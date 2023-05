Uwe Lassau über die 100 Jahre alte Tradition des Jochpass Oldtimer Memorial

Von: Lajos Fischer

Voller Erwartungen: Das Team des Vereins Jochpass Oldtimer Memorial mit dem Ersten Vorsitzenden Uwe Lassau ist mittendrin in den Vorbereitungen für das Jubiläumsrennen. © Fischer

Bad Hindelang – Am Wochenende vom 13. bis 15. Oktober findet das 23. Jochpass Memorial statt. Das traditionsreiche Rennen auf der kurvenreichsten Passstraße Deutschlands feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Aus diesem Anlass sprach unsere Zeitung mit dem Ersten Vorsitzenden des Jochpass Oldtimer Memorial e.V., Uwe Lassau.

Herr Lassau, Sie haben 2019 die Vereinsführung von Marlene Brutscher übernommen. Haben Sie es geschafft, neue Akzente zu setzen?

Uwe Lassau: Als es klar war, dass Marlene nicht weitermacht, habe ich die Geschicke des Vereins in die eigenen Hände genommen, weil ich nicht wollte, dass man Rennen aussetzt. Ich war vorher längere Zeit Zweiter Vorsitzender gewesen. Bei mir überwiegt die Sicht des Fahrers auf die Dinge, aber auch die des Zuschauers. Für die Attraktivität ist die Artenvielfalt der Fahrzeuge sehr wichtig. Deswegen haben wir immer ein paar Exoten dabei, wie dieses Jahr einen Toyota Celica GT Rally.

Was verbindet Sie persönlich mit dem Motorsport?

Lassau: Ich bin von Kindheit an motorsportaffin. Als Motorsportbegeisterter habe ich in meinen jungen Jahren die Rennen am Oberjoch miterlebt. Bereits als Jugendlicher bin ich Motocross gefahren. Mit 18 fing ich dann mit Autoslalom an. Als Familienvater mit drei Kindern musste ich aussetzen: Für Motorsport war einfach lange Zeit kein Geld da. Seit einem guten Jahrzehnt lebe ich meine Leidenschaft wieder. 2012 begann meine Aktivität im Oldtimer-Bereich. Mit meinem Co-Piloten Robert Fejes fahre ich Bergrennen und Rundkurse in Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich.

Welche aktuellen Herausforderungen beschäftigen zurzeit den Verein?

Lassau: Im letzten halben Jahr haben wir die neuen Ausschreibungen ausgearbeitet und die Online-Nennungen entgegengenommen. Wir sind dabei, das Streckengutachten und das Rettungssanitätskonzept zu erstellen. Da unsere Veranstaltung zugleich eine sportliche und eine gesellige Seite hat, müssen wir uns einerseits sehr genau an die Vorgaben des Deutschen Motor Sport Bundes, DMSB, halten, aber andererseits auch die zahlreichen Auflagen der sogenannten Maurer-Liste, die bei Großveranstaltungen mit Volksfestcharakter zur Risikominimierung dient, beachten. Die Genehmigungen, die bei der Straßenbaubehörde, dem Landratsamt und der Polizei einzuholen sind, setzen auch viel Vorarbeit und Gespräche mit den Sachbearbeitern voraus. Parallel dazu haben wir die ehrenvolle Aufgabe, die 100-Jahr-Feier vorzubereiten. Dazu gehört auch die Aufarbeitung der Geschichte. Wir versuchen für das Wochenende im Oktober Motorsportgrößen mit Originalfahrzeugen zu gewinnen. Mehrere ältere Filmaufnahmen sind bei uns eingetroffen, die zu sichten sind. Unser Team sammelt alte Pokale, Emaille-Schilder und vieles mehr. Es laufen die ersten Werbemaßnahmen in den Printmedien und in den sozialen Netzwerken. Und wir halten den Kontakt zu unseren ehrenamtlichen Helfern, ohne die wir das Jochpass Memorial nicht ausrichten könnten. An dem Rennwochenende sind 150 bis 180 Menschen im Einsatz, unter ihnen 116 Streckenposten. Alle haben eine verantwortungsvolle Aufgabe, auf die sie vorbereitet werden müssen.

Wie viele Anmeldungen haben Sie bereits?

Lassau: 320 Teilnehmer sind angemeldet, sie kommen aus Deutschland, Österreich, Dänemark, Italien, Schweden, Liechtenstein, Frankreich und der Schweiz. 306 Männer und 14 Frauen. Ich bekomme jeden Tag mehrere Anrufe und E-Mails von den Teilnehmern, die natürlich alle persönlich betreut werden wollen.

Der Jochpass gehört zur Gemeinde Bad Hindelang, die stark touristisch geprägt ist. Welchen Beitrag kann das Jochpass Memorial hierbei leisten?

Lassau: Durch unsere Veranstaltung ist die Bekanntheit von Bad Hindelang international gestiegen. Altlandrat Gebhard Kaiser sprach nicht zufällig von einer „Tradition“, die die Region prägt. Das Rennwochenende beschert den örtlichen Hotels und Gaststätten hervorragende Umsätze. Die große Werbewirksamkeit kann man beispielsweise daran messen, dass wir an dem Rennwochenende in den sozialen Medien 1,5 Millionen Menschen erreichen – weltweit.

Sind die Rennen in der Zeit des Klimawandels noch zeitgemäß?

Lassau: Es geht um eine 100 Jahre alte Tradition, die es unserer Meinung nach zu bewahren gilt. Wir wissen auch um unsere Verantwortung. Deswegen organisiert der Verein Baumpflanzaktionen und leistet hiermit einen effektiven – nicht nur symbolischen – Beitrag für ein besseres Klima. Übrigens: Es wurde nachgewiesen, dass der C02-Ausstoß an der Jochpassstraße am Rennwochenende wegen der Straßensperrung niedriger ist als an einem Wochenende mit normalem Verkehrsaufkommen.

Kommen wir zum Schluss zurück zu Ihnen als Rennfahrer. Es wird erzählt, dass an dem Rennwochenende zwei Autos von Ihnen im Einsatz seien. Stimmt das?

Lassau: Ja (schmunzelt). Das ist auch eine der vielen Geschichten, die in Zusammenhang mit dem Jochpass Memorial zu erzählen sind. Vor Jahren haben wir nach einem Ford Mustang gesucht und waren deswegen in ganz Deutschland und in anderen europäischen Ländern unterwegs, hierbei kamen wir mit vielen Menschen ins Gespräch. Hier vor Ort auf dem Lidl-Parkplatz wurde uns zwar kein Ford angeboten, aber von einem Mercedes in einer Halle im Walsertal berichtet. Es war ein W116 350SL, Baujahr 1972, eines der ersten zehn ausgelieferten Autos in der S-Klasse überhaupt. Wir haben es behutsam geborgen und ins Leben erweckt. Zwei Jahre lang fuhren wir den Wagen im Originalzustand, dann wurde er konsequent für den Motorsport umgebaut. Seit einigen Jahren ist das Auto am Rennwochenende für die Bürgermeister und Prominenten im Einsatz. Vor acht Jahren ist mir dann ein besonderer Mercedes in die Finger geraten. Es geht um einen W107 450.SLC 5.0, Baujahr 1979. Das ist das Modell, das den Wiedereinstieg für Daimler-Benz in den Motorsport einläutete. Mit diesem Auto gehen wir auch in diesem Herbst an den Start.

Herr Lassau, vielen Dank für das Gespräch.