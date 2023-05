Rad Race 120 2023 in Sonthofen

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Das Team Auto Brosch holte den Sieg in der Frauen-Teamwertung. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Mehr „Radstadt“ geht fast nicht. Mit dem Radsport-Großereignis „Rad Race 120“ lieferten die Organisatoren des neuen Radsport-Spektakels ein Meisterwerk ab. 2.100 Teilnehmer zeigten an zwei Renntagen „was geht“ in puncto Radsport-Großveranstaltung im Allgäu.

Dass auch das Wetter dem Organisations-Kernteam um Sport-Experten Marlon Wörndl. Daniel Näbrig und Paul Sauter in die Hände spielte, krönte die Veranstaltung obendrein – und unterstrich den Anspruch: Wir kommen wieder. „Das passt gut zur Radstadt-Qualität von Sonthofen“, so urteilten viele sportbegeisterten Sonthofer, die sich das Jedermann-RadsportEreignis nicht entgehen ließen und die Rennen verfolgten.

Am Samstag wurden die Karten für das „Rad Race 120“ gemischt im Prolog, einem Berg-Zeitfahren bei Berghofen hinauf zum Bildstöckle – immerhin 370 Höhenmeter auf gut vier Kilometer Strecke! Am Sonntagmorgen um 6.45 Uhr ging dann das 2.100 Mann und Frau starke Feld auf die anspruchsvolle Strecke des „Rad Race 120“ durch das Oberallgäu und das benachbarte Vorarlberg. Alles in allem 2.200 Höhenmeter auf 120 Kilometern. Übrigens: Rund zwei Jahre „brütete“ das Organisationsteam auf dem Event, um schließlich den großen Wurf zu landen. Im Namen des Teams bedankte sich Paul Sauter bei allen Helfern in den örtlichen Vereinen und Feuerwehren, die „saugeile“ Unterstützungsarbeit geliefert hätten. Auch den „Behördenkram“ habe man schließlich perfekt gemeistert.

Alle Ergebnisse unter www. rad-race.com.