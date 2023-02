Engagementpreis: Vogellehrpfad begeistert auch den LBV

Teilen

Mit einer Auszeichnung besuchte der LBV-Landesvorsitzende Dr. Norbert Schäffer (re.) zuletzt Friesenried. Seit 2006 betreibt hier Robert Mecklinger (li.) einen Vogellehrpfad. © Lena Heuß

Friesenried/Allgäu - Robert Mecklinger wurde mit dem Engagementpreis des LBV in Bayern ausgezeichnet.

Zahlreiche Gruppen und Schulklassen aus dem Allgäu haben am Wandertag oder im Rahmen einer Exkursion schon bei Robert Mecklinger in Friesenried vorbeigeschaut. Dessen Enthusiasmus für die Welt der Vögel weiß man auch beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz zu schätzen: Mecklinger wurde nun mit dem Engagementpreis des LBV in Bayern ausgezeichnet.

Bei traumhaftem Winterwetter traf sich der Ostallgäuer zuletzt mit dem LBV-Landesvorsitzenden Dr. Norbert Schäffer – und zwar direkt am Friesenrieder Vogellehrpfad, dem Herzensprojekt Mecklingers. Seit 2006 wird dieser Lehrpfad von begeisterten Familien besucht und wurde seither stetig durch neue Vogelschaukästen, eine Ausstellung, und sogar ein grünes Klassenzimmer für Schulen erweitert.

Engagementpreis für Robert Mecklinger: Viel Liebe fürs Detail

Schon seit einigen Jahren konzipiert und baut Mecklinger zusammen mit seiner Frau Karin Vogellehrpfade, die mit liebevoll gestalteten Schaukästen bestückt sind. Die besonderen Schmuckstücke der Diorama-ähnlichen Schaukästen, die den natürlichen Lebensraum der gezeigten Vogelart nachstellen, sind dabei die selbst getöpferten Vögel. Diese sind lebensgroß, bewundernswert natürlich und detailgetreu gestaltet. Zusätzlich gibt es entlang der Lehrpfade noch Mitmachstationen.

Dass Mecklinger mit seiner Begeisterung für die Lehrpfade nicht nur Besucher aus der ganzen Region anzog, sondern auch Gelder für Handwerkerleistungen und Material bei lokalen Sponsoren locker machte, beeindruckte auch den LBV. Als Anerkennung gab´s nun den LBV-Engagementpreis.