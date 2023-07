Offene Ateliers im Allgäu 2023 am 8. und 9. Juli

Über 30 Kunstschaffende öffnen dieses Wochenende ihre Türen und laden Interessierte ein. © Barbara Wolfart

Allgäu – Der BBK Allgäu/ Schwaben Süd lädt Kunstliebhaber und Interessierte zu offenen Ateliertagen diesen Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juli, ein. An diesem Wochenende haben Besucher die Gelegenheit, Ateliers und Arbeitsräume von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region Allgäu/ Schwaben Süd zu entdecken und die vielfältigen kreativen Prozesse hautnah zu erkunden.

Über 30 Kunstschaffende des Allgäus öffnen ihre Türen und laden die Besucher ein, ihre Werke, Techniken und Inspirationen kennenzulernen.

Ateliergäste haben so die seltene Möglichkeit, direkt mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Einblicke in deren künstlerische Praxis zu erhalten. Die verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen reichen dabei von Malerei und Skulptur über Fotografie und Druckgrafik bis hin zu Installationen und Performances sowie in weitere, spannende Bereiche.

Offene Ateliers im Allgäu 2023 - Verschiedene Kunstorte

Die „Offenen Ateliers im Allgäu“ des Berufsverbands Bildender Künstler (BBK) finden an verschiedenen Kunstorten statt. Diese ziehen sich vom Unterallgäu über den Kaufbeurer- und Kemptener Raum bis Sonthofen, Hindelang, Immenstadt oder Oberstaufen und nach Lindau und Wasserburg am Bodensee.

Eine detaillierte Liste der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler sowie ihrer Ateliers finden Interessierte auf der Webseite des BBK Schwaben Süd unter www.kunstinschwaben.de/ausstellungen/