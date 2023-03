Durach: Wenn Schüler Schüler lotsen

Von: Lutz Bäucker

Teilen

„Schülerlotse sein ist echt cool“: Mara und Nico helfen den Schülern der „Grund-und Mittelschule Durach“ sicher über die vielbefahrene Vorwaldstraße. © Bäucker

Durach - Bayern sucht Schülerlotsen. Solche wie Mara und Nico von der Grund- und Mittelschule in Durach. Die Beiden gehören zu rund 25.000 bayerischen Schulweghelfern, die bei Wind und Wetter jeden Tag dafür sorgen, dass Zehntausende von Schülern sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. Unsere Zeitung hat Mara Schüller (13) und Nico Otto (fast 13) bei ihrem Dienst begleitet.

Halt, Kinder! Emilia (7) wartet am Fußgängerüberweg an der Vorwaldstraße. Zusammen mit vier, fünf anderen Kindern will die Erstklässlerin hinüber auf die andere Straßenseite zur Grundschule Durach. Autos rauschen vorbei, ein Schulbus, zwei, drei Radfahrer. Da streckt Lotse Nico entschlossen seinen linken Arm mit der roten Warnkelle aus: „Halt,Kinder!“ steht darauf.

Lotsin Mara macht das Gleiche auf der gegenüberliegenden Seite der vielbefahrenen Ausfallstraße in Richtung Autobahn und Betzigau. Die Autos bleiben stehen, Emilia und die anderen Schüler können ihren Schulweg sicher fortsetzen.

Lotsen übernehmen Verantwortung

„Ich mache das, weil ich vor allem den Kleinen helfen möchte“, begründet die 13-Jährige aus der Klasse 7cM ihren Einsatz.

Dreimal in der Woche, jeden Morgen zwischen halb acht und acht Uhr, steht Mara mit knallorangefarbener, reflektierender Warnweste und Kelle am Zebrastreifen.

„Wir kennen inzwischen fast alle Schüler mit Namen“, sagt Nico grinsend und klatscht eine Mitschülerin ab, die über die Straße will. „Hey Julia!“, ruft Mara. „Alles roger heute?“ Sieht so aus, es geht entspannt zu an der Schüler-Furt in Durach. Das ist nicht immer so. „Manche Autofahrer respektieren uns einfach nicht“, berichtet Mara, „das ist gefährlich.“ Schulleiter Richard Wucherer stimmt zu. „Unsere Schülerlotsen sind angehalten, solche Situationen zu melden, das kann schwierig werden für die Autofahrer.“

Wucherer ist stolz auf „seine“ 20 Lotsen. „Die übernehmen schon so jung ziemlich viel Verantwortung und erleben so, was soziales Verhalten ist und was es ihnen bringt. Das ist klasse.“

Lehrerin Karolina Roznykowski organisiert den Schülerlotsendienst in Durach. „Die Lotsen kommen vor allem aus den 7. und 8. Klassen, sie werden von der Polizei ausgebildet und bekommen im Zeugnis eine lobende Erwähnung ihres Einsatzes.“ Außerdem erhält jeder am Schuljahresende als Dank eine kleine Überraschung.

650 Schüler aus Wildpoldsried, Betzigau, Sulzberg und Durach strömen tagaustagein in den ausgedehnten Gebäudekomplex, da sind drei Lotsen-Schichten nötig. „Bis jetzt haben wir immer genug Freiwillige gefunden“, sagt Roznykowski.

Wer sich mit der Kelle den Autos entgegenstellt, bekommt Anerkennung und fühlt sich wertgeschätzt. „Mir macht das echt Spaß“, sagt Mara. Als Torfrau bei den Fußballerinnen des VfB Durach wirft sie sich regelmäßig anstürmenden Gegnern entgegen. „Ich glaube, ich mach auch nächstes Schuljahr Schülerlotsin, man muss ja was tun für die Jüngeren. Und cool ist es auch.“