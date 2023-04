Verdacht auf Sexualdelikt in Illertissen – Kripo sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen bei einem möglichen Sexualdelikt an der Iller. © PantherMedia

Illertissen – Am Donnerstagmorgen, 13. April, stieß laut Polizeiangaben an einer Brücke über die Iller bei Illertissen eine Passantin auf eine Frau, die nicht ansprechbar war. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Frau Opfer eines Sexualdelikts geworden ist.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik bebracht und dort untersucht. Dabei wurden Verletzungen festgestellt, auf Grund derer laut Polizeibericht „ein Sexualdelikt nicht auszuschließen ist“. Eine Erinnerung über den infrage kommenden Zeitraum (Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag 7.45 Uhr) hat die Frau bisher nicht. Ihre Verletzungen konnten ambulant behandelt werden. Ein stationärer Krankenhausaufenthalt war nach Angaben der behandelnden Ärzte nicht erforderlich.

Zur Aufklärung des Sachverhalts führt die Kriminalpolizei Neu-Ulm weitere Ermittlungen durch. Unter anderem haben nach Polizeiangaben etwa 60 Beamtinnen und Beamten am heutigen Freitagvormittag den infrage kommenden Bereich an der Iller nach Spuren abgesucht, die auf ein Verbrechen hindeuten könnten. Ergebnisse dazu liegen bislang noch nicht vor.

Von Seiten der Kripo Neu-Ulm ergeht folgender Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich der Iller oder des Illerkanals zwischen Au und der Illerbrücke Dietenheimer Straße zwischen Mittwoch, 12. April 17 Uhr, und Donnerstag, 13. April 7.45 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Wer hat in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz an der Brandenburger Straße in Au verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu abgestellten Pkws, gemacht?

Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0.