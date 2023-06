Sonthofen: Erleben, wie die Bundeswehr tickt

Von: Josef Gutsmiedl

Retten. Helfen. Bergen: Die bekannten Fähigkeiten bringt auch die Feuerwehr der Bundeswehr mit. © Gutsmiedl

Sonthofen – Soldat spielen bei der Berufsfindung? Die Bundeswehr bietet jungen Menschen die Möglichkeit, eine Woche den Soldatenalltag kennenzulernen – nicht im Hörsaal, sondern beim „Tagesgeschäft“ in der Kaserne oder auf dem Übungsplatz.

Schon gleich nach der formellen Begrüßung ging es für zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundeswehr Discovery Days in der Schule ABC-Abwehr/Gesetzliche Schutzaufgaben zur „Einkleidung“.

„Alle bekamen eine ordentliche Uniform, bis auf die Schuhe“, erläutert Kapitän zur See Stephan Abele vom Personalamt der Bundeswehr, der diese Gruppe für fünf Tage in Sonthofen betreut. „Die Schuhe können nach dieser Woche nicht zurückgegeben werden.“ So ist das bei „richtigen“ Soldaten übrigens auch. Und untergebracht sind die Gruppen in Viererstuben in der Kaserne.

Antreten. Formalausbildung – auch die ganz spezielle Seiten des Soldatenalltags wurde in Theorie und Praxis kurz durchgespielt und mit praktischen Übungen erlebbar gemacht.



„Die jungen Menschen sollen während der Discovery Days ein Gefühl bekommen, wie sich der Soldatenberuf anfühlt, und erkennen, wie ist das denn für mich?“, beschreibt Abele die Zielrichtung dieser speziellen, modernen Form der Nachwuchswerbung der Bundeswehr, zum Beispiel unter dem Portal www.karrierekaserne.de.

Die Interessenten sollen ein authentisches Bild von der Bundeswehr erhalten

„Offen und ehrlich“, soll das Bild der Bundeswehr sein, das während dieser Tage gezeichnet werde. Man wolle da „nichts vormachen“ und kein falsches Bild des Arbeitgebers Bundeswehr zeichnen, betont der Offizier vom Personalamt weiter. Falls der „Soldat auf Probe“ dabei feststelle, dass es „nichts für ihn“ sei – auch gut. Jedenfalls besser als die Enttäuschung hinterher. Und falls er sich andernfalls womöglich entschließe, die Bundeswehr als Arbeitgeber näher in Betracht zu ziehen, stehe die Karriereberatung beim Personalamt mit Rat und Tat zur Seite.

Die Bundeswehr als ganz spezieller Arbeitgeber stehe bei der Personalgewinnung in harter Konkurrenz zur Wirtschaft, so Abele. Dabei sei es, weiß Gott, nicht leicht, gute, motivierte Leute für einen Job in den Streitkräften zu gewinnen. Interessierte Leute im Alter von 16 bis 20 Jahren, die abwechslungsreiche, vielseitige Berufsfelder suchen, sollen genau von jenen Angeboten angesprochen werden. Ab und an seien auch junge Erwachsene dabei, die schon erste berufliche Erfahrungen gesammelt haben und an eine „Neuorientierung“ denken.

Die militärische Seite der ABC-Abwehr

Die Discovery-Truppe in der Jägerkaserne in Sonthofen lernte während der Woche die militärische Seite der ABC-Abwehr kennen, etwa die Fähigkeiten des Spürpanzers Fuchs und seiner Besatzung, aber auch die „rote Facette“, die Feuerwehr der Bundeswehr, mit all ihren Aufgaben wie die zivilen Kameraden unter dem Slogan „Retten, Helfen, Bergen“. Andere Standorte bieten während der einwöchigen Kurse wiederum ihre speziellen Einblicke in den Truppenalltag und unterschiedliche Berufsfelder und Tätigkeiten.

In Theorie und Praxis: Die Spezialisten der Bundeswehr erläutern, was im Einzelfall geschieht, zeigen wie es geschieht – und dann dürfen und müssen die „Schnuppersoldaten“ ran und ihre Gehversuche in der Praxis absolvieren. „Dabei erkennen die Teilnehmenden, dass es immer im Team vorangeht“, betont Abele.

Kameradschaft wird großgeschrieben

Kameradschaft – ein Aspekt, der bei der Bundeswehr oftmals mehr zum Tragen komme als bei einem zivilen Arbeitgeber. Dieses Teamgefühl soll auch nach „Dienstschluss“ weitergetragen werden. Auch dann sind aktive Soldaten dabei und berichten aus ihrem Berufsleben und ihren Erfahrungen mit und bei der Bundeswehr. „Ohne ein geschöntes Bild darzustellen“, weiß Stephan Abele.



Wie sich das alles anfühlt? „Für mich fühlt sich das absolut richtig an!“, berichtet die 19-jährige Leonie aus Dresden, als sie aus dem Heck des Spürpanzers klettert. Auch das Biwak auf dem Übungsplatz in der Nacht zuvor sei „cool“ gewesen, erinnert sie sich an die Erfahrungen des Vortages: „Nass und kalt, aber okay.“ Die junge Sächsin fand über den Socialmedia-Kanal der Bundeswehr zur Discovery-Day-Ausschreibung und hatte sich beworben. Jetzt „schnuppert“ sie in Sonthofen. Eine Zukunft bei der Bundeswehr kann sie sich jedenfalls sehr gut vorstellen.