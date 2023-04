Radfahren im Allgäu: Wie fahrrad(un)freundlich sind die Kommunen?

Viel Luft nach oben

Allgäu – Radwege enden im Nichts. Autos überholen Radler gefährlich nah. Fahrräder stehen im Regen. Die Frühlingssonne bringts mal wieder überdeutlich ans Licht: Im Allgäu ist Radeln nicht immer und überall die reine Freude. Trotz erfreulicher Fortschritte da und dort – es bleibt viel zu tun. Das zeigt der aktuelle Überblick von „Kreisbote“ und „Kurier“ zum Thema Radfahren im Allgäu.

Für viele Touristen ist das Allgäu längst zum Radl-Paradies geworden. Bei der alljährlichen Radreise-Analyse des „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs“(ADFC) liegt die Region in der Beliebtheit ganz vorn. Für viele Alltagsradler sieht das ganz anders aus. Was tun die wichtigsten Kommunen im Allgäu für Radfahrer? Wie weit sind sie auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität auf zwei dünnen Reifen? Welche Bedeutung hat das Radeln für ihre Verkehrs-und Infrastruktur-Politik? Wir haben uns umgehört, in Memmingen und Mindelheim, in Kempten, Immenstadt und Sonthofen sowie in Kaufbeuren und Füssen.

Radfahren im Allgäu: Die Kommunen im Überblick

Wichtig erscheint ein direkter Ansprechpartner für die Belange der Radfahrer. Hier sticht Memmingen besonders heraus: Die Stadt hat bereits seit elf Jahren einen „Radverkehrsbeauftragten“, das ist einmalig im Allgäu. Seit 2015 bemüht sich Urs Keil darum, die Stadt fahrradfreundlich zu gestalten. „Memmingen hat einen Radverkehrsanteil von 25 Prozent“, berichtet er stolz. „Bei uns wird aufgrund der günstigen Topographie ohne große Steigungen traditionell gern und viel geradelt. „Überall sieht man rot asphaltierte Radstreifen, aufgeweitete Radaufstellflächen an den Kreuzungen, an die Bedürfnisse von Radlern und Fußgängern angepasste Ampeln. Seit 2018 läuft die „Aktion Geisterradler“ gegen falschfahrende Radler, Tempo-30-Zonen bremsen vermehrt den Verkehr aus, am Bahnhof bietet ein auch architektonisch ansprechendes Parkhaus Platz für 240 Fahrräder sowie 35 abschließbare Boxen. Bei allen Vorhaben und Entscheidungen (u.a. ein integriertes Mobilitätskonzept) wird der lokale ADFC miteinbezogen, sagt Keil, selbst Mitglied im Club. Eine „Baustelle“ liegt ihm derzeit besonders schwer im Magen: „An der Staatsstraße Richtung Egelsee können wir keinen Radweg anlegen – wir bekommen dort einfach die nötigen Grundstücke nicht.“ Bei einer bundesweiten Umfrage bekam Memmingen 2020 von seinen radelnden Bürgern die Note 3,4 für das Rad-Klima in der Stadt.

+ Urs Keil ist Radverkehrsbeauftragter in Memmingen: „Wir sind stolz auf 25 Prozent Fahrradanteil am Verkehrsaufkommen.“ Davon können andere Allgäuer Kommunen nur träumen. © privat

Ganz anders die Bewertung für Kempten: Mit Note 4,4 rangierte die Stadt vor zwei Jahren unter ferner liefen. „Das soll sich ändern“, versprach der städtische Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld. Kempten richtete in der Bahnhofstraße eine extra Spur für Busse und Fahrräder ein, machte die Immenstädter Straße mit rot markierten Schutzstreifen sicherer für Radfahrer, funktionierte die Madlener Straße zur Fahrradstraße um. Seit Kurzem warnen Schilder vor Geisterradlern, die Stadt baut gerade einen Verleih von solar-betankten E-Lastenrädern auf. Trotzdem bleibt viel zu tun, um aus der aufs Auto fixierten Einkaufsstadt eine radlerfreundliche Kommune zu machen. „Der Umbau ist eine Generationenaufgabe“, weiß Sommerfeld und meint damit nicht nur die berüchtigte Salzstraße. Laut Mobilitätskonzept soll die Zahl der Radfahrer bis 2030 verdoppelt werden, schon 2024 will man im Zuge des „Bike+Ride“-Plans der Deutschen Bahn neue Abstellanlagen am Hauptund Ostbahnhof bauen. „Ich hoffe, dass der Grundschüler Kempten trotz aktuell schlechter Zeugnisse doch noch ein gutes Abitur macht“, so Sommerfeld.

