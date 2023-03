Polizeipräsidium Schwaben/Südwest präsentiert Kriminalstatistik 2022

Von: Jörg Spielberg

Der Leitende Kriminaldirektor Martin Haber nannte Details zu den Deliktfeldern, wie hier, als er einen Aufsteller präsentierte, der vor Callcenterbetrug warnen soll. © Spielberg

Allgäu – Auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West war gespannt, welche Zahlen die Kriminalstatistik für 2022 hervorbringen würde, war das vergangene Jahr doch das, in dem die Corona-Pandemie ihrem Ende zulief.

So warteten die Vertreter der Presse gespannt, was Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößnersowie der Leitende Kriminaldirektor Michael Haber über 2022 zu berichten hatten. Da die Jahre 2020 und 21 von Corona-Schutzmaßnahmen geprägt waren, setzten die Verantwortlichen für 2022 das Jahr 2019 als Referenz. Die stark gesunkenen Fallzahlen von 2021 sind auf die Corona-Maßnahmen zurückzuführen, wie sich bei den Deliktzahlen für 2022 zeigt. Die stiegen in der Tat wieder deutlich an, blieben aber in der Regel unter den Fallzahlen von 2019. Insgesamt registrierte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 39.153 Straftaten.

Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies einen leichten Anstieg um einen Prozent. Bereinigt um die Taten, die nur von Nichtdeutschen begangen werden können, konnten 35.258 Delikte festgestellt werden, ein Anstieg um 9,2 Prozent zu 2021, zu 2019 allerdings eine Abnahme um 0,8 Prozent. Bei der Häufigkeitszahl (HZ), die sich aus der Zahl der bekannt gewordenen Fälle pro 100.000 Einwohner errechnet, steht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bundesweit sehr gut da. Die HZ liegt bei 3.934 Delikten auf 100.000 Einwohner. „Die Bürger leben hier in einer der sichersten Regionen Deutschlands“, resümiert Strößner. Die Aufklärungsquote (AQ) konnte 2022 gegenüber 2019 von 72,2 Prozent auf 73,6 Prozent gesteigert werden. 79,3 Prozent der Tatverdächtigen sind Erwachsene über 18 Jahre. 56,2 Prozent dieser Gruppe sind Deutsche, 43,8 Prozent sind Nichtdeutsche. Unter den Tatverdächtigen machen Männer einen Anteil von 76 Prozent aus.

Kriminalstatistik 2022: Fallzahlen steigen nach Corona

Polizeipräsidentin Claudia Strößner prognostizierte bereits im letzten Jahr, dass nach Ende der Corona-Pandemie die Fallzahlen in den verschiedenen Deliktsbereichen wieder stärker anziehen werden. Dies bewahrheitete sich, wenngleich die Zahlen noch nicht die Höhe von 2019 erreichen. Eine Ausnahme bilden die Sexualdelikte, deren Anzahl signifikant anstieg. In der Staßenkriminalität ist die Anzahl gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent auf 5.094 gestiegen (Rückgang zum Referenzjahr um elf Prozent).

Hier fällt der größte Anteil auf Straßendiebstähle. Straftaten im Bereich Gewaltkriminalität (Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Körperverletzung) steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 1.301 Fälle (+18,8 Prozent), dies bedeutet einen Rückgang zum RF von 2,7 Prozent. „Knapp ein Drittel der Täter sind bei der Tatausübung alkoholisiert“, erklärt Martin Haber. Bei den Wohnungseinbrüchen zeigt sich der Einfluss der Corona-Maßnahmen deutlich. Im Jahr 2021 beliefen sich die Fallzahlen auf 114 Taten, 2022 waren es 173 – ein Anstieg um 51,8 Prozent. Allerdings ist im Vergleich zu 2019 ein Rückgang von 42,2 Prozent zu verzeichnen.

Enkeltrick und falsche Amtsträger

Wie erwähnt stiegen die Sexualstraftaten im Jahr 2022 auf 1.261 Fälle. Dies bedeutet eine Zunahme der Delikte auch gegenüber 2019 um 120,8 Prozent. Der Anteil der Sexualstraftaten hat allerdings an der Gesamtkriminalität nur einen Anteil von 3,2 Prozent. Ein Großteil der Tatverdächtigen sind Kinder und Jugendliche. „Häufig steckt der unreflektierte Umgang mit mobilen Endgeräten hinter der Verbreitung kinderpornografischen Materials. Aufklärungsarbeit durch Erziehungsberechtigte und Schulen ist hier von großer Bedeutung“, sagt der Leitende Kriminaldirektor Martin Haber.

