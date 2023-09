Unterallgäuerin beim Gassi gehen angefahren – und schwerverletzt in Wiese zurückgelassen

Die Polizei sicherte die Spuren vor Ort und konnte die 18-Jährige als Täterin schnell ermitteln. © AOV

Kammlach – Eine 18-Jährige hat am frühen Montagmorgen im Unterallgäu eine Spaziergängerin und ihren Hund mit dem Auto angefahren und schwerverletzt in einer Wiese zurückgelassen. Die junge Fahrerin, die auf dem Weg zum Bahnhof war, machte sich einfach aus dem Staub, wurde aber wenige Stunden später von der Polizei ermittelt.

Entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterkammlach und Bergerhausen ging eine 48-Jährige heute Morgen mit ihrem Vierbeiner Gassi. Plötzlich rauschte ein Auto heran und erwischte Frau und Hund voll – beide wurden in eine Wiese geschleudert und blieben liegen. Die Verursacherin – womöglich unter Schock – rief keine Hilfe, sondern brauste davon. Erst, als ein Mann vorbeifuhr und die Verletzten entdeckte, nahte Rettung.

Warum die 18-Jährige schnell als Verursacherin ermittelt werden konnte? Vor Ort sicherte die Polizei mehrere Teile ihres Autos. Mit diesen konnte noch in den nächsten Stunden die junge Frau ermittelt werden. Das Fahrzeug, das an einem Bahnhof in der Umgebung abgestellt war, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Fahrerin stellte sich kurze Zeit später selbst bei der Polizei.



Die verletzte Fußgängerin kam ins Krankenhaus, ihr Hund wird derzeit tierärztlich versorgt. Die Fahrerin muss nun mit mehreren Anzeigen, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, rechnen.