In Kaufbeuren kümmert sich Grünen-Stadtrat Marcus Kühl ums Thema Radfahren. Er gibt seiner Stadt aktuell die Note vier in puncto Fahrradfreundlichkeit. „Wir haben zwar 2020 ein gesamtstädtisches Rad- und Fußverkehrskonzept verabschiedet“, erzählt er, „aber es geht nur langsam voran“ Zu wenig Abstellanlagen, zu viele Lücken im Radwegenetz, umständliche Wegeführungen als Hindernis. Kaufbeuren möchte Mitglied in der prestigeträchtigen „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen“ (AGFK) werden, ist aber noch weit davon entfernt, das begehrte Prädikat auch tatsächlich im Briefkopf führen zu dürfen. Die Zusammenarbeit mit den Lobbygruppen ADFC und VCD ist laut Kühl eher lose und könnte intensiviert werden. Vielleicht wäre eine Teilnahme an der legendären „Radltour“ des Bayerischen Rundfunks eine Initialzündung für mehr Radfreundlichkeit. „Kaufbeuren hat durchaus Interesse als Etappenort“, sagt Kühl, wie übrigens auch Kempten.

Sonthofen war 2017 Ziel der Tour. „Ein Sahnehäubchen für uns auf dem Weg zur Radstadt“, schwärmt Bürgermeister Christian Wilhelm noch heute über das publikumsträchtige Großereignis; „Radltour gerne wieder!“ Sonthofen bekam bei der erwähnten Umfrage 2020 mit 3,4 die Bestnote im Allgäu und landete auch bayernweit unter den Top 3 seiner Größenklasse. Eine radlerfreundliche Topographie, die Einbeziehung der städtischen Gesellschaft und Wilhelms Engagement als stellvertretender Vorsitzender der AGFK machen sich bemerkbar. Schon 2017 fasste der Stadtrat den Beschluss. „Der Radverkehr hat hohe Priorität für Sonthofen.“ Jährlich stehen im Schnitt knapp 200. 000 Euro für den Ausbau der Infrastruktur zur Verfügung. Man sieht überall Radschutzstreifen und Aufstellflächen für Radfahrer, es gibt neue Abstellanlagen und die spannende „Aktion Miteinander in der Fußgängerzone“. „Dabei werden Radfahrer belohnt, die sich in unserer geöffneten Fußgängerzone besonders rücksichtsvoll verhalten“, erklärt der Radverkehrsbeauftragte Johannes Hauptstock-Buhl.

Die Nachbarstadt Immenstadt genießt bei Radfahrern einen weniger guten Ruf. Der Verkehrsknotenpunkt wird von Autos geflutet, es fehlt an sicheren Radwegen. Bauamtschef Christoph Wipper, Verkehrsreferent Reinhard Hüppy und Bürgermeister Nico Sentner sind alle noch nicht lange im Amt und möchten die Situation ändern. Für über eine Million Euro werden heuer neue kombinierte Rad-Fuß-Wege an den stark befahrenen Ausfallstraßen in Richtung Kempten und Sonthofen gebaut. „Wir sind alle engagierte Radler und bringen unsere Leidenschaft für die Verbesserungen ein“, verspricht Wipper. Die Bahnhofstraße ist schon radfreundlicher gestaltet worden, im Sommer sollen neue Radboxen am Bahnhof aufgestellt werden. Mobile Ladestationen für Pedelec stehen bereits zur Verfügung. Am vielbesuchten Marienplatz bleibt es für Radfahrer aber weiterhin eng. „Wegen der beliebten Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie können wir dort den PKW-Verkehr nicht mehr reduzieren“, meint Wipper. Auch er kann sich Immenstadt als Etappenziel der BR-Radltour gut vorstellen. Vor 30 Jahren stand die Stadt schon einmal im Fokus bayerischer Radfahrer.

Seit 1. April 2022 fungiert Lehrer Karl Geller als Fahrradbeauftragter in Mindelheim. „Das Radeln gewinnt bei uns zunehmend an Bedeutung“, urteilt der passionierte Radfahrer, „aber wir haben noch sehr viel Luft nach oben.“ Veraltete Abstellanlagen, unsichere Radwege an vielen Straßen, gefährliche Bordsteinkanten – Geller hatte seit Amtsantritt alle Hände voll zu tun. Er profitiert von den Beobachtungen des stadteigenen Mindelheimer Rad-Teams, das Schwachstellen aufspürt und Lösungen erarbeitet. „Ich empfinde den Großteil der Stadtverwaltung als angenehm pro Rad eingestellt“, erzählt Geller. Demnächst kommt eine Delegation der AGFK in die Stadt. Sie möchte sich die Bemühungen Mindelheims anschauen, fahrradfreundlicher zu werden. Man darf gespannt sein.

Füssen hat bislang noch keinen eigenen Radverkehrsbeauftragten. Pressesprecher Felix Blersch kann über Erfreuliches („Radweg-Lückenschluss in Hopfen am See“) und Unerfreuliches („völlig unbefriedigende Situation rund um den Kaiser-Maximilians-Platz“) berichten. Er freut sich über die gute Infrastruktur für Radtouristen und ärgert sich über fehlende Radwege in der Innenstadt. Im „Arbeitskreis Rad“ wird das Thema Radeln besprochen. 2020 gaben die Füssener Bürger ihrer Stadt die Note 3,5 und platzierten sie damit im bayernweiten Ranking unter den besten 15 ihrer Größenordnung. In wenigen Tagen werden die Ergebnisse der ADFC-Umfrage für 2022 veröffentlicht. Nicht nur Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter wartet mit großer Spannung darauf.