Razzien in Kempten und Hamburg: Anschlag mit islamistischem Hintergrund vereitelt

Von: Susanne Lüderitz

Ein Syrer hatte geplant, mit einem Sprengstoffgürtel einen Terroranschlag zu verüben, heißt es in einer Pressemitteilung der Hamburger Polizei. Sein in Kempten lebender Bruder soll ihn in der Tat bestärkt haben. © Symbolbild: Panthermedia/Vovashevchuk

Kempten/Hamburg - Heute Morgen durchsuchten Spezialkräfte der Polizei mehrere Gebäude in Hamburg und Kempten. Zwei Brüder mit syrischer Staatsangehörigkeit stehen im Verdacht, einen Terroranschlag geplant beziehungsweise Beihilfe zur Planung geleistet zu haben.

Die beiden Brüder, 24 und 28 Jahre alt, werden verdächtigt, einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel vorbereitet zu haben. Der Hintergrund sei eine radikal-islamistische und jihadistische Grundhaltung. Im Visier sollen zivile Ziele gestanden haben.

Der 28-jährige Hauptbeschuldigte aus Hamburg soll seit einigen Wochen über das Internet Stoffe zur Herstellung von Sprengstoff gekauft haben. Sein in Kempten lebender Bruder soll ihn in der Tatplanung bestärkt und somit Beihilfe geleistet haben.

Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel gibt es nicht

Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes, des Landeskriminalamtes Hamburg und der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg heißt, haben Spezialkräfte der Polizei heute in den Morgenstunden mehrere Objekte durchsucht - sowohl in Hamburg und Kempten als auch bei Kontaktpersonen der Beschuldigten. Sie stellten umfangreiche Beweismittel sicher, darunter auch chemische Substanzen.

Im Zuge der laufenden Maßnahmen konnte der 28-Jährige in Hamburg festgenommen werden. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Terrorismusfinanzierung vor. Hiernach wird u.a. bestraft, wer „Vermögenswerte“ sammelt und entgegennimmt, um damit einen Mord zu begehen.

Laut Berichten in überregionalen Medien nahmen die Spezialkräfte heute Morgen auch den in Kempten lebenden Bruder fest.

Insgesamt waren circa 250 Polizeikräfte beteiligt. Die Maßnahmen wurden vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sowie der Bundespolizei unterstützt.