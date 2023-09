Unbehaust, unbesehen, übersehen: „Tag der Wohnungslosen Menschen“ im Allgäu

Weder einen Mietvertrag noch ein Eigenheim: Auch die Stadt Kempten zählt nach eigenen Angaben derzeit knapp 150 wohnungslose Personen, darunter 17 Kinder. © Kempten Tourismus

Kempten – Mehr als eine Viertelmillion Menschen in Deutschland haben laut Bundessozialministerium keinen Mietvertrag und kein eigenes Zuhause. Daran erinnert auch der „Tag der Wohnungslosen Menschen“ am 11. September. Dass hinter jedem „Wohnungsnot-Fall“ ein persönliches Einzelschicksal steht, davon berichten Sarah Piersig und Simon Ried von der Wohnungsnotfallhilfe Kempten im Interview.

Auch in Kempten ist der Wohnraum bekanntlich knapp. Woran liegt das?

Piersig: „Zum einen ist die Einwohnerzahl in den letzten Jahren schneller gestiegen als der Zubau neuer Wohneinheiten. Im preisgünstigen Segment gibt es einfach nicht genügend Wohnungen auf dem Markt. Die Wartelisten der Wohnbaugesellschaften, die noch günstigen Wohnraum vermieten, sind lang, trotz intensiver Bemühungen bei der Schaffung neuen Wohnraums.

Hinzu kommen natürlich Faktoren, die für die Kommune nicht planbar waren, wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Für die Stadt Kempten wie für viele andere Kommunen ist es eine riesige Herausforderung, die geflüchteten Menschen gut unterzubringen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Bevölkerungsgruppen, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind, nicht gegeneinander ausgespielt werden.“



Dabei stehen viele Wohnungen im Allgäu und insbesondere auch in Kempten einfach leer.

Ried: „Ja, auch der Wohnungsleerstand ist ein großes Problem. Manche Mieter gehen bevorzugt den Weg, ihre Wohnungen entweder als Ferienwohnung anzubieten oder als Wertanlage lieber leer stehen als ‚abwohnen‘ zu lassen. Wir registrieren zudem, dass die Eigenbedarfskündigungen stark zunehmen. Insbesondere älteren Menschen oder Menschen, die Transferleistungen erhalten, wird gekündigt, um die Wohnungen dann nach Renovierung höherpreisig und einer anderen Klientel anbieten zu können oder als Investitionsanlage leer stehen zu lassen. Auch in Kempten Stadt ist Wohnraum somit knapp.“

Können Sie das Problem beziffern?

Ried: „Die aktuellen Zahlen zu den (untergebrachten) Wohnungslosen belaufen sich laut Stadt Kempten zu Anfang August auf 138 Erwachsene und 17 Kinder. Die Obdachlosen sind dabei aber nicht erfasst. Es ist natürlich von einer entsprechenden Dunkelziffer auszugehen.“

Mit welcher Bandbreite an Not sind Sie tagtäglich konfrontiert?

Piersig: „Wir als Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe sind für die in den Notunterkünften der Stadt Kempten ordnungsrechtlich untergebrachten Personen zuständig. Wir sind erste Anlauf- und Beratungsstelle für diese Menschen und sind natürlich auch vor Ort. Unsere tägliche Arbeit ist nicht planbar, weil immer irgendwo Ausnahmezustand, Krise oder Not ist und wir dann versuchen, Ersthilfe zu leisten, die nächsten Schritte zu planen. Aber natürlich sind die drängendsten Probleme immer die der Existenzsicherung, Verlust des Arbeitsplatzes, Wohnungssuche und damit dann einhergehend die Einleitung von Behördenkontakten und Antragsstellungen.

Eine Abwärtsspirale, die vermutlich noch weitere gravierende Folgen nach sich zieht.

Ried: „Wir stellen eine enge Kopplung zwischen existenzieller Not und psychischen Krankheiten und Sucht fest. Leider gibt es zu wenig Angebote für eine adäquat psychiatrisch-medizinische Versorgung oder ambulante Begleitung. Wohnungslose Menschen haben aufgrund ihrer vielfältigsten Problemlagen sehr schlechte Zugangsvoraussetzungen, um überhaupt wieder am Mietwohnungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Der bekannte Teufelskreis ist dann bereits in vollem Gang. Die betroffenen wohnungslosen Menschen können der Stigmatisierung kaum entkommen.“

Gibt es aus der jüngeren Vergangenheit ein Beispiel, bei dem Ihnen eine herausfordernde Situation besonders zu schaffen gemacht hat?