Stark zugenommen haben auch Vergewaltigungen. Oftmals besteht hier eine Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter, was die Aufklärungsquote (86,8 Prozent) positiv beeinflusst. Auch im Bereich des Callcenterbetrugs stiegen die Fallzahlen 2022 erneut an. Die häufigsten Maschen sind hier „Enkeltrick-Schockanruf 2.0“, „Vortäuschen von Gewinnen“ und „Falsche Amtsträger“. Die Betrüger erschlichen sich so einen Beuteschaden von 2,8 Millionen Euro.

Die höchste Einzelschadenssumme belief sich auf 600.000 Euro. Haber zeigte in diesem Zusammenhang Beispiele polizeilicher Präventionsarbeit. So wurden im vergangenen Jahr Bäckertüten mit Präventionshinweisen bedruckt. Auch wurde ein kleiner Aufsteller konzipiert, der daheim neben dem Telefon aufgestellt werden kann und in Schlagworten Hinweise auf richtiges Verhalten bei einem Fake-Anruf bereithält.

Gegen Cannabis-Freigabe

Nach wie vor steigen insbesondere im Bereich der Internetkriminalität die Zahlen an. Im Jahr 2021 wurden 1.316 Delikte festgestellt, 2022 stiegen sie auf 1.822, eine Zunahme von 38,4 Prozent. 72,2 Prozent betreffen die Verbreitung kinderpornografischer Schriften sowie Vermögens- und Fälschungsdelikte. Häufig sind in Bayern Unternehmen Opfer von Cybererpressungen. Täter verschlüsseln hierbei über Schadsoftware sensible Daten und fordern zur Entschlüsselung hohe Geldsummen von den Firmen. Um auf diesen Trend zu reagieren, wurden in 2021 von der Polizei Quick-Reaction-Teams (QRT) gebildet, wie Haber ausführt. Diese gewährleisten eine 24/7 Einsatzbereitschaft von Unternehmen, die Opfer von Cyber-Attacken werden.

Im Jahr 2022 verzeichnete der Präsidialbereich 21 Einsätze für die QRT. Im Deliktsbereich der Rauschgiftkriminalität hat das PP Schwaben Süd/West den geringsten Anstieg zu verzeichnen, die Fallzahlen blieben nahezu auf dem Vorjahresniveau (3.256 Fälle). Mit einem Anteil von 28 Prozent sind Jugendliche hier überproportional vertreten. 470 Kilogramm Betäubungsmittel wurden sichergestellt. In diesem Zusammenhang stellt Haber klar, dass sich das PP Schwaben Süd/West gegen eine Freigabe von Cannabis stellt. „Wir befürchten eine Zunahme von Verkehrsunfällen, bei denen die Verursacher unter dem Einfluss von Cannabis stehen. Zudem braucht es grundsätzlich weniger statt mehr Drogen.“

Sprengung von Geldautomaten

Zu guter Letzt widmet sich die polizeiliche Kriminalstatistik einem neuen Phänomen. Im Präsidialbereich stieg die Zahl der Sprengung von Geldautomaten von zwei Fällen in 2021 auf acht Fälle in 2022. Der Beuteschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich, verwendet wird überwiegend Explosivsprengstoff. In vielen Fällen übersteigt der entstandene Sachschaden die Beute massiv. Um die Fallzahlen in diesem Bereich einzudämmen, arbeitet die Polizei mit Präventionsmaßnahmen wie Vernebelungsanlagen.

„Die Trendumkehr ist nur mit flächendeckender technischer Prävention möglich. Wir unterstützen die Banken mit einer individuellen Beratung. Ziel muss sein, den Standort Deutschland für die häufig aus den Niederlanden und Belgien stammenden Tätergruppierungen unattraktiv zu machen“, so Strößner. In diesem Frühjahr konnte auch mit Hilfe der bayerischen Polizei eine Bande von Geldautomatensprengern in den Niederlanden festgenommen werden.