Play-Off-Start beim Nachwuchs: Wie der ESV Kaufbeuren das Derby gegen Landshut angehen will

Von: Thomas Schreiber

ESV Kaufbeuren: Trainer Andreas Becherer hat mit seiner Mannschaft die Play-Offs erreicht und möchte nun gegen den EV Landshut die nächste Runde erreichen. © Thomas Schreiber

Allgäu/Kaufbeuren - Morgen beginnen in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL1) die Play-Off-Spiele. Mit dabei: der ESV Kaufbeuren. Als Tabellensechster trifft er in einer „best-of-five“ Runde auf den EV Landshut, der die Hauptrunde als Dritter abgeschlossen hat. Das erste Spiel findet am Samstag um 18.15 Uhr auswärts statt. Tags darauf um 10.30 Uhr stehen sich beide Teams in Kaufbeuren erneut gegenüber. Vor Beginn dieser Serie hat der Kreisbote mit Trainer Andreas Becherer über die Chancen, aber auch die Entwicklungen in dieser Saison gesprochen.

Mit dem Erreichen der Hauptrunde hatte der ESVK das Minimalziel, den Klassenerhalt, sehr früh erreicht. Fortan stand die Entwicklung der Mannschaft im Mittelpunkt. Wie sind Sie damit zufrieden?

Andreas Becherer: Wir haben uns als Mannschaft sicher weiterentwickelt und auch den einen oder anderen individuell nach vorne gebracht. Gerade die Spieler aus dem Jahrgang 2005 mussten bereits in dieser Spielzeit Verantwortung übernehmen, das hilft ihnen auch in ihrer Entwicklung. Mit Dieter Geidl, Fabian Nifosi und Leon Sivic haben drei Spieler bereits Erfahrungen in der ersten Mannschaft, sowie bei den Kooperationspartnern sammeln dürfen. Gerne hätten wir in der Hauptrunde das eine oder andere Spiel mehr gewonnen, denn da waren einige knappe Ergebnisse dabei.

Bis auf den Heimsieg gegen Düsseldorf am letzten Spieltag waren die letzten Hauptrundenspiele nicht so erfolgreich. Welche Schalter muss die Mannschaft umlegen, um gegen Landshut zu bestehen?

Becherer: Wir haben gegen alle Teams gezeigt, dass wir mitspielen können. Gegen Landshut hatten wir in der Hauptrunde sogar eine positive Bilanz. Die größte Herausforderung war bisher die mentale Stärke, dass man sich auf den Punkt genau konzentriert und auch eine Trainingswoche vom Kopf her sauber durchzieht. Wir haben phasenweise gutes Eishockey gespielt, sind aber auch immer wieder mal eingebrochen und das hat uns die Spiele gekostet. Wir brauchen nun den Ehrgeiz, bereit zu sein und um dies umlegen zu wollen.

Gibt es zwischen beiden Vereinen auch schon im Nachwuchs diese Rivalität wie bei den Profis?

Becherer: Die gibt es definitiv, das ist ein Derby. Gegen Landshut Play-Offs zu spielen ist mega, wir freuen uns darauf. Wir hoffen natürlich auch darauf, dass uns viele Fans am Sonntag unterstützen werden.

Was fehlt der Mannschaft insgesamt, um sportlich den nächsten Schritt zu machen?

Becherer: Wir haben vor der Saison schon gewusst, dass wir qualitativ nicht so aufgestellt sind wie in der Vorsaison. Die Erfahrung ist die eine Seite, aber wir müssen als Mannschaft noch kompakter spielen. Wenn wir den Willen und die Bereitschaft in den nächsten Wochen auf das Eis bringen, dann ist alles möglich.

Kann der ESVK personell aus dem Vollen schöpfen?

Becherer: Das müssen wir mit dem Trainer-Team der ersten Mannschaft situationsbezogen besprechen und entscheiden. Ich bin natürlich froh um jeden, der bei uns mitspielt, aber auch die Jungs aus der Mannschaft haben sich die Play-Offs durch ihre Arbeit während der Saison verdient.

Zur neuen Saison wird die DNL1 weiter aufgestockt. Künftig wird die Liga mit einer Vorrunde von 14 Mannschaften starten. Droht damit ein Qualitätsverlust?

Becherer: Das ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen, da kommt es auch auf die Mannschaften und die Jahrgänge drauf an. Ich hoffe, dass es nicht zu einer Zweiklassengesellschaft kommt. Die Entscheidung trifft der Verband und wir müssen es nehmen, wie es kommt.