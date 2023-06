Wie Matt Kessler mit Borderline und seiner schwierigen Familiengeschichte umgeht

Von: Lajos Fischer

Ahnenforschung ist für Matt Kessler besonders wichtig. Das Foto ist in der Nationalbibliothek Wien entstanden. © privat

Allgäu - Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte Walburga Kessler in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee, von April bis September 1941 war sie in Kaufbeuren, dann in Irsee stationiert, wo sie im Juli 1944 getötet wurde, als eines der mehr als 2.000 NS-Euthanasie-Opfer der Einrichtung. Ihr Urgroßneffe, Matt Kessler, verbrachte 2011 zwei Monate in deren Nachfolgeinstitution, im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren. Über das Schicksal seiner Urgroßtante wusste er Bescheid: Bereits 2006 hatte der Ärztliche Direktor, Dr. Albert Putzhammer, ihm auf seine Anfrage die entsprechenden Dokumente zur Verfügung gestellt.

„In den 70 Jahren ist viel passiert. Urgroßtante Wally wurde in den Heimen und Anstalten nur verwahrt, hin- und hergeschoben und schließlich ermordet. Heute hat sich die Situation um 180 Grad gedreht. Der Aufenthalt in Kaufbeuren hat mir gut getan und ich habe mich dort wohl gefühlt“, erzählt Matt Kessler. „Ich freue mich sehr, dass das Bezirkskrankenhaus mit seiner Geschichte so offen umgeht.“



Die Lebenswege der beiden Kesslers, die sie mit sieben Jahrzehnten Unterschied nach Kaufbeuren führten, sind mit vielen leidvollen Erfahrungen verbunden.



Zwei Lebensgeschichten, eine Familie

Walburga wurde im Oktober 1918 in Burgberg geboren, seit 2014 erinnert vor dem Hauseingang ein Stolperstein an sie. Laut Familienüberlieferung konnte die kleine Wally weder sprechen noch hören. Ihre Mama musste sie tragen, weil es ihr unmöglich war, sich eigenständig zu bewegen. Sie war gerade mal neun Jahre alt geworden, als die Mutter mit 44 im Krankenhaus Sonthofen starb.

Der Vater musste neben seiner Arbeit als Maschinenschlosser fünf weitere Kinder versorgen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als Walburga in ein Heim zu geben. Da die Familie aus dem Kleinen Walsertal stammte und die österreichische Staatsangehörigkeit hatte, waren die ersten Stationen in Österreich: in Lochau bei Bregenz, in Rankweil (Vorarlberg) und in Hall (Tirol). Von dort wurde sie dann 1941 nach Kaufbeuren verlegt.

Bezugsperson Großmutter

Matt Kessler wurde 1977 in Freiburg/Breisgau geboren. Seine Kindheit beschreibt er als „von Gewalt und Missbrauch geprägt“. Er habe in der Schulzeit viele Mobbingerfahrungen machen müssen. Die Eltern haben viel getrunken, er sei „isoliert aufgewachsen“. Die einzige, zu der er ein enges Verhältnis gehabt habe, sei Großmutter Inge gewesen. „Sie hat Walburga noch persönlich gekannt.“ Der Großvater war ein amerikanischer Soldat, der von 1946 bis 1948 auf der Ordensburg in Sonthofen diente und später in Korea und Vietnam eingesetzt wurde. Inge und Thomas McCallums Tochter Beatrice kam 1948 in Sonthofen auf die Welt.

Matt Kesslers Großmutter Inge kannte Walburga Kessler und kümmerte sich intensiv um ihre Enkelkinder. Sie arbeitete als Übersetzerin bei der US Constabulary School in der Ordensburg Sonthofen. © privat

Matt Kesslers Mutter setzte 1996 ihrem Leben ein Ende. Sohn Matt habe sie gefunden. „Dann ging es richtig bergab“, berichtet er heute. Seine Prüfung als Bäcker konnte er gerade noch ablegen, dann wurde das erste Mal die Diagnose gestellt: Borderline-Persönlichkeitsstörung. Er landete in der Psychiatrie in Kempten, dann in der Klinik in Freiburg. Anschließend kam er ins Allgäu zurück und begann zu arbeiten.

Borderline-typische Verhaltensweisen bestimmten seine Lebensführung: häufig wechselnde Arbeitsstellen, Selbstverletzungen, Suizidversuche. 2010 wurde die Diagnose noch einmal bestätigt, er bekam einen Schwerbehindertenausweis. Nach dem Aufenthalt in Kaufbeuren landete er in Einrichtungen der Diakonie und der Lebenshilfe mit ambulant betreutem Wohnen. Viele meinten, diese seien für ihn die Endstation. Aber er hat sich herausgekämpft.



