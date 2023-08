UPDATE: Großbrand einer Lagerhalle in Durach– Keine Belastung der Luft

Vorsorglich wird die Warnung mit den Verhaltensregeln bis zum Ende der Restlöscharbeiten aufrechterhalten. © AOV

Durach - Wegen des Lagerhallenbrandes wurde die ATF (Analytische Task Force der Berufsfeuerwehr München) vom Landratsamt angefordert um mögliche Belastungen in der Luft feststellen zu können. Ergebnis der Messungen von gestern Mittag um 12 Uhr war, dass zu diesem Zeitpunkt keine Belastungen in der Luft feststellbar waren. Prüfstellen waren an der Ludwigshöhe und direkt am Brandort.

Es werden zusätzlich Wisch- und Bodenproben genommen, um ausschließen zu können, ob sich Partikel durch den Brand verbreitet und abgelagert haben. Der Großteil des kontaminierten Löschwassers konnte über den Schmutzwasserkanal in die Kläranlage des Abwasserverbandes Kempten abgeleitet werden. Es wurden insgesamt 1000 ltr. Löschschaum benötigt.

Lagerhallenbrand in Durach - Fischsterben durch kontaminiertes Löschwasser

Ein kleiner Teil kontaminiertes Löschwasser gelangte trotzdem in die Durach, was für ein Fischsterben in einem kurzen Bereich gesorgt hat (Heidach bis zur Iller). Das Löschwasser wird aktuell in Containern gesammelt und beprobt. Mit Ergebnissen ist erst in ein paar Tagen zu rechnen. Derzeit wird vom Baden und Betreten im Bereich der Durach ab Brücke Durach-Straße bis zum Einlauf in die Iller abgeraten.

Vorsorglich wird die Warnung mit den Verhaltensregeln bis zum Ende der Restlöscharbeiten aufrechterhalten, wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilt.