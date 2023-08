Architekturforum Allgäu diskutiert über Hotelneubau in Oberstaufen

Von: Josef Gutsmiedl

Markant über dem Ort: Auf dem Schlossberg soll ein Top-Hotel gebaut werden. Die Meinungen dazu gehen auseinander. © Architekturforum Allgäu

Oberallgäu – Was wollen wir als Region? Welche – kulturellen – Werte verfolgen wir? Diese Fragen greift das Architekturform Allgäu immer wieder auf. Und immer weit über den reinen Horizont der Architektur hinaus. Jetzt stellten das Architekturforum Allgäu und der Bund Deutsche Baumeister erneut diese Fragen – in Zusammenhang mit einem aktuellen Hotel-Bauprojekt in Oberstaufen. Bei einer Diskussionsveranstaltung unter dem Titel „Vorbild Oberstaufen?“ in Immenstadt ging es konkret um das Hotelprojekt der Firma Geiger auf dem markanten Schlossberg in Oberstaufen: Hier soll den Planungen zufolge ein Hotelkomplex entstehen mit 160 Betten; Platz für 300 bis 400 Gäste.

Im Gemeinderat der Marktgemeinde Oberstaufen fand das Projekt für ein 5-Sterne-Haus auf dem Schlossberg, das eine international agierende Hotelkette betreiben will, großen Zuspruch. Das Architekturforum Allgäu spricht dagegen von einem Dammbruch: Das riesige und „weltweit austauschbar zu platzierende Projekt“ werde das authentische Landschaftsbild stark verändern und empfindlich stören.

Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, meinte: „Braucht‘s das? So was Verrücktes? Ist es verrückt oder Zeitgeist?“ Die Tourismusdestination Allgäu könne durchaus sogenannte Landmarks vertragen, die Menschen anzögen. Darüber könne man selbstredend immer streiten.

Diskussion über den Hotelneubau in Oberstaufen:

Karl Milz, der Vorsitzende des Heimatbundes Allgäu, konterte: Die „Strahlkraft“ der Entwürfe des Hotelprojektes erinnerten mehr an die Elb-Philharmonie in Hamburg als an das einstige Schloss in Oberstaufen. Der „Schutz der Heimat“ sei wichtig. Es gelte, die Kulturlandschaft zu bewahren, Verantwortung für die Heimat zu tragen. Auch eine Kommune müsse sich klar werden, wie eine Gestaltung aussehen kann. Milz plädiert für ein allgäuweites Denken.

Die Sorge jedenfalls, dass Geiger nicht wisse, was er tut, die habe Milz nicht. Prof. Marcus Rommel von der Fakultät für Architektur und Bauwesen an der TH Augsburg erinnert ebenfalls an die „Trumpfkarte Kulturlandschaft“. Das verlange einen sorgsamen Umgang und Verständnis dafür, was und wieso die Alten gemacht hätten. Wie nachhaltig ein solches Projekt letztlich sein könne, lasse sich heute nicht bewerten.

„Die Bürger müssen mit den Projekten leben“

Das Projekt sei „baugetrieben“, nicht vom Tourismus getrieben, meint Prof. Norbert Hörburger, Leiter des Instituts für Tourismus und Freizeit an der FH Graubünden. Oberstaufen sei gut aufgestellt. Eine Markenhotellerie könne ihre Qualität im Alpenraum nicht entfalten. Dass die Menschen wegen des Hotels nach Oberstaufen kommen werden, hält Hörburger für einen Trugschluss. „Das wird hier nicht funktionieren.“ Man müsse auf der Hut sein, nicht eine leerstehende Klinik in ein leerstehendes Hotel zu „katapultieren“. Sich auf die Stärken des Allgäus besinnen, rät der Landtagsabgeordnete Alexander Hold (Freie Wähler) aus Kempten. Natürlich entwickle sich der Tourismus weiter.

Aber braucht‘s was Verrücktes? Man müsse sich fragen, ob das Projekt „dahin passe“. Wem helfe es weiter? Dem Investor? Der Kommune, der Region? „Aber ist es Aufgabe der Gemeinde, über die Rentabilität zu befinden?“ Aber einfach zu sagen, „das braucht‘s nicht“, wäre der falsche Ansatz. Und: Wann sei etwas positiv verrückt? Wann nicht? Hold: „Der Tourismus muss den Einheimischen guttun.“ Etwas Positives kann der Abgeordnete Hold dem Projekt der Firma Geiger immerhin abgewinnen: „Es passiert was!“ Die Kommune müsse froh darüber sein. Architektonische Details seien ein weiterer Aspekt.

Auch Tourismus-Experte Bernhard Joachim findet: „Wenn der Ort es will, werden wir es nicht verhindern.“ Es gelte, den Wunsch der Menschen zu respektieren. „Die können das beurteilen.“ Tourismus brauche Akzeptanz: „Die Bürger müssen mit den Projekten leben, es sehen. Das muss man hinbekommen.“ Letztlich sei es die unternehmerische Entscheidung des Investors, seine Vorstellungen zu verwirklichen. Es sei müßig, sich den Kopf des Investors zu zerbrechen, der offenbar wisse, was er tue.

Das Hotelprojekt spaltet die Meinungen

In der Diskussion zeigte sich das Publikum gespalten: Das Hotelprojekt müsse dem Ort nicht unbedingt schaden, ob es Oberstaufen allerdings entscheidend voranbringe beim Tourismus, sei eine andere Frage, die sehr wohl gestellt werden müsse. Das Projekt habe ein „transparentes Verfahren“ verdient, so Rommel. Man werde es letztlich nicht verhindern können, sollte aber „mehr Qualität“ einfordern. Otto Wilfer aus dem Publikum etwa kann die Fragestellung „Vorbild Oberstaufen?“ nicht nachvollziehen: „Das Fragezeichen gehört weg!“ Was die Transparenz des bisherigen Prozesses angehe, halte er den Ablauf für „sehr positiv“.

Unterm Strich sei das Entscheidungsverfahren sehr gut verlaufen. Das Konzept des Investors sei nicht der Gemeinde übergestülpt worden. Einen Wettbewerb vermisste ein Architekt aus der rund 100-köpfigen Besucherrunde. Das „Kapital Landschaft“ verlange ein landschaftsverträgliches Projekt. Auch einen kompetenten Gestaltungsbeirat habe es offenbar nicht gegeben, der den Gemeinderat bei der Entscheidungsfindung unterstützt und beraten hätte. Architekt Franz G. Schröck vom Architekturforum Allgäu kann sich jedenfalls vorstellen, dass ein Phantomgerüst den Menschen aufzeigen könnte, wie sich der geplante Baukörper auf dem Schlossberg ausnehme.

Das sei technisch möglich und koste Geld, sei es aber allemal wert. Schröck meint weiter, dass der schnelle komplette Abriss des ehemaligen Klinikgebäudes nicht zwangsläufig hätte sein müssen. Eine bauliche Umwandlung wurde offenbar nicht in Erwägung gezogen, bedauert er.