„Ihr müsst euch nicht schämen! Fasst Mut!“

Matt Kessler liegt viel daran, seine Erfahrungen weiterzuerzählen. Er will aufzeigen, dass es auch ein wertvolles Leben nach der Diagnose gibt. „Ihr müsst euch nicht schämen! Fasst Mut!“, rät er allen, die an psychischen Erkrankungen leiden. „Früher hat man die Menschen gleich abgeschrieben, heute gibt es für uns mehr Verständnis. Die Fähigkeiten jedes einzelnen werden erkannt und gefördert, es gibt Eingliederungsprogramme.“



Was hat ihm geholfen? „Eine Freundin, die mich begleitet. Wir haben uns vor zwölf Jahren, während des Klinikaufenthalts in Kaufbeuren kennengelernt. Wir haben viel Verständnis füreinander. Sie kennt mich am besten, besser als mein Therapeut. Wir pushen uns gegenseitig und sind füreinander da“, sagt Kessler. „Er ist ein sehr wertvoller Mensch, auch mit der Krankheit. Die ist eine Gegebenheit. Ich passe auf ihn auf“, ergänzt sie.



Seit fünf Jahren arbeitet er in der Bäckerei Wipper in Kempten. „Menschen mit Borderline geben entweder 100 Prozent oder sie machen gar nichts“, behauptet Matt Kessler. „Ich arbeite gerne am Ofen und das mit viel Herzblut.“ Deswegen habe er eine Weile den Spitznamen „Speedy“ gehabt. Der Chef und die Kollegen wissen Bescheid, sie nehmen Rücksicht, wenn er Panikzustände bekommt oder Hilfe braucht. Dass man mit Hubert Wipper „gut reden“ könne und die Kollegen ihn unterstützen, habe ihm sehr viel geholfen.



Intensive Ahnenforschung

Wichtig ist für ihn auch die Ahnenforschung, die er seit 1998 intensiv betreibt. Die Intention dazu kam von den Mormonen, bei denen er früher mit seiner Ex-Frau Mitglied war. „In der Religionsgemeinschaft spielt das Thema eine zentrale Rolle, und das hat mir sehr gelegen. Ich recherchiere sehr genau und helfe auch anderen“, berichtet er. „Ich will, dass Menschen in Erinnerung bleiben. Niemand darf totgeschwiegen werden, auch nicht wegen einer Behinderung oder weil man ein uneheliches Kind ist. Ich selbst habe keine Kinder, ich habe es oft schwer gehabt, aber ich möchte auch nicht vergessen werden.“



Erfolgserlebnisse bei der Forschung erhöhen die eigene Motivation weiterzumachen. Beispielsweise hat er den Stolpersteinverein auf das Schicksal seiner Urgroßtante aufmerksam gemacht. Während des Klinikaufenthalts in Kaufbeuren ist er mit seiner Freundin nach Irsee gelaufen, um ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Dort wurde 2015 ein zweiter Stolperstein verlegt, Matt Kessler sprach bei der Verlegung im Namen von Walburga. In den Gedenkstein auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren wurde ihr Name 2014 auf seine Initiative nachträglich eingraviert.



Walburga Kesslers Name wurde auf die Initiative von Matt Kessler nachträglich in den Gedenkstein der Euthanasie-Opfer in Kaufbeuren eingraviert. © privat

Für Betroffene kann es auch entlastend sein zu wissen, dass die Ursachen der Erkrankung nicht in der eigenen Lebensgeschichte, sondern bei einer genetischen Anfälligkeit innerhalb der Familie liegen. Im Rahmen der Ahnenforschung hat Matt Kessler herausgefunden, dass seine Großmutter Inge an einer bipolaren Störung litt, seine Mutter hatte ebenfalls Borderline. Auch seine Zwillingsschwester neigt zu Depressionen.

Spannungsabbau

Trotz aller Erfolge ist Matt Kessler auch nicht symptomfrei. Mit dem Schneiden hat er bei den Selbstverletzungen aufgehört, aber bei mit sich selbst zugefügten Verbrennungen ist es noch nicht so weit. Eine andere Form der Erleichterung in Borderline-typischen, stark negativ aufgeladenen emotionellen Situationen ist das Trinken von Alkohol. Es geht hier nicht um eine klassische Abhängigkeit, sondern um schnellen Spannungsabbau. Um mit solchen Situationen besser umgehen zu können, macht er demnächst eine Therapie in Hamburg.

Männer mit Borderline hätten es schwerer, weil sie ganz anders wahrgenommen würden, sagt der 45-Jährige. Der Grund sei, dass sie sich oft aggressiver verhielten und häufiger im Gefängnis landeten als Frauen, die sich meistens selbst schädigen würden. Außerdem könnten Männer weniger über ihre Emotionen reden, was in der Therapie von Vorteil sein könne. „Matt ist anderen gegenüber nicht aggressiv und spricht gerne über seine Gefühle. Er hat sich relativ gut im Griff. Er ist eine starke Person“, sagt die Freundin. Dass er seine Lage gut reflektieren und anderen mitteilen kann, beweist auch ein Kunstwerk, das im Rahmen der Kunstnacht 2017 in der Ausstellung „Straßen des Lebens“ gezeigt wurde.



Lange Wartezeiten - Krankenhäuser überlastet

„Psychisch Kranke haben es zurzeit schwer“, findet Matt Kessler. „Die Angebote sind rar gesät. Für Borderline-Patienten gab es früher spezielle Selbsthilfegruppen, die die Zeit der Pandemie nicht überlebten. Die Krankenhäuser, wie das BKH in Kempten, sind überlastet. In den auf diese Persönlichkeitsstörung spezialisierten Einrichtungen wie Kaufbeuren muss man lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Aber Borderline kann auch kurzfristig tödlich sein.“