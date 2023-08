Sag mir, wo die Pilze sind

Plädoyer für Umsicht im Wald

Es ist die dritte Augustwoche. Nach einem knallheißen Juli und nach mehr als 14 Tagen ausgiebigem Sommerregen und inzwischen wechselhafter, aber vorwiegend extrem warmer Witterung im Unterallgäu stellt man sich die Frage aller Fragen: Was ist eigentlich mit Pilzen? Wie steht’s mit Steinpilz, ­Marone, Butterschwammerl, ­Birkenpilz, Rotkappe und all den anderen?

Unterallgäu – Einige unverzügliche Abstecher zu den individuell bekannten Speise-Pilzplätzen rund um die Kneippstadt: erfolglos. Nach eineinhalb Stunden zwei Baumpilze gefunden, lautet das Ergebnis. Nicht mal Fliegenpilze haben sich blicken lassen. Und die paar Wiesenchampignons, die kürzlich auf der einen Pferdekoppel und mal von der Kuhweide aus dem Gras lugten: Das kann doch noch nicht alles gewesen sein? Was sagt da die Pilzberatung?



Wir trafen Katja Sundermeier, die eine Ausbildung bei der Mykologischen Gesellschaft als Pilzcoach durchlaufen hat und die sich ebenso wie ihre Kolleginnen und Kollegen, die Pilzcoaches aus Füssen, Kempten oder Waltenhofen als Expertin bezeichnen darf. „Mit vier Jahren schon war ich ständig im Wald, der Vater war Jäger und die Mama eine ausgesprochene Pilzkundige. Mir ist das Thema also schon von Kindesbeinen ans Herz gewachsen“, lässt die gebürtige Westfälin wissen. Die es nach einigen Jahren auf den Seychellen ins Unterallgäu, nach Stockheim bei Bad Wörishofen, verschlagen hat und die hier nun auch ihrer Tätigkeit als Psychotherapeutin und Coach nachgeht.



Und eben ihrer Leidenschaft für „das Myzel“, das Lebensgeflecht der Pilze, „übrigens dem ersten und größten Lebewesen auf der Erde und weder den Pflanzen noch den Tieren zuzurechnen“. Aus jeder Pore spürt man Sundermeiers Interesse für das Wesen und das Wesentliche rund um den Pilz. Und ihren auch pädagogischen Eifer für die Sache eines gesunden Waldes, der ihr so am Herzen liegt.



Umsicht im Wald ist das A und O

Und daher rührt wohl ihr Gespür und ihr Gefühl im Umgang mit Pilzfreunden und solchen, die es werden wollen. Sundermeier packt die Hüte zweier mächtiger Wiesenchampignons auf zwei Blatt weißes Papier auf dem Gartentisch und bittet um Geduld: Denn da täte sich gleich was. Man ist gespannt. Und gleich geht’s mitten ins Thema: Um das weitere Wachstum von Pilzen zu gewährleisten, sei ein schonender Umgang damit nötig, ihre Verbreitung durch ihre Sporen unverzichtbar und vor allem Raubbau durch Pilzsammeln zu vermeiden.



„Pilzen“ – seit Corona das Megathema

Wie wichtig diese Grundregeln sind, erklärt die Pilzfachfrau auch: „Seit Corona ist ‚Pilzen‘ eine Art Volkssport geworden, ein Hype ohnegleichen“. Der Wald – schon seit der Romantik – ein Sehnsuchtsort der Deutschen erlebt (s)eine unvergleichliche Wiederentdeckung als Natur- und Erholungsraum. Und damit auch das neudeutsch so genannte „Pilzen“ – früher ging man hierzulande einfach in die Schwammerl. „Manche Pilz-Foren bringen es auf um die 140.000 Follower“.

