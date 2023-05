Ostallgäu: Mehr Frauen bei der Feuerwehr

Von: Riccarda Gschwend

Haben Spaß an der Kameradschaft und Freude am Helfen v.l.: Andrea Lenz, Sonja Schindele, Annika Roth und Lia Lenz. © Riccarda Gschwend

Ostallgäu – Im Ostallgäu sind derzeit 318 Frauen bei der Feuerwehr aktiv. Den höchsten Anteil an weiblichen Aktiven hat im südlichen Landkreis die Füssener Wehr. Was bewegt die Frauen dazu, sich in der vorwiegenden Männerdomäne zu engagieren? Wie sind ihre Erfahrungen?

Ein richtiges „Urgestein“ bei der Freiwilligen Feuerwehr Füssen ist Sonja Schindele. Die 39-Jährige ist seit 23 Jahren dabei und inzwischen als Kassenwartin auch in der Vorstandschaft tätig. Mit der Wehr fühlt sie sich sehr verbunden. Sie hat hier ihren Mann kennengelernt, ihre beiden kleinen Söhne sind auch schon „voll im Feuerwehr-Fieber“, wie sie lachend erzählt. Zur Wehr kam sie damals durch eine Freundin. „Sie hat mich überredet“, erinnert sich Schindele. „Hier in Füssen war das aber gar nicht so ungewöhnlich. Es gab auch damals schon ein paar aktive Feuerwehrfrauen.“

Durch ihre langjährige Erfahrung kann die junge Mutter gut beurteilen, was sich im Lauf der Jahre verändert hat. „Es ändert sich natürlich immer wieder was. Das hängt auch davon ab, wer gerade an der Führung steht“, meint sie. Insgesamt könne man aber beobachten, dass die Auflagen und Anforderungen strenger geworden sind, auch die Ausbildung hat sich verändert. „Und die Technik ist mehr geworden.“

Kameradschaft und Zusammenhalt bei der Feuerwehr im Ostallgäu

Beim Stichwort Technik kommt Andrea Lenz ins Stöhnen. Die 41-Jährige ist erst 2016 zur Feuerwehr gekommen und hatte keine Vorerfahrungen. Der Umgang mit den Geräten und Fahrzeugen sei für sie am Anfang herausfordernd gewesen, erinnert sie sich. „Aber es ist hier selbstverständlich, dass man jeden fragen kann.“ Gegenseitige Unterstützung werde großgeschrieben. Das ist etwas, was alle befragten Frauen einhellig betonen: Die Kameradschaft und der Zusammenhalt sind Faktoren, die den Spaß und die Freude an der Feuerwehr ausmachen.

Wie lässt sich das ehrenamtliche Engagement mit Beruf und Familie vereinbaren? „Seit ich Kinder habe, bin ich bei Einsätzen nicht mehr dabei“, erzählt Sonja Schindele. Dafür lasse sie sich zum Beispiel bei Absperrdiensten und Sicherheitswachen gerne einteilen – möglich sei alles, was planbar ist. Lia, die Tochter von Andrea Lenz, ist vor Kurzem von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr gewechselt und kann ihren Beruf als Rettungssanitäterin gut mit ihrem Engagement verbinden. Menschen in Not zu helfen, steht bei ihr an oberster Stelle: „Wir haben Spaß, aber das Helfen hat oberste Priorität“, sagt die 18-Jährige.

Wieso wird man Feuerwehrfrau?

Als Beispiel nennt sie neben der Brandbekämpfung das Herausschneiden von Verletzten bei Unfällen. Schön sei dabei auch die Dankbarkeit, die man von den Geretteten erfährt. Oft hat eine Freundin oder ein Familienmitglied den Ausschlag dafür gegeben, dass die Frauen zur Feuerwehr gekommen sind. Bei Lia Lenz war es der Besuch eines Aktionstags, der vor elf Jahren ihr Interesse an der Kinderfeuerwehr weckte. Ihre Mutter kam dann über die Tochter zur Wehr. Und Annika Roth stammt aus einer richtigen „Feuerwehr-Familie“. Sie ist die Nichte von Kommandant Thomas Roth. „Mein Onkel, mein Vater, mein Opa, meine Schwester – alle waren schon bei der Feuerwehr“, erzählt die 19-Jährige.

So kam sie mit 12 Jahren auch dazu. Das Fahren mit dem Löschfahrzeug, mit Blaulicht und lautem „Tatüü“ war aber wohl eher nicht der ausschlaggebende Punkt für die Damen, in die Feuerwehr einzutreten? Sonja Schindele lacht. „Doch“, stellt sie klar. „Das Fahren mit dem Feuerwehrauto ist etwas, was ich wahnsinnig gerne mache.“ Sie sei auch als erste Frau im Landkreis zur Maschinistin ausgebildet worden – ein Faible für schweres Gerät ist also erkennbar. Und auch Lia gesteht: „Bei mir war’s das Blaulichtfahren, was mir schon immer gefallen hat.“ Auch heute liebe sie es, den Kindern zuzuwinken, die mit großen Augen am Straßenrand stehen und die Feuerwehrfahrzeuge bewundern. Kommandant Thomas Roth freut sich über den relativ hohen Frauenanteil in der Füssener Wehr. Aktuell sind es 14 aktive weibliche Mitglieder. „Für die Mannschaft ist das gut“, findet er.

Und: „Es gibt Bereiche, in denen die Frauen besser sind.“ Früher habe man gemeinhin die Meinung vertreten, dass nur zur Feuerwehr kann, wer schwindelfrei ist und auf eine hohe Leiter steigen kann. „Davon sind wir aber weg“, betont der Kommandant. „Das Aufgabengebiet ist so groß, dass für jeden das Richtige dabei ist.“ Zum Beispiel könne es von Vorteil sein, Erfahrung in der Verwaltung zu haben oder fit in der Ersthilfe zu sein. Thomas Roth lässt keinen Zweifel: „Wir sind froh um jeden Mann und jede Frau.“

Fakten Derzeit sind nach Auskunft von Kreisbrandrat Markus Barnsteiner im Landkreis Ostallgäu (zum Ende des Jahres 2022) bei insgesamt 5.466 aktiven Feuerwehrdienstleistenden 318 Frauen. In den 40 Jugendfeuerwehren des Landkreises sind 466 männliche und 127 weibliche Feuerwehranwärter. Die Tendenz ist in den vergangenen Jahren leicht steigend. Im südlichen Landkreis Ostallgäu sind bei der Feuerwehr Füssen die meisten Frauen tätig. Die Feuerwehr Hopferau hat sogar zwei weibliche Kommandantinnen.