Sir Simon Rattle lädt ein zum großen Mitmach-Wettbewerb für bayerische Bläserensembles

Teilen

Sir Simon Rattle © BR Astrid Ackermann

Bayern – Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und sein zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle suchen Blasmusik-Ensembles aus ganz Bayern für den „Symphonischen Hoagascht“. Das Mitmach-Projekt schließt nach Probenphasen in den jeweiligen Heimatorten der Ensembles mit einem gemeinsamen Konzert mit dem BRSO im Juli 2024 in München ab. Bewerbungen sind ab sofort bis 26. Mai möglich.



Sir Simon Rattle, der zu Beginn seiner Amtszeit als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks die Traditionen seiner neuen musikalischen Heimat kennenlernen möchte, will mit dem BRSO und Blasmusik-Ensembles aus ganz Bayern den „Symphonischen Hoagascht“ auf die Beine stellen. Ziel ist es, klassische Symphonik mit traditioneller Blasmusik zu verbinden, Laien und Profis zusammenzubringen, den Austausch zwischen den unterschiedlichen Musikensembles zu fördern und schließlich ein gemeinsames Abschlusskonzert zu gestalten.

Sir Simon Rattle: „Please, come and join us! Wir freuen uns auf euch!“

Der „Hoagascht“ findet in Kooperation mit dem Bayerischen Blasmusikverband statt. Bewerben können sich Blaskapellen, symphonische Blasorchester, Brass Combos oder weitere Bläserensembles, die überwiegend aus Laien bestehen, mit Sitz in Bayern und mehr als zehn Mitgliedern, ohne Altersbeschränkung. Aus allen Bewerbungen wählt eine Jury u. a. mit Sir Simon Rattle, BR-Volksmusik-Moderatorin Traudi Siferlinger und dem Trompeter und Komponisten Franz Gerstbrein fünf Ensembles aus.

Das erwartet die Teilnehmenden

Ab Frühjahr 2024 starten an den Heimatorten der ausgewählten Ensembles Workshops und Proben mit Mitgliedern des BRSO. An zwei gemeinsamen Probentagen in München wird Sir Simon Rattle dann mit den Ensembles und dem Symphonieorchester des BR die „Grande symphonie funèbre et triomphale“ von Hector Berlioz sowie ein eigens für die Ensembles komponiertes Werk von Lorenz Dangel proben. Ergänzt wird das Programm durch traditionelle Blasmusik der Ensembles. Das große Abschlusskonzert findet unter der Leitung von Simon Rattle am 7. Juli 2024 im Showpalast München statt.

Wie bewirbt man sich?

Bewerben können sich Interessierte ab sofort bis zum Einsendeschluss am 26. Mai 2023 mit einem kurzen Vorstellungsvideo und einem Konzert- oder Proben-Videomitschnitt von ca. zehn Minuten unter brhoagascht.de.

Die Programme des BR in Fernsehen, Hörfunk und sozialen Medien werden das Projekt von Beginn an begleiten. Neben der aktuellen Berichterstattung über die verschiedenen Stationen des Projektes wird auch eine Langzeit-Dokumentation für das BR Fernsehen produziert.