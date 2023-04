Razzien im Allgäu: Verdacht des Einschleusens und der Urkundenfälschung

Sieben Firmen sollen auf richterliche Anordnung durchsucht werden. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Allgäu – Nach Angaben des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West finden derzeit unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen geplante Durchsuchungen in mehreren Städten und Gemeinden statt, an denen die Memminger Kriminalpolizei und das Hauptzollamt Augsburg beteiligt sind. Hintergrund ist ein umfangreiches Verfahren wegen Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, des Einschleusens von Ausländern sowie des Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt und illegaler Beschäftigung.

Die Einsatzkräfte durchsuchen auf richterliche Anordnung des Amtsgerichts Memmingen hin sieben Firmen in Krumbach, Ellzee, Bad Wörishofen und Mindelheim sowie die Wohnräume von 23 weiteren Beschuldigten in mehreren Gemeinden und Städten .Den Durchsuchungen voraus gingen umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen und des Hauptzollamts Augsburg. An den heutigen Durchsuchungen sind insgesamt mehr als 350 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie des Hauptzollamtes Augsburg im Einsatz beteiligt.

Zu den Hintergründen des Verfahrens können aus ermittlungstaktischen Gründen zum derzeitigen Stand noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Nach Abschluss der Durchsuchungsaktionen sei geplant, weitere Informationen zu veröffentlichen.