Sundermeier zeigt einige Internet-Beiträge und man staunt nicht schlecht, denn: Die Communities sind aktiv. Sowohl beim Sammeln wie beim Kommunizieren. Allerdings wird offensichtlich heute oftmals zuerst (alles) gesammelt und dann versucht mithilfe von App oder Community den Fund zu bestimmen. Eine in jeder Hinsicht unglückliche Reihenfolge und Vorgehensweise, wie Sundermeier erklärt. Dadurch wird viel zu viel aus dem Wald entnommen. Außerdem ist jegliche Pilzbestimmung allein aufgrund irgendeiner App oder eines Fotos im Internet höchst fehleranfällig und lebensgefährlich. Um die 1.400 Pilzvergiftungen werden pro Jahr registriert. Tendenz steigend.



Dabei ist doch nicht nur ein feines Pilzgericht etwas Besonderes; Brot, Bier oder Camembert „leben“ von Pilzen. Und deren Heilwirkung ist nicht nur in der Chinesischen, sondern auch in der Schulmedizin unbestritten. Bekanntestes Beispiel: Penizillin. Pilzwirkstoffe kommen bei Diabetes, Depressionen, Wechseljahresbeschwerden oder Cholesterinsenkern zum Einsatz. Ihr Wert wird von Pharmakonzernen mit etwa 14 Milliarden Dollar angegeben. Und dass der „Fliegen“-Pilz vormals im Gemisch aus Milch und Pilzstückchen im Kuhstall als Insektenmittel gefragt war, dürfte bei den Älteren noch in guter Erinnerung sein.



Sundermeier nimmt die Champignonhüte vom Papier und siehe da: Innerhalb von Minuten haben sich Milliarden von Sporen aus den Lamellen aufs Papier übertragen. Der Reproduktionsweg der Pilze ist offenkundig.



Pilzberatungen und Pilzkunde

Über Informationen der Landratsämter, manch örtliche Apotheke oder Auskünfte der Deutschen und Bayerischen Mykologischen Gesellschaft kann sich der Neuling an das Thema Pilze ran pirschen. Pilze wachsen unentwegt und über alle Jahreszeiten hinweg. Steinpilze oder Pfifferlinge lassen sich nicht züchten, sie brauchen ihre Symbiosepartner. Der Birkenpilz geht so die Symbiose mit dem Lebensraum der Birken ein.



Und wenn wir uns gut informiert haben, finden wir die, die wir kennen und suchen. Genauer gesagt, wir finden die Fruchtkörper der Pilze, deren eigentliches Leben sich unter dem Erdboden oder an Stämmen und am Holz von Sträuchern abspielt. Pilze sind noch wenig erforscht, aber ihre Eignung auch als Dämmstoff oder in der Bekleidungsindustrie erhält immer mehr Bedeutung, so Sundermeier.

„In der Kemptener Ecke und im Raum nördlich Mindelheims da sieht die Lage derzeit schon besser aus. Im südöstlichen Unterallgäu ist der Wald, sind die Böden noch immer viel zu trocken, vermutlich wird es September werden, bis wir hier die ersten Pilze finden“, so die Einschätzung der Pilzfachfrau. Ruth E. Zick aus Rettenbach am Auerberg und ihr Mann Thomas, Vizepräsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft, haben gerade ein Viertagesseminar für Einsteiger gehalten und dabei die Interessierten in den Wald geführt, wo man Steinpilze und auch andere Arten wie Täublinge gefunden habe.



Sehr unterschiedlich verteilt seien die Fundorte derzeit, so Zick. Das gilt auch für die Pfifferlinge, die vor allem im Nachbarland Österreich so genannten Eierschwammerl, benannt nach ihrer leuchtend gelben Farbe. Der bei uns umgangssprachlich „Reherl“ genannte Pilz hat in unserer Region inzwischen aber eher Seltenheitswert. „Keinen Pfifferling auf etwas geben“ galt früher als eine abschätzige Bemerkung, denn der seinerzeit noch in großen Mengen vorkommende Pfifferling hatte keinen Wert. Wie sich die Zeiten doch geändert haben!



