bewerbungsverfahren eingeleitet hat.

Deutlich früher, nämlich am Sonntag, 18. Juni, sollen die Schwangauer an der Wahlurne darüber abstimmen, ob die Gemeinde die Bewerbung des Freistaats unterstützen soll oder nicht. Einen entsprechenden Bürgerentscheid hat der Gemeinderat im Februar beschlossen.

Soll Schloss Neuschwanstein UNESCO-Weltkulturerbe werden? - Ernennung hätte weitreichende Folgen

Hintergrund sind zum einen die weitreichenden Folgen, die eine Ernennung des Märchenschlosses zum UNESCO-Weltkulturerbe möglicherweise für die Gemeinde haben könnte. Zum anderen betont die Deutsche UNESCO-Kommission in ihren Richtlinien mehrfach die Wichtigkeit einer Einbeziehung der Bürger vor Ort in den Bewerbungsprozess. Notwendig sei demnach, dass gemeinsam die Verantwortung für das jeweils nominierte Kulturgut übernommen werde.

„Mit dem Bürgerentscheid wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich direkt am politischen Entscheidungsprozess zu beteiligen. Das ist gelebte direkte Demokratie!“, erläutert Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) die Entscheidung des Gemeinderats. Der Rathauschef weiß, dass das Thema in seiner Gemeinde „kontrovers diskutiert“ werde. Ein Bürgerentscheid schaffe Transparenz und erhöhe die Akzeptanz politischer Entscheidungen.

Zwei öffentliche Informationsveranstaltungen geplant

Um die Schwangauer im Vorfeld der Abstimmung umfassend über den UNESCO-Welterbeantrag und die Auswirkungen eine Ernennung des Märchen-Schlosses zum Weltkulturerbe zu informieren, veranstaltet die Gemeinde zwei öffentliche Informationsveranstaltungen. „Mit zwei Live-Bürgerforen geben wir allen Interessierten die Möglichkeit, ihre Bedenken, Erwartungen, Hoffnungen und Fragen zum Welterbe Neuschwanstein zu äußern“, erläutert Rinke. „Dadurch wollen wir bei der Meinungsbildung helfen.“

Das erste Bürgerforum findet am heutigen Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr im „Schlossbrauhaus“ Schwangau statt. Im Rahmen der Veranstaltung sollen Vertreter der zuständigen bayerischen Ministerien den UNESCO-Welterbeantrag vorstellen. Anschließend können die Bürger sich äußern und ihre Fragen stellen.

Entwürfe werden im Rathaus ausgelegt

Das zweite Bürgerforum ist für Donnerstag, 25. Mai, ebenfalls um 19 Uhr im „Schlossbrauhaus“, geplant. Vorgesehen ist eine moderierte Podiumsdiskussion mit vier Experten aus den Bereichen Tourismus und Denkmalpflege. Mit dabei sein wird unter anderem Prof. Dr. Alfred Bauer, Dekan der Fakultät Tourismus-Management an der Hochschule Kempten und Vorsitzender Bayerisches Zentrum für Tourismus. Im Anschluss soll den Bürger die Gelegenheit gegeben werden, mit den Fachleuten zu diskutieren.

Ferner will die Gemeindeverwaltung die Entwürfe des Antragstextes und des Managementplans des Freistaats zum UNESCO-Welterbe sowie ein Rechtsgutachten, das im Auftrag der Gemeinde erstellt wurde, vom 18. Mai bis 18. Juni im Rathaus auslegen.

Weitere Informationen auf Internetseiten der Kommune und Bayerischen Schlösserverwaltung

Darüber hinaus sollen ab spätestens 18. Mai auf den Internetseiten der Kommune und der Bayerischen Schlösserverwaltung der Entwurf des Pufferzonenplans um Schloss Neuschwanstein mit Katasterplanauszug sowie FAQs zum UNESCO-Welterbe-Antrag des Freistaats zur Verfügung gestellt werden. Zudem haben alle Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen schriftlich im Rathaus oder der Schlösserverwaltung einzureichen. „Ich denke, das wird das Meinungsbild schärfen“, hofft der Bürgermeister.