Piersig: „Wir erleben immer wieder mal in den Brennpunkten Polizeieinsätze, müssen die Folgen von Konsum von Alkohol oder Drogen mitansehen. Plötzliche Todesfälle setzen ganz besonders stark zu. Ebenso schwer ist es, Familien, die wohnungslos werden und in Notunterkünften leben müssen, zu begleiten. Denn die dortigen Verhältnisse sind für Familien nicht nur sehr beengt, sondern die offen zu Tage tretenden Problematiken von Sucht, Krankheit, das beständige Konflikt- und Unsicherheitspotenzial sind natürlich für Kinder eine enorme geistig-seelische und insgesamt für das gesamte familiäre System eine unzumutbare Belastung. Wie soll in einer derart zutiefst prekären Umgebung beständiger Unsicherheit, Unruhe und Hoffnungslosigkeit ein Kind denn wachsen und sich entwickeln können?

Kurzum: Diese Unterbringungsform in den Notunterkünften wird den Menschen nicht gerecht, weil die Befriedigung der normalsten Grundbedürfnisse nicht mehr gewährleistet ist. Nämlich das Bedürfnis nach Rückzug, Privatsphäre, Sicherheit und relativer Selbstbestimmtheit.“



Was sind die Hauptursachen dafür, dass Menschen wohnungslos werden?

Ried: „Wenn diese Spirale einer solchen Krise mal in Gang gesetzt ist und sich immer mehr Schulden anhäufen, Mietrückstände ansammeln, dann ist es nur eine Frage der Zeit, und es stellen sich ebenjene Begleiterscheinungen wie psychische Instabilität, Erkrankung, Vereinsamung, Verwahrlosung, Straftaten oder Sucht ein.

Vor dem Hintergrund und eben auf dem Sediment von großer Scham, Angst und sukzessiven Rückzugs wächst sich die Katastrophe weiter nach unten aus. Daher ist die Arbeit der Wohnraumprävention so zentral und unverzichtbar. Denn der Zeitpunkt der Hilfe ist entscheidend. Die aufsuchende Sozialarbeit im Rahmen der Wohnungsnotfallhilfe ist wiederum ein Ansatz, die Betroffenen überhaupt erst wieder zu erreichen, ihnen zu zeigen: Hier ist jemand da, der sich interessiert und auch kümmert.“



Womit kämpfen die Menschen am meisten, die von Wohnungsverlust bedroht sind oder diese bereits verloren haben?

Piersig: „Sicherlich ist es in Summe die tiefe Perspektivlosigkeit und Einsamkeit, die die Betroffenen für sich sehen und erleben. Die Multiproblemlagen, die dazu geführt haben, dass Menschen sich in einer Mehrfach-Unterbringung ohne Privatsphäre, ohne Sicherheitsgefühl wiederfinden, befördert ein durchaus traumatisches Gefühl, abgehängt zu sein. Und die Existenzängste und -sorgen nehmen kein Ende. In solchen Lebenssituationen gesund bleiben zu wollen, ist kaum möglich. Fakt ist: Je länger ein Zustand von Wohnungslosigkeit andauert, umso schlechter die Aussichten für die betreffende Person, wieder Boden unter die Füße zu bekommen.“

Was fordern Sie von der Politik, um Menschen besser aufzufangen und die prekäre Lage zu entschärfen?

Ried: „Das Feld Wohnungslosigkeit, soziale Wohnungspolitik ist höchst sensibel und mit vielen Befindlichkeiten behaftet. Der Staat versucht, sich mit Minimallösungen aus seiner Verantwortung zu stehlen. Das Grundrecht auf Wohnen müsste dem Staat ein viel größeres Anliegen sein. Wenn dieser Neustart innerhalb der sozialen Wohnungspolitik, also der große Wurf, schon nicht zu erwarten ist, dann wäre es allerdings schon ein Fortschritt, die Städte und Kommunen könnten mehr Notunterkünfte und zwar in einem abgestuften Angebot vorhalten. Das würde den dort vorübergehend untergebrachten Menschen insofern bereits enorm helfen, weil sich die mehr als prekären Verhältnisse dort erst gar nicht einstellen würden.

Wieso kann man die Menschen nicht besser abholen, ihnen einen würdigeren und individuelleren Rahmen als Provisorium zur Verfügung stellen, damit sie nicht noch weiter abrutschen? Wir denken, damit wäre schon einiges gewonnen.“



Letzte Frage: Was hat Sie beide persönlich zu dieser Arbeit in diesem Bereich bewogen?

Piersig: „Wir möchten was verändern in unserer Gesellschaft, auch wenn es ‚nur‘ die Entwicklung in kleinen Schritten ist. Was wir tagtäglich tun, das ist schon Sozialarbeit pur! So hat die Leitung damals beim Einstellungsgespräch das Profil der Stelle auch beschrieben.“

Ried: „So ist es definitiv – und wir sind hier genau richtig. Die Arbeit hat eine große Spannbreite, man ist mit den unterschiedlichsten sozialen Fragestellungen und Herausforderungen befasst und kann vernetzt und in großer Eigenverantwortung und Initiative arbeiten. Und nicht zu vergessen, wir erfahren immer wieder viel Dankbarkeit.“

Vielen Dank für das Gespräch.