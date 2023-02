38. Kemptener Jazzfrühling wartet mit einigen Neuerungen auf

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Die Jazz-Band Seed tritt am 29. April beim Kemptener Jazzfrühling auf. © Keziah Quarcoo

Kempten - Von Samstag, 29. April, bis Samstag, 6. Mai, findet die 38. Auflage des Kemptener Jazzfrühlings statt. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Jazzfreunde und welche, die es noch werden wollen, können sich 2023 wieder auf ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm einstellen. Für Besucher und Besucherinnen des überregional bekannten Jazzfestivals besonders erfreulich: im Schnitt sinken die Eintrittspreise dieses Jahr etwa um zehn Prozent. Das berichtete Andreas Schütz, Booker vom veranstaltenden Kemptener Kleinkunstverein Klecks e.V. Vor allem auch die fairen Gagen für Künstler und Künstlerinnen liegen dem Verein am Herzen. Um Besuchern und Künstlern bestmöglich entgegenzukommen nutzen die Veranstalter des Jazzfrühlings den finanziellen Spielraum, der sich aus Förderungen und einer kompletten Neugestaltung des Vorverkaufs ergeben hat.

Kemptener Jazzfrühling: Neugestaltung des Ticketverkaufs

Heuer können die Tickets nämlich erstmals über die eigene Vorverkaufsplattform (dein-ti cket.shop) bezogen werden. Interessierte können die Eintrittskarte so ganz bequem zuhause bestellen und ausdrucken. Eine weitere Vorverkaufsstelle ist unter anderem bei der Big Box Allgäu angesiedelt.

Das Programm des Festivals fällt heuer allgemein etwas umfangreicher aus, berichtet Schütz. Eine Neuerung ist die Reihe „Women in Jazz“, welche AÜW-Jazzperlen ablöst. Während der Sponsor AÜW bestehen bleibt, wechselt die Location von der AÜW-Stadtsäge in die KulturWirtschaft in der Allgäuhalle. Es sei „mega“, dass die AÜW den Verein so unterstütze, freute sich Schütz beim Besuch in unserer Redaktion über die Kooperation. Bei dem diesjährigen Thema der Reihe gehe es nicht darum etwas anzuprangern, so Schütz. Eher soll damit die Besonderheit, wenn eine Frau Bandleaderin bei einer Jazzgruppe ist, in den Vordergrund gerückt werden. Bei der Themensuche wurde u.a. ebenso überlegt, russische und ukrainische Künstler in den Fokus zu stellen. Auch hier sei nicht der Grundgedanke gewesen, die aktuelle Politik aufzugreifen. Vielmehr hätten die Organisatoren des Festivals gerne russischen Kunstschaffenden – die mit dem Verein in Kontakt stehen – die Möglichkeit gegeben, außerhalb Russlands aufzutreten. Außerdem sei es den Veranstaltern ein Anliegen, ukrainischen Musikern und Musikerinnen eine Bühne zu geben, die aufgrund ihrer Flucht keine Band mehr haben beziehungsweise sich gerade wieder neu zu einer zusammengefunden haben.

Wechselnde Themen bei neuer Reihe

Dieses Jahr wird sich nun aber bei der Reihe, die der Klecks in Kooperation mit dem Allgäuer Überlandwerk in der KulturWirtschaft präsentiert, den Bandleaderinnen im Jazz gewidmet. Zu hören sein werden dabei SiEA (30. April), JazzBaby! (1. Mai), Alma Naidu (2. Mai), das Karoline Weidt Quartett (3. Mai), Anna Emmersberger EXP (4. Mai) sowie Stephanie Lottermoser (6. Mai).

Die Vorfreude auf das Festival sei bei den Vereinsmitgliedern bereits groß, sagte Schütz. Jedoch herrscht auch etwas Anspannung was die Besucherzahlen anbelangt, wie der Booker im Interview verriet. Bis 2019 habe man ziemlich genau einschätzen können, mit wie vielen Zuhörern und Zuhörerinnen zu rechnen sei. Die allgemeine Entwicklung im Konzertbereich in den letzten Jahren macht es 2023 aber etwas schwieriger. Daher hoffen die Veranstalter auf großen Zuspruch und viele Gäste.

