Roboter in der Medizin: Wie viel Würde brauchen wir?

Von: Klaus D. Treude

Der Roboter-Einsatz in der Medizin und der Pflege ist ethisch umstritten, bietet aber auch Chancen. © Panthermedia/Andriy Popov

Mindelheim – Auf wie viel Würde können wir verzichten? – Dieser schwierigen Frage widmete sich der Philosoph und Theologe Dr. Hubertus Stelzer am Dienstagabend in seinem Vortrag über Herausforderungen in Medizin und Pflege. Zu der Veranstaltung im Forum hatten die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Unterallgäu (KEB) und der Stefanuskreis Mindelheim eingeladen.

Das Thema gewinnt zunehmend an Aktualität, entsprechend gut besucht war der Vortrag. Unter den Zuhörern fanden sich auch Ärzte, Pflegepersonal, sowie Vertreter der Schulen und Kirchen. Auch mit dieser Veranstaltung wolle man Informationen und Denkanstöße zu aktuellen gesellschaftlichen Themen geben, so die KEB-Vorsitzende Ursula Kiefersauer.

In der Tat gehören die Fragen um das Alt- und Krankwerden zu den brennenden Themen unserer Zeit – und sie werden an Aktualität und Brisanz gewinnen. Die Bevölkerung wachse stark – so Stelzer, der 2015 an der Freien Universität Berlin in Philosophie promovierte und Lehrbeauftragter für Philosophie an den Universitäten Augsburg und Dresden ist – und sie werde, auch dank immer besserer medizinischer Versorgung, immer älter… und in der Regel immer pflegebedürftiger. Die Sorge sei berechtigt, wie man der steigenden Zahl an zu pflegenden alten, kranken, dementen Menschen (2019: 4,9 Millionen in Deutschland) ein Leben in Würde bieten könne. Die Zahl der Pflegenden reiche schon heute nicht mehr aus, die Pflegekosten stiegen rasant.

Roboter in Medizin und Pflege

Dabei rücke die Pflege zu Hause immer stärker in den Fokus. Menschenwürde drücke sich vor allem in Zuwendung aus. Man dürfe auf Würde nicht verzichten, so der Religionslehrer am Maristenkolleg, gleichwohl habe dieser Prozess bereits begonnen. Der Einsatz von Service- und Assistenz-Robotern in der Pflege sei heutzutage nicht ungewöhnlich. Wegen der zentralen Bedeutung der Zuwendung komme aber einer weiteren Roboter-Kategorie, den Interaktions- oder Unterhaltungs-Robotern, besondere und wachsende Bedeutung zu.

Vom Roboter gestreichelt werden

In diesem Zusammenhang berichtete Stelzer von einem Projekt mit „Paro“, einem interaktiven, zu therapeutischen Zwecken vor allem in der Arbeit mit Demenzkranken entwickelten Roboter. Der einer jungen Sattelrobbe nachempfundene Therapieroboter mit weichem Fell und großen Kulleraugen, der auf Streicheln und Geräusche reagiert, wurde in Japan entwickelt. Er wird auch in vielen deutschen Pflegeeinrichtungen zur Betreuung von Menschen mit Demenz eingesetzt. Mit gutem Erfolg, wie Stelzer mit der Präsentation eines Videos belegte.

In dem Film war sehr gut zu beobachten, wie ausgesprochen positiv die demenzkranken Menschen spontan auf das künstliche Robbenjunge reagierten. Es zauberte ihnen ein Lächeln ins Gesicht! Eine Reaktion, die manche der Patienten schon lange Zeit nicht mehr gezeigt hatten. Roboter wie „Paro“ vermitteln Zuwendung, können das Gefühl der Einsamkeit lindern und die Interaktion mit anderen Menschen stimulieren, die Patienten glücklicher machen, ihre Lebensqualität steigern und ihnen so ein Stück verschütt gegangener Würde zurückgeben.

Chancen und Risiken

Ihr Einsatz ist indes umstritten, ethische Fragen müssen geklärt sein. Natürlich kann ein Pflegeroboter wie „Paro“ kein Ersatz für die Pflege durch Menschen sein. Philosoph Stelzer: „Der persönliche Kontakt bleibt unabdingbar!“ Man dürfe nicht nur die Chancen sehen, die der Roboter biete, sondern müsse auch die Gefahren kennen, die von ihm ausgehen können. Das sei vor allem eine Frage des Vertrauens. Stelzers Ausführungen wurden von vielen Diskutanten aufgegriffen. Das Thema wurde sehr kontrovers diskutiert und erneut traten jene Faktoren zutage, unter denen das Pflegesystem bereits heute leidet und künftig vermutlich noch weit stärker leiden wird. „Paro“ und Freunde werden es allein nicht richten können.

Aber sie haben das Zeug, segensreich zu unterstützen. Und wie sieht es vor Ort aus? In den drei Kreis-Seniorenwohnheimen des Unterallgäus werden, so Eva Büchele, die Sprecherin des Landratsamtes, derzeit keine Roboter eingesetzt. Ob das in Zukunft eine Option wäre, sei noch unklar. Im Februar, fährt sie fort, sei in einer Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales des Unterallgäuer Kreistags aus dem Kreisgremium heraus der Vorschlag gekommen, sich mit dem Thema Robotik in der Pflege zu befassen. Derzeit sammelt ein Team aus dem Fachbereich der Kreis-Senioreneinrichtungen Informationen, um dieses sehr sensible Thema besser einordnen zu können. Die Ergebnisse dieser Recherche sollen dann zu gegebener Zeit dem Personalausschuss vorgestellt werden.