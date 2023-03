Reno meldet Insolvenz an - Schuhhändler betreibt auch Filialen im Allgäu

Von: Sofia-Leonie Wiethaler, Susanne Lüderitz, Tizian Pöhlmann

Bezeichnende Leere in einer Reno-Filiale in Kempten? Buchstaben auf DinA-4-Blättern kündigen die Schließung und Rabatte an. © Wiethaler

Allgäu/Hannover/Bad Münder – Nun meldet auch der Schuhhändler Reno Insolvenz an. Reno betreibt zwei Filialen in Kempten und eine in Lindenberg. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Münder/Niedersachsen hat am 24. März einen Insolvenzantrag gestellt. Reno gilt als der zweitgrößte Schuhhändler Deutschlands, nach Deichmann.

Auch an Reno seien die aktuellen Erschwernisse wie zurückhaltendes Käuferverhalten, Onlinehandel und Lieferkettenschwierigkeiten – alles bedingt oder verstärkt durch Corona, Ukraine-Krieg, Energie-Krise und Preissteigerungen, nicht spurlos vorbeigegangen. So teilt die Kanzlei des vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Immo Hamer von Valtier mit. Letztendlich habe sich das Unternehmen veranlasst gesehen, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Schon einmal war Schuhhändler Reno vor der Insolvenz gestanden

Bereits im Herbst letzten Jahres hatte der Besitzer gewechselt. Die HR Group aus Osnabrück hatte Reno an die CM.Sports GmbH-Einzelhandelsgruppe und GA Europe verkauft und damit das Unternehmen schon damals vor der Insolvenz gerettet.

Vor längerer Zeit geschlossen hatten die Filialen in Memmingen, Mindelheim und Kaufbeuren.

Heute betreibt Reno 180 Filialen in Deutschland und beschäftigt hierfür rund 1.090 Mitarbeitende. Der Jahresumsatz betrug laut Mitteilung zuletzt rund 120 Millionen Euro. Unter der Aufsicht des vorläufigen Insolvenzverwalters werde das Unternehmen aktuell in vollem Umfang fortgeführt.

Schwerpunkt sei zunächst die Sicherung der Lieferbeziehungen und das Wiederbeleben des Filial- und Online-Geschäftes. Eine Insolvenzgeldvorfinanzierung wurde in die Wege geleitet, wodurch die Löhne und Gehälter für den Zeitraum bis Ende Mai 2023 gesichert seien. Ziel des Verfahrens ist es, so die Pressemitteilung, dass Traditionsunternehmen zu sanieren und so aufzustellen, dass das operative Filial- und Onlinegeschäft dauerhaft, also auch über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens hinaus gesichert ist. Hierzu werde auch ein offener und transparenter Prozess zur Suche eines neuen Inventors installiert.

Reno-Mitarbeitende von Kündigung überrascht

Ein Mitglied aus der Belegschaft des Schuhhändlers in Kempten berichtete dem Kreisboten, dass die Angestellten von der Insolvenz erst am 30. März erfahren hätten, einen Tag nach einschlägigen Medienberichten. „Die Nachricht kam so plötzlich!“, sagt die angestellte Person, die namentlich nicht genannt werden will. Sie fühle sich nicht besonders gut. Reno sei eine gute Firma gewesen, mit einem guten Arbeitsklima. Nun müsse man sich eine neue Arbeit suchen. „Ja, wir schließen am 1. April.“

Die Hoffnung, dass es weitergeht, sei aber immer da gewesen ­– auch als Reno im September letzten Jahres den Besitzer gewechselt habe. Allerdings habe man da schon die Änderungen erlebt. Weniger Ware stand zum Verkauf an und weniger Kunden kamen.

Das sagen Passanten zur Reno-Schließung in Kempten

Einige Besucher des Forum Allgäu in Kempten, in dem eine Reno-Filiale zu finden ist, hatten heute noch nichts von der Schließung mitbekommen. So auch Gertrud Hermann aus Sulzberg. Reno habe zwar weniger zu ihren bevorzugten Schuhgeschäften gehört, grundsätzlich kaufe sie Schuhe aber lieber im Laden anstatt online. „Wegen dem Probieren bin ich da vorsichtig.“

Lieber im Schuhgeschäft vor Ort kauft auch ein Forum-Besucher aus Ottobeuren. Reno habe er zwar schon länger nicht mehr aufgesucht, an sich findet er es aber schade, dass ein weiterer Schuhhändler schließt. Dadurch gebe es weniger Auswahl.