Neuschwanstein als Weltkulturerbe: Auswirkungen für Schwangau dürften gering bleiben

Der Titel „UNESCO-Weltkulturerbe“ klingt zunächst einmal verlockend. Allerdings ist ein Eintrag in die Weltkulturliste auch mit Folgen für die jeweilige Stadt oder Gemeinde des Kulturguts verbunden.

Zwar ergeben sich laut Bayerischer Schlösserverwaltung in München keine direkten Forderungen der UNESCO gegenüber der Gemeinde Schwangau. Allerdings verpflichten sich die Kommunen im Fall einer Ernennung freiwillig, die freie Sicht auf das Denkmal zu schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, teilen Schlösserverwaltung und Gemeinde das Schloss und seine Umgebung in eine sogenannte Kernzone – das Kulturerbe selbst – und eine Pufferzone ein. Und das kann Auswirkungen auf die Bauleitplanung haben. „Die Pufferzone soll langfristig die wichtigsten Sichtachsen um das Schloss schützen und die einzigartige, von König Ludwig gewollte Inszenierung von Alpenlandschaft und Schlossbau erhalten“, teilt dazu die Schlösserverwaltung in München mit. Im Fall von Schloss Neuschwanstein reicht die derzeit diskutierte Pufferzone vom Bannwaldsee im Osten bis zur österreichischen Grenze im Westen. Ausgenommen werden soll demnach der Bereich „Langacker“.

Bautätigkeit in Pufferzone muss überprüft werden

Für die Gemeinde Schwangau bedeutet dies, dass „innerhalb dieser Pufferzone jegliche Bautätigkeit daraufhin überprüft werden muss, ob sie denkmalverträglich ist oder nicht“, erklärt Bürgermeister Stefan Rinke. Im vorliegenden Fall obliege dies der Denkmalpflege im Landratsamt Ostallgäu. Für die Schwangauer ist das jedoch nichts Neues. „Das passiert heute auch schon so und ist vor zehn Jahren auch schon passiert“, sagt Rinke. Schließlich stehe das Schloss schon seit langem unter Denkmalschutz. Der Bau neuer Einfamilienhäuser auf den Wiesen zwischen B17 und Schloss sei deshalb auch heute schon nicht möglich. Dass es nun durch eine Ernennung des Schlosses zum Weltkulturerbe zu einer Verschärfung des Denkmalschutzes kommt, glaubt Rinke daher nicht. „Die Auswirkungen sind da, aber unabhängig vom UNESCO-Weltkulturerbe.“

Tatsächlich weist auch die Schlösserverwaltung in München darauf hin, dass die Festlegung von Kern- und Pufferzonen rechtlich gesehen keinen weiteren Schutzstatus begründet. „Der Schutz ist vielmehr über das bereits bestehende Instrumentarium, unter anderem Vorgaben des Denkmalschutzrechts, zu gewährleisten.“

Märchenschloss ohnehin schon weltbekannt

Auch mit Blick auf den ohnehin schon florierenden Tourismus in der Königsschlösser-Gemeinde bleibt Rinke gelassen. Das Märchenschloss sei auch ohne UNESCO-Titel schon seit Jahrzehnten weltbekannt und locke Jahr für Jahr über eine Million Besucher an. Dass nun plötzlich nur wegen des Welterbe-Titels noch deutlich mehr Touristen den Weg nach Schwangau finden, hält er für unwahrscheinlich. Orte, an denen nach der Verleihung des Welterbetitels ein „Overtourism“ beobachtet wurde, seien dagegen meist vorher weitgehend unbekannt gewesen. Oder sie könnten, wie Venedig, mit Kreuzfahrtschiffen angefahren werden. Außerdem finde auf dem Schloss durch eine Limitierung der Tickets bereits ein Besuchermanagement statt.

Auch die Schlösserverwaltung betont, dass ein „Overtourism“ unbedingt vermieden werden soll. „Die Bayerische Schlösserverwaltung beabsichtigt eine Besucherregulierung nach der Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste nach konservatorischen und denkmalfachlichen Vorgaben“, heißt es dazu. Vielmehr biete das Prädikat „Weltkulturerbe“ sogar die Chance, „eine qualitative Verbesserung in der touristischen Vermarktung und Infrastruktur zu erreichen“.