Ist die Messstelle Spitalhof in Gefahr?

Von: Felix Gattinger

Herkömmliche Gülleausbringung wie hier bei Ruderatshofen soll es nach dem Willen der EU künftig nicht mehr geben. © Archivbild: Gattinger

Allgäu – Bei den Grünlandversuchen zu den neuen und herkömmlichen Verfahren will man in Bayern neue Wege gehen. So stehen genauere Messungen über längere Zeiträume und Regenfälle hinweg auf dem Programm, wie eine engere Zusammenarbeit mit den Landwirten in der Region.

Doch anspruchsvollere Versuchsverfahren bringen auch erhöhte Anforderungen an die Freilandversuchsflächen mit sich. An diesen Hürden könnten nun die Versuche am Kemptener Spitalhof scheitern, was eine Verlegung der Versuche bedeuten würde.

Zehn Hektar Fläche seien für aussagekräftige Versuche über die Langzeitwirkungen der verschiedenen Ausbringungsarten nötig, erklärte der stellvertretende Vorsitzende vom Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau Robert Knöferl dem Kreisboten auf Anfrage. Weiterhin dürfe die Fläche keine Senke oder Tallage aufweisen und müsse 500 Meter im Radius von allen potentiellen Ammoniak freisetzenden Einrichtungen wie Ställen entfernt sein, so Knöferl weiter. Aktuell sei der Vorsitzende des Milchwirtschaftlichen Vereins Elmar Karg in Kempten damit betraut worden, ortsnahe Flächen zu finden, die den Anforderungen entsprächen, teilte Knöferl mit. Im Fall, dass keine geeigneten Flächen gefunden werden, so Knöferl, sei ein alternativer Standort in Oberbayern im Gespräch, Knöferl sei aber guter Dinge, dass sich im Raum Kempten eine geeignete Fläche finden werde.

Versuchsverlegung nach Oberbayern?

Diese Zuversicht teilt der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (FW) offenbar nicht. In einer Pressemitteilung zu den Vorgängen pocht Pohl darauf, „dass die Versuche unter Aufsicht und Miteinbeziehung der betroffenen Landwirte stattfinden.“ In diesem Zusammenhang fordert der Landtagsabgeordnete zusammen mit seinem Parteikollegen Dr. Leopold Herz die amtierende Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) dazu auf, sich an die getroffenen Vereinbarungen zu halten, und die Versuche beim Standort Kempten zu belassen.

Auf Nachfrage des Kreisboten zu Beginn der Woche teilte der mit der Flächensuche beauftragte Elmar Karg mit, dass er mit seinen Kollegen bereits Vorschläge ausgearbeitet habe, die in den nächsten Tagen an die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft geschickt würden. Dann liege der Ball wieder bei der Behörde.

In jedem Fall zwei Standorte

In jedem Fall seien immer schon zwei Standorte für die Versuchsreihen im Freiland vereinbart gewesen, sagt Robert Knöferl: Einer für den Süden Bayerns, und einen für den Norden, das Freistaats, wo größere Trockenheit herrsche. Der zweite Standort befindet sich im mittelfränkischen Triesdorf.