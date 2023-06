Frau des Extrembergsteigers verabschiedet sich in den Sozialen Medien von ihrem Mann

Unter diesen Umständen kam der Füssener Extrembergsteiger Stitzinger im Himalaya ums Leben

Von: Matthias Matz

Teilen

Kathmandu/Füssen – Sein Lebenstraum sollte sein Schicksal werden: Der Füssener Ex­trem-Bergsteiger Luis Stitzinger ist am vergangenen Wochenende auf dem Kangchendzönga im Himalaya, dem dritthöchsten Berg der Welt, ums Leben gekommen. Am Dienstag fand ein Rettungsteam auf rund 8.400 Metern den Leichnam des in Füssen geborenen und in Halblech aufgewachsenen Bergsteigers und Bergführers. Der 8.586 Meter hohe Kangchendzönga war der zehnte Achttausender, den der 54 Jahre alte Stitzinger ohne zusätzlichen Sauerstoff bestieg.

Sein letztes Lebenszeichen gab Luis Stitzinger am Donnerstag, 25. Mai, gegen 21 Uhr per Funk vom dritthöchsten Berg der Welt ab. Seitdem galt der Füssener Extrem-Bergsteiger und Bergführer als vermisst im Himalaya. Am Dienstag dann fand ein Rettungsteam die Leiche des Ostallgäuers.

Luis Stitzinger 2019 auf dem Gipfel des Mount Everest. Am Pfingstwochenende ist der Füssener auf dem Kangchendzönga ums Leben gekommen. © Picasa

Luis Stitzinger hatte den Gipfel erreicht

Was genau am vorvergangenen Donnerstagabend im oberen Bereich des Kangchendzönga geschehen ist, ist bislang unklar. Bekannt ist, dass Stitzinger am Donnerstag gegen 17 Uhr Ortszeit als Letzter einer Reihe Bergsteiger, die an diesem Tag nach ganz oben aufgebrochen waren, den Gipfel des dritthöchsten Berges der Erde erreichte. So berichtet es der Journalist und Blogger Stefan Nestler, der über das Pfingstwochenende in Kontakt mit Stitzingers Ehefrau Alix von Melle stand.

Laut Nestler war es Stitzingers zweiter Versuch, den Gipfel zu erklimmen. Ein erster war am 18. Mai noch gescheitert, weil sich die Gruppe verstiegen hatte. „Er hat sich absolut fit gefühlt und meinte, es gehe ihm besser als auf vielen anderen Expeditionen“, zitiert Nestler von Melle.

Wie üblich verzichtete der Füssener auch diesmal beim Aufstieg auf eine Atemmaske und zusätzlichen Sauerstoff aus der Flasche. Gegen 21 Uhr am Donnerstagabend soll der erfahrene Bergsteiger dann noch ein letztes Mal Kontakt mit dem Team im Basislager des nepalesischen Expeditionsveranstalters Seven Summit Treks (SST) gehabt haben.



Stitzinger habe sich zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben auf etwa 8.300 Metern befunden und angekündigt, trotz der Dunkelheit mit Skiern zum höchsten Lager abzufahren. Er habe mit einer peruanischen Bergsteigerin, die er unterwegs traf, verabredet, sich dann im sogenannten Lager 4 auf rund 7.600 Metern wieder zu treffen. Dort sollte er jedoch nie eintreffen.



Weil Stitzinger auch am nächsten Morgen noch nicht im Lager angekommen war, schlug die Frau Alarm. Schlechtes Wetter verhinderte zunächst jedoch das Absetzen eines vierköpfigen Sherpa-Rettungsteams von SST, sodass die Rettungsmission erst am Montagmorgen (nepalesischer Ortszeit) anlaufen konnte. Um bei der Suche nach dem Füssener schneller voranzukommen, nutzten die Sherpas Sauerstoffflaschen. Am Dienstag erreichten die Retter schließlich die Höhenregion, aus der Stitzinger sein letztes Lebenszeichen gesendet hatte. Auf rund 8.400 Metern fanden sie dort den Leichnam des Bergsteigers und brachten ihn nach unten.



Frau des Extrembergsteigers verabschiedet sich in den Sozialen Medien von ihrem Mann

In der Bergsteigerszene ist die Trauer über den Tod des erfahrenen Bergführers groß. Am Mittwoch verabschiedete sich seine Ehefrau Alix von Melle auf Facebook und Instagram von ihrem Mann. „Lieber ­Luis, die Berge waren Dein und unser Leben. Der Kangchendzönga, Dein ganz großer Lebens­traum, den Du Dir noch so gerne erfüllen wolltest. Deine Augen haben vor Begeisterung geglänzt, wenn Du von ihm gesprochen hast“, schrieb Melle. Die 25 Jahre an Stitzingers Seite seien die besten ihres Lebens gewesen. „Es bleibt der Trost, dass Du bis zum Schluss dort warst, wo Du am liebsten und immer glücklich warst – in den Bergen.“



Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sagte gegenüber unserer Zeitung: „Mit tiefer Betroffenheit habe ich von dem tragischen Unfall des erfahrenen und besonnen Bergsteigers erfahren.“ Sein Beileid gelte der Familie.



Für Stitzinger war der Kangchendzönga der zehnte Achttausender in seiner Karriere, den er ohne Atemmaske bestieg. Zuvor hatte er den Cho Oyu (2000), den Gasherbrum II (2006), den Nanga Parbat (2008), den Dhaulagiri (2009), den Broad Peak und K2 (2011), die Shishapangma (2013), den Manaslu (2017) und den Gasherbrum I (2018) bezwungen. Bei sechs Aufstiegen war seine Frau an seiner Seite. Lediglich bei der Besteigung des Mount Everest in den Jahren 2019 und 2022 trug er als Bergführer eine Atemmaske.