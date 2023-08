THW-Großübung: Hochleistungspumpen und 31 Teilnehmer am Frankenhofner Stausee

Von: Michael Dürr

Teilen

Wasser marsch! Am Frankenhofner Stausee stellten sich THW-Gruppen aus Kaufbeuren, Sonthofen und München-West letztes Wochenende einer gemeinsamen Großübung. © Michael Dürr

Rieden-Zellerberg – Wenn Sie den Namen Hannibal hören, denken Sie auch sofort an jenen Feldherrn der Antike, der mit einer ganzen Armee und 37 Kriegselefanten über die Alpen zog, um einem Angriff der Römer auf Spanien zuvor zu kommen? Dieses Stück Schulwissen ist aber nur die halbe Wahrheit, denn: Auch das Technische Hilfswerk (THW) der Neuzeit setzt auf Hannibal. Auf Hannibal und jede Menge Manpower. Zu bestaunen war dies bei einer Großübung am Frankenhofner Stausee unweit von Rieden-Zellerberg (Landkreis Ostallgäu) vergangenen Samstag.

Das Szenario ganz kurz: Es galt, jede Menge Wasser aus der Wertach heraus zu pumpen, es über eine Schlauchleitung einen Kilometer weiter zu transportieren und es schließlich in den Frankenhofner Stausee ergießen zu lassen.



Und hier kommt Hannibal ins Spiel: Bei dem Gerät handelt es sich um eine Hochleitungspumpe, die zwei Tonnen wiegt und auf einem Anhänger mit eigenem Dieselmotor montiert ist. Die Pumpe hat nach Angaben von Kaufbeurens THW-Sprecher Alexander Werner ein Standard-Fördervolumen von 5.000 Litern – in der Minute! Für uns Laien heißt das: Hannibal kann in einer Sekunde 80 Liter Wasser pumpen, also in nur zwei Sekunden eine handelsübliche Badewanne leer saugen.



Von den beim THW eingesetzten Großpumpen ist Hannibal übrigens die kleinste – nach den Worten von Alexander Werner ist ein Monstrum namens „Börger 25.000“ die größte, und die schafft tatsächlich 25.000 Liter Wasser in der Minute. Derlei Gerät kommt vorzugsweise bei Naturkatastrophen zum Einsatz, wie sie vergangenes Jahr etwa das Ahrtal heimgesucht hat.

Was zu tun war

Die schiere Pumpkraft ist das eine – das andere ist das ganze Drumherum. Und da war bei der Übung die Kraft von Menschen gefragt. Es mussten eine Saugstelle in der Wertach zusammen mit zwei weiteren, kleineren Pumpen eingerichtet, zwei jeweils 5.000 Liter fassende Pufferbecken für die Bereitstellung von Wasser etwa für die Feuerwehr errichtet und nicht zuletzt die 1.000 Meter lange Schlauchleitung bis zum Endpunkt Frankenhofner Weiher verlegt werden. Die Schlauchstücke waren in speziellen Rollcon­tainern aufgeschichtet und konnten quasi vom fahrenden Lkw ausgerollt werden. Im Einsatz waren bei der Übung laut Werner 31 Frauen und Männer der THW-Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen aus Kaufbeuren, München West und Sonthofen.



Und ja, auch beim THW gehören – wie bei den Feuerwehren – Frauen längst dazu. Von den 34 Aktiven des THW Kaufbeuren sind fünf starke Frauen. Eine davon ist Cara Probsteder (25), die die Übung fotografisch festhielt. Wie kam sie auf die Idee, ehrenamtlich beim THW mitzumachen? „Ich bin über meine beste Freundin Steffi dazu gekommen“, berichtete sie unserer Zeitung, „außerdem habe ich mich bei einem Tag der offenen Tür informiert.“



Fotos von der THW-Großübung am Frankenhofner Stausee Fotostrecke ansehen

Geleitet wird der Kaufbeurer THW-Ortsverband von Benjamin Scharpf, der die Großübung zusammen mit seinem Vize Andreas Bertele aufmerksam verfolgte. Letzterer übrigens mit besonderem Interesse, war doch dessen Filius Max (22), der schon von Kindesbeinen an mit dem THW verbunden ist, mit Feuereifer bei den Aktiven dabei.



Die kamen im Verlauf der mehrstündigen Übung unter den Augen von so manchem Schaulustigen mächtig ins Schwitzen. Dafür sorgte nicht nur die hochsommerliche Hitze: Zum einen bedeutete das Verlegen der zahllosen Schläuche mit ihren schweren Kupplungen Schwerstarbeit, zum anderen steckten die Frauen und Männer in ihrer Arbeitskleidung, die, wie Werner schmunzelte, „durchaus auf den Winter ausgelegt ist“.



Die Stimmung unter den Aktiven war gleichwohl bestens. Die auswärtigen Teilnehmer der Großübung waren bereits am Vorabend angereist, damit man sich in zwangloser Runde gegenseitig beschnuppern konnte. „Dieses Kennenlernen ist von zentraler Bedeutung, da eine vertrauensvolle und eingespielte Zusammenarbeit im Einsatzfall entscheidend für den Erfolg und die Sicherheit aller Beteiligten ist“, so Werner.



Geschafft!

Nach rund zweistündiger, schweißtreibender und unfallfreier Arbeit war es schließlich so weit: Das Wasser schoss aus dem letzten Schlauch in den Frankenhofner Stausee.



Zufriedene Gesichter überall – allerdings nur kurz. Denn: Schon nach wenigen Minuten versiegte der Wasserstrahl. Die Ursache war schnell gefunden: Der erste Schlauchanschluss war vom Stutzen der zweiten Hannibal-Pumpe gerutscht. Kleines Malheur, große Folgewirkung: Die erste Hannibal-Pumpe an der Wertach-Saugstelle musste in die Mitte der 1.000 Meter langen Schlauchleitung verlegt werden. Alexander Werner zu der kleinen Panne: „Das gehört dazu, deshalb üben wir!“ Nun passten die Druckverhältnisse, das Wasser rauschte wie geplant durch die Schläuche, Aufgabenstellung erfolgreich abgearbeitet!



Fast, denn in der Nachmittagshitze galt es noch 90 Minuten lang, das Equipment abzubauen und so zu verstauen, dass es sofort wieder einsatzbereit ist. Auch das erledigten die Beteiligten mit Bravour. „Alle haben sich nochmal voll ins Zeug gelegt und sich abgerackert, ich musste sie zum Teil sogar einbremsen, dass sie im Schatten Pausen machen und genügend trinken“, war Alexander Werner voll des Lobes. „Meinen allerhöchsten Respekt!“