Programm des Kemptener Jazzfrühlings hat viel zu bieten

Besonders freut sich Andreas Schütz auf die Eröffnung des Jazzfrühlings am Samstag, 29. April, um 12 Uhr, für die unter anderem das LandesJugendjazzorchester Bayern gewonnen werden konnte. Die Formation unter der Leitung von Harald Rüschenbaum wird auf der Bühne am Rathausplatz eine Mischung aus Swing-Klassikern und Modern Jazz, Latin-Jazz und Jazz-Rock bis hin zum Hip-Hop zu Gehör bringen. Mit dabei sind Werke von Größen wie Duke Ellington, Count Basie, Thad Jones, Pat Metheney, Maria Schneider, Peter Herbolzheimer, Karsten Gorzel und auch eigene Kompositionen und Arrangements der Orchestermitglieder. Mit Blues Trouble tritt zudem ein Urgestein des Festivals unterhalb der Freitreppe am Meckatzer Schalander auf. So manchen Besuchern schon vom letztjährigen APC Sommer bekannt sein dürfte die Formation Acoustic Beat Roots feat. Leonie Leuchtenmüller, die ebenfalls bei der Eröffnung mitmischt (Spielort Reischmann). Der Eintritt zur Eröffnung ist frei.

Bei der jazzNacht am Freitag, 5. Mai, sind bei der aktuellen Auflage des Jazzfrühlings Spielstätten hinzugekommen. „Das wird ein toller Abend“, ist sich Schütz sicher. Auftreten werden neben weiteren Künstlern André Schwager and the godly combination (Cirque de la vie), Maloom (Haus Internationa), Hot Club du Nax (KulturWirtschaft in der Allgäuhalle), Grass Root Ties (Zum Stift) und die toni.eberle.band (Galerie kunstreich artig). Toll ist laut Schütz, dass mit Julia Fröhlich eine Kunstschaffende aus den eigenen Reihen dabei sein wird. Die gebürtige Kemptenerin ist mit ihrer wandelbaren Stimme ein Garant für gute Laune. Die Grooves für ihr Programm (20 Uhr Künstlerhaus) liefern Jakob Eberl, Tibor Lampe und Max Nachtmann.

Unterschiedliche Künstler bei Festival

Wer schon früher am Tag Jazz genießen möchte, hat dazu beim Musikerfrühstück Gelegenheit. Hierbei sind in der Gaststätte Zum Stift jeweils um 11.30 Uhr unter anderem das Gismo Graf Trio (30. April), Armstrong‘s Ambassador (2. Mai), Abi Wallenstein & Henry Heggen feat. Ludwig Seuss (4. Mai) und Grass Root Ties (6. Mai) vertreten.

LBT & Tonic Alertness (29. April) und Lovemen (3. Mai) sorgen wiederum bei der klecks. Night um 21 Uhr im Künstlerhaus für Stimmung.

Die Hauptkonzerte im Stadttheater bestreiten heuer am 29. April, jeweils um 20 Uhr, seed. (Brauhauskonzert), am 3. Mai Heiri Känzig‘s Travelin‘ sowie am 6. Mai die hr-Bigband (Sparkassenkonzert). Bei der hr-Bigband dürfen sich Musikbegeisterte auf Gypsy Swing vom Feinsten freuen.

Auch der Jazzfrühling-Wettbewerb (2. Mai um 20 Uhr) geht wieder im Stadttheater über die Bühne. Dem Sieger winkt eine Tournee durch bayerische Jazzclubs.

Beim TheaterOben liefern Arild Anderson Group (30. April) und das David Murray Trio (4. Mai) jeweils um 20 Uhr die Klänge für einen eindrucksvollen Jazzabend. Das Bluescafé wartet mit Künstlern wie C.L. Mayer und sein Auwald Swingtett (30. April), Jeremy Sassoon & Friends (4. Mai) und Cafe Caravan (6. Mai) auf. Beginn ist immer um 20 Uhr in der Gaststätte Zum Stift.

Programmvorstellung am 28. Februar

Wer das Programm ausführlich vorgestellt bekommen möchte, kann dazu am Dienstag, 28. Februar, in die Gaststätte Zum Stift kommen. Der Verein Klecks e. V. präsentiert die Programmpunkte um 19 Uhr. Weitere Informationen zum 38. Kemptener Jazzfrühling gibt es außerdem unter https://www.klecks.de/jazzfruehling zum nachlesen.