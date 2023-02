Pflegenotstand im Allgäu: Die Lawine rollt

Teilen

Das ehemalige AWO-Pflegeheim in der Memminger Badgasse wurde im Frühjahr 2002 wegen Personalmangels geschlossen. Wenigstens stehen die Räume nicht leer: Heute gibt das Haus Geflüchteten eine vorübergehende neue Heimat. © MK-Archiv

Memmingen/Unterallgäu – Die Zeichen in Sachen Pflegenotstand stehen auf Sturm: Der Unterallgäuer Sachgebietsleiter Ara Gharakhanian, der für die Kreis-Seniorenheime zuständig ist, berichtete unserer Redaktion davon, dass der Fachkräftemangel in der Altenpflege dazu geführt habe, dass vorhandene Betten-Kapazitäten nicht genutzt werden können. Bayernweit, so Gharakhanian, seien aktuell 10.000 Pflegestellen unbesetzt. In Franken, so berichtete der Bayerische Rundfunk ebenfalls am gleichen Tag, werden bereits erste Pflegeheime mangels Personals geschlossen, weitere Schließungen will die Bereichsleiterin Senioren bei der AWO Unterfranken, Ulrike Hahn, nicht ausschließen.

In Schwaben ist die AWOeiner der größten Betreiber von Altenpflegeheimen. Aktuell sind es 23 stationäre Einrichtung. Und es waren schon mal mehr. In Memmingen musste Anfang 2022 das AWO-Seniorenheim in der Badgasse wegen Personalmangels geschlossen werden. Dazu, so Wolfgang Kolenda, Büroleiter bei der AWO Schwaben, soll es in absehbarer Zeit nicht mehr kommen. Allerdings drückt auch bei den Allgäuer Pflegeheimen der Personalmangel auf die Versorgung pflegebedürftiger Menschen.

Von den 388 Pflegeplätzen, die die AWO im gesamten Allgäu vorhält, können aktuell über ein Drittel nicht belegt werden, weil es nicht genügend Pflegepersonal gibt. Bei kleineren privaten Pflegeheimanbietern nimmt die zunehmende unbelegte Bettenzahl mittlerweile auch wirtschaftlich untragbare Formen an.

Im Einzelnen stellt sich die Lage in den Allgäuer AWO-Heimen so dar. © Grafik: Otto

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen dagegen, so Wolfgang Kolenda, ist ungebrochen hoch. Er verweist auf die Ergebnisse des Barmer-Pflegereports aus 2021, der wissenschaftlich fundiert dargelegt habe, dass der Pflegenotstand in Deutschland nach neuesten Hochrechnungen weitaus brisanter ist, als bisher angenommen.

Im Pflegereport wird deutlich, dass deutschlandweit bis zum Jahr 2030 – selbst bei konservativen Annahmen – mehr als 180.000 Pflegekräfte fehlen, auch weil es mit dann insgesamt rund sechs Millionen Pflegebedürftigen über eine Million Betroffene mehr geben wird als bisher angenommen.

Wie soll der Pflegenotstand im Allgäu behoben werden?

Die AWO Schwaben setzt bei der Suche nach Pflegepersonal nicht nur auf faire tarifliche Entlohnung, sondern bietet darüber hinaus einige zusätzliche Hilfen an: Pflegekräfte werden beispielsweise bei der Beschaffung von geeignetem Wohnraum und der Kinderbetreuung unterstützt. Es gibt bereits beispielhafte Kooperationen vor Ort, so etwa mit der Memminger Wohnungsbau eG (MeWo). Die AWO setzt sich auch für eine gleichwertige Bezahlung von Pflegefachkräften in Krankenhäusern und Pflegeheimen ein, damit sich die generalistische Ausbildung nicht zum Nachteil für Pflegeheime auswirkt.

Geteilte Dienste sollten abgeschafft und der Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten umgesetzt werden. Die AWO Schwaben sei sogar bereit, „auch schwierige Diskussionen, wie beispielsweise die Einführung einer 35-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich im Pflegebereich zu führen“, so Kolenda.

Markus Söder will Fachkräfte in Rumänien und Albanien finden – eine Wahlkampfaktion?

Während sich der Pflegenotstand weiter zuspitzt, sollen Abwerbeaktionen im Ausland für Abhilfe sorgen. Vor dem Hintergrund des Personalmangels in der bayerischen Pflege bereiste Ministerpräsident Dr. Markus Söder Anfang der vergangenen Woche Rumänien und Albanien, um dort Fachkräfte für Bayern zu finden. „Wir suchen gezielt nach dringend benötigten Fachleuten“, so Söder. In der albanischen Hauptstadt Tirana soll künftig ein Büro mit bayerischen Mitarbeitern helfen, die sehr lange dauernden Visa-Verfahren zu beschleunigen.

Kurzfristig wird diese Form der Personalakquise jedoch kaum von Erfolg gekrönt sein, der deutsche Amtsschimmel ist schließlich kein Rennpferd. Kritiker bemängeln die Aktion als Wahlkampfaktion, die dazu noch die Not in den besuchten Ländern eher vergrößern werde. Sie fordern dringend die Umsetzung politischer Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen für Arbeitskräfte in der Pflege zu verbessern.

So heißt es in der aktuellen Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst bei der Gewerkschaft Verdi „Gestern beklatscht – heute zu teuer?“. Auch unnötige Ausbildungshürden in Bayern, beispielsweise bei an Pflegeberufen interessierten Migranten, werden kritisiert (wir berichteten).