Der Allgäuer Gabalier veröffentlicht seine zweite Single

Von: Agnes Reißner

In seiner Paraderolle als Andreas Gabalier-Double ist Tobi Neumann aus Irsee besonders erfolgreich. © Neumann

Irsee – Spätestens seit den verregneten ersten Augustwochen wissen wohl alle wieder, was die Seele dringend braucht: Sommertage wie aus dem Bilderbuch tun einfach gut! Gleiches gilt für gute Musik. Tobi Neumann aus Irsee schafft es, diese beiden Dinge zu verbinden: Seit dem 18. August können sich Fans des Volks-Rock´n ´Roll seine neue Single „Almenwiesenzeit“ bei allen gängigen Musikstreamingdiensten anhören.

Wie aber kommt es dazu, dass ein gebürtiger Kaufbeurer einen Song im steirischen Dialekt veröffentlicht? Die Weichen dafür wurden 2017 gestellt, als Neumann bereits in verschiedenen Bands aktiv war. Seinerzeit entstand die Idee, bei Auftritten eine Andreas Gabalier-Nummer einzubauen, inklusive der typischen Gelfrisur. Die Ähnlichkeit zwischen dem österreichischen Superstar und Neumann war so verblüffend, dass er seitdem als Andreas Gabalier-Double in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv ist, mit bis zu 50 Auftritten im Jahr. Inzwischen kann man den „Allgäuer Gabalier“ unter anderem für Oktober- und Stadtfeste sowie für Firmenfeiern buchen.

Auch als Schauspieler ist Neumann übrigens immer wieder zu sehen, sei es als Page in der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ oder bei Gastauftritten in erfolgreichen TV-Produktionen wie „Hubert ohne Staller“ oder „München Mord“.

Der Ostallgäuer spielt seine Rolle aber nicht nur, er lebt sie auch wirklich. Das kommt zusätzlich zu seiner Begeisterung für die Berge und die Allgäuer Natur auch dadurch zum Ausdruck, dass er eigene Songs schreibt und komponiert. Nach seinem ersten Lied „Auf los geht´s los“ im Mai dieses Jahres folgt nun das Lied „Almenwiesenzeit“. Typisch für das Volks-Rock´n´Roll-Genre „verschmelzen Tradition und Moderne zu einem harmonischen Klangbild“, beschreibt der Komponist im Gespräch mit unserer Zeitung.

Im neuen Lied geht es um das Gefühl nach der Schneeschmelze, wenn die Almwiesen wieder zu blühen beginnen. „Es ist die Zeit, wo mi nix mehr halten kann“, singt Neumann treffend und beschwört so das unbeschwerte Lebensgefühl herauf, das der Sommer mit sich bringt. Aufgenommen und produziert wurde der Song im Studio von Johannes Lechner im Zillertal. Auch das Musikvideo, das seit Mitte August auf YouTube zu finden ist, wurde in Österreich im Salzburger Land auf der Gletscherblickalm gedreht. Die idyllischen Bilder zusammen mit der emotionalen Musik lassen den Zuhörer angesichts des zur Neige gehenden Sommers wehmütig werden. Nicht verwunderlich also, dass Neumann mit der Veröffentlichung zufrieden ist. „Es ist gut angelaufen. Ich bekomme sehr positives Feedback“, resümiert er kurz nach der Herausgabe.

Malle im Blick

Alles Indizien dafür, dass der Allgäuer Sänger seinem großen Vorhaben einen weiteren Schritt nähergekommen ist: „Regelmäßige Auftritte am Ballermann sind ein langfristiges Ziel von mir“, erklärt er. Und wer weiß: Vielleicht sieht Tobi Neumann bald nicht nur aus wie Andreas Gabalier, sondern steht ihm auch bei dessen Erfolgen in nichts mehr nach.