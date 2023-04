400 Jahre Passionsspiele in Waal: So laufen die Proben fürs große Jubiläum

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Bis Mai kann Regisseur Manfred Dempf (re.) noch Anweisungen geben, dann wird es ernst. © Körber

Waal – Wir befinden uns zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Der Dreißigjährige Krieg, rohe Gewalt, Hunger und die Pest fordern im Allgäu gnadenlos ihre Opfer – mit erschütternden Folgen für die Bevölkerung, die mancherorts bis auf wenige Überlebende dezimiert wird. Auch der Marktflecken Waal und dessen Umland leiden unter diesen „biblischen Plagen“ und so legen die verzweifelten Menschen in ihrer Not ein Gelübde ab: Wenn Gott ihre Heimat vom „Schwarzen Tod“ verschont, wollen sie in regelmäßigen Abständen die Geschichte aus dem Leben und Sterben von Jesu Christi in einem Passionsspiel aufführen.

Die Gebete fanden Gehör, die Waaler überstanden die Schrecken der Pest und halten bis zum heutigen Tag ihr Versprechen. Seit dem Jahre 1621 werden in einem festgelegten Rhythmus mit viel Herzblut und Engagement von der örtlichen Bevölkerung Passionsspiele aufgeführt. Getreu ihrem Gelübte – und das seit nunmehr 400 Jahren. Eigentlich sollte bereits vor zwei Jahren die „Jubiläumspassion“ gefeiert werden. Corona war schuld, dass schweren Herzens abgesagt und verschoben werden musste.

Nun, zwei Jahre später, ist es endlich so weit, zur Freude und Erleichterung der Passionsspielgemeinschaft kann das Passionsspiel – sogar in einer neuen zeitgemäßen Fassung – aufgeführt werden. Seit Monaten wird schon in nahezu jeder freien Minute im Bühnenraum gearbeitet und mit den Darstellern geprobt. 190 Laiendarsteller sind mit vollem Herzen dabei, völlig egal ob mit einer Nebenrolle oder einer „großen“. Alle fiebern der Premiere am 6. Mai entgegen. Michael Daigeler, Erster Vorsitzender der Passionsspielgemeinschaft Waal, spricht von einer großen Herausforderung. Schließlich komme ein völlig neues Stück zur Uraufführung. Bis zum 8. Oktober sind insgesamt 20 Aufführungen geplant.

Passionsspiele in Waal 2023: Neue Fassung, neuer Spielleiter

Mit Sorgen und Problemen hatte das „Unternehmen Jubiläumspassion“ begonnen, wie Pressesprecherin Ulrike Propach unserer Zeitung in einem Gespräch erklärte. Der bisherige Spielleiter Florian Weber musste krankheitsbedingt absagen. Zum Glück stand mit Manfred Dempf aus dem Waaler Ortsteil Bronnen ein erfahrener Regisseur bereit, der sein eigenes, im Jahr 2006 verfasstes, Passionsstück „Für wen haltet ihr mich“ gleich mitbrachte.

In der Sprache unserer Zeit, mit einem gewissen Humor gewürzt, schildert der neu eingesetzte Spielleiter in seinem Stück das Leben und Wirken von Jesus bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Neu und zum ersten Mal wird neben dem Chor auch ein Orchester unter Leitung des Kirchenmusikers Dietmar Ledel mit Werken aus 400 Jahren Musikgeschichte mit stimmungsvollen Klängen für einen würdigen Jubiläumsrahmen sorgen. Benedikt Hornung, zum zweiten Mal Christus-Darsteller, geht schon ganz in seiner Rolle auf und freut sich – freilich mit einem gewissen Stolz – diese Hauptrolle wieder spielen zu dürfen.

Seine Familie ist, wie der 37-Jährige berichtet, schon so lange er denken könne, vom „Passionsspiel-Virus“ infiziert. Seine Großeltern und Eltern waren stets aktiv dabei und er selbst sei schon als Kleinkind zum ersten Mal auf der Waaler Bühne gestanden. Und so kribble es mittlerweile nun schon gewaltig bei ihm. Zeit, dass es endlich losgeht.