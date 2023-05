„Glasiusweg“: innovative Adelegg-Attraktion 

Der Familien-Themenwanderweg macht die Glasmacher-Ära zum Erlebnis

Adelegg – „Die Adelegg ist ein besonderes Stück Oberallgäu“, urig, abgelegen und „ein weißer Fleck in den meisten Köpfen“, bei Fahrradfahrern jedoch beliebt. Für die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller ist dieses Gebiet noch immer „ein Geheimtipp“, was sich aber langsam ändere. Vergangenes Wochenende wurde, nach der bereits am Freitag mit zahlreichen offiziellen Vertretern erfolgten Eröffnung, auch für die Öffentlichkeit mit dem „Glasiusweg“ ein neues Herzstück der Glasmacherregion Adelegg eröffnet.

Der erlebnispädagogische Familien-Themenweg lädt mit 16 interaktiven Lern- und Spielstationen generationenübergreifend dazu ein, in die einzigartige Zeit der Glasmacherei in der Adelegg mit ihrer von 1654 bis 1898 währenden Glas-Geschichte einzutauchen. Immer mit dabei ist der kleine Glasgeist Glasius, der aus eigener Erfahrung von Pochern, Aschebrennern und Holzfällern, von ihrem Leben und den oft schweren Berufen, die sie ausübten, berichtet.

Erfunden hat den Glasgeist schon vor vielen Jahren Franz Renner (der jüngst unerwartet verstorbene Hausherr des historischen Glasmacher-Herrenhauses „Haus Tanne“, in dem die offizielle Eröffnungsfeier stattfand), der den Glasiusweg zusammen mit Prof Dr. Manfred Thierer und Adelegg-Ranger Tobias Boneberger initiiert hat. Startpunkt für den 4,4 Kilometer langen Themenwanderweg ist am Wanderparkplatz Schmidsfelden, von wo aus er parallel zur Eschach nach Eisenbach/Kreuzthal verläuft und am Gasthof Kreuz endet.

Wie der Glasiusweg in Adelegg gestaltet ist:

Der Glasiusweg ist so konzipiert, dass er auch ab Kreuzthal nach Schmidsfelden begangen werden kann oder ab dem Parkplatz Ulmerthal in zwei getrennten Etappen. Viel Wert wurde darauf gelegt, dass fast alle von der Firma Cambium gebauten Stationen aus Materialien sind, wie sie damals zur Verfügung standen und auch optisch möglichst nah an ihren historischen Vorbildern gestaltet sind. So wurde auf störend-große Texttafeln weitestgehend verzichtet.

Stattdessen muss man sich Hinweisen an den jeweiligen Stationen folgend auf die Suche nach den versteckten Informationen machen, wie Boneberger beim Pressetermin vorführte. Zur Entdeckungsreise laden Stationen ein, wie z.B. der Nachbau einer historischen Steinstampfe, wo nacherlebt werden kann, wie früher Quarzsteine mittels Wasserkraft – hier allerdings mit Muskelkraft – zu feinem Sand zermahlen wurden.

Ein Klettergerüst in Form eines Siliciumtetraeders gibt einen kleinen Einblick in die komplexe Chemie der Glasherstellung. Und auch die historische Grenzsituation wird mit einer „Zollstelle“ berücksichtigt und wurde sinnigerweise zum Ort gewählt, an dem das Band zur Eröffnung feierlich zerschnitten wurde. Als Herausforderung während der zwei jährigen Umsetzungszeit bezeichnete Prof. Thierer „die Inhalte so aufzubereiten“, dass sie verständlich und interessant sind.

Die Schrift auf den Texttafeln wurde zwecks guter Lesbarkeit in Grundschulklassen getestet. Der Glasiusweg ist ein Projekt von den Adelegg- Gemeinden Altusried, Buchenberg, Weitnau und Wiggensbach (bayerische Seite) sowie Isny und Leutkirch (baden-württembergische Seite), die unter „Allgäuer Glasregion Adelegg e.V.“ (AGA) zusammenarbeiten, um die Region nachhaltig zu entwickeln.

Ein gemeinsames Projekt

Projektträger des mit 140.000 Euro LEADER geförderten Projektes ist Buchenberg, unterstützt von Isny und Leutkirch. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 380.000 Euro. Den Eigenanteil von 240.000 Euro teilen sich die drei Gemeinden zu gleichen Teilen. Buchenbergs Bürgermeister Toni Barth hofft mit dem Glasiusweg Gäste ins Kreuzthal zu locken, „andererseits auch eine Besucherlenkung“ zu erzielen. Als weiteres Ziel nannte der Leutkircher Bürgermeister HansJörg Henle „dass die Leute es begreifen, was für einen Schatz wir hier haben“. Schließlich war das Kreuzthal laut Baier-Müller einst das „einzige Gebiet im Landkreis, das nach und nach auszusterben drohte“.

Gleiches gilt für das benachbarte Ulmer Thal. Wie Thierer ausführte hatten sich auf den für die Glashütten abgeholzten Flächen einst Bergbauern niedergelassen, die zum Überleben in den Hütten mitarbeiten mussten. Nachdem die Glashütten schließen mussten, zog weg wer konnte – ein Trend der bis in die 1970er Jahre anhielt. „Heute sind es nur noch fünf, sechs Leute, die dauerhaft im Ulmer Thal leben“, sagt Thierer, „früher waren es 200“.