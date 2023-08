Jörg Pöschl ist der einzige Allgäuer in der schweizerischen Alphorn-Szene

Von der Philosophie von Hirt und Wirt - Alphornlehrer Jörg Pöschl aus Ofterschwang

Von: Lajos Fischer

„Das Alphorn gehört in die Berge“, sagt Jörg Pöschl. Er bewahrt eine Jahrhunderte alte alpine Tradition. Alphorn spielen sollte man nur in Tracht und ohne Noten. © Fischer

Ofterschwang – „Das Alphorn passt sehr gut in die heutige Zeit, in der Stress und Hektik von alleine kommen, Ruhe und Bodenständigkeit jedoch erarbeitet werden müssen“, sagt Jörg ­Pöschl. Für das Alphornblasen brauche man Ruhe, die man am besten an der frischen Luft in den Bergen finden könne. Wie das geht, zeigt er jeden Sonntag ab 11.30 Uhr in seinem Hotel Alp­horn in Ofterschwang im Rahmen eines Weißwurstfrühschoppens mit Alp­hornblasen.

In einer knappen Stunde kann man dort viel über dieses „alpenländische Nutz­ins­trument“ erfahren (www.landhotel-alphorn.de), dessen erste Abbildung auf einem aus dem Jahre 1587 stammenden Altarbild in der Holzkapelle St. Anna in Rohrmoos im Oberstdorfer Tal entdeckt wurde. Es hat jedoch nicht viel dazu gefehlt, dass die Tradition im 20. Jahrhundert endgültig ausgestorben wäre. Nachdem sie vor 65 Jahren wiederbelebt wurde, liegt es jetzt an Jörg Pöschl und seinen Kameraden, diese zu schützen und zu pflegen.

Für das Alphorn: Jörg Pöschl spielt in mehreren Muiskgruppen

Und der 56-jährige Hotelier setzt sich dafür mit sehr viel Energie und Leidenschaft ein: seit 1999 als Mitglied der „Obermaiselsteiner Alp­horn­bläser“, seit 2005 als Mitglied und seit Herbst 2022 als musikalischer Leiter der Alphorngruppe der Interessengemeinschaft Tracht Oberallgäu, als geprüfter Kursleiter im Allgäu und in der Schweiz, als Mitglied mehrerer deutscher und schweizer Alphorn­vereinigungen und Jodlerverbände. Das Hotel ­Alphorn, das er gemeinsam mit seiner Frau Jana betreibt, wurde als eines der kleinsten Top-Hotels Markenpartner der Allgäu ­GmbH, mit der Zielsetzung, die Tradition des ­Alphorns zu bewahren und weiterzuentwickeln.



Am Anfang dieser Entwicklung stand sein Alphornlehrer Max Schmid, der auf den jungen Pöschl aufmerksam wurde. So sei Jörg Pöschl zu den Obermaiselsteiner Alphornbläsern gekommen, wo Schmid ihm das traditionelle Alphornspielen beigebracht habe.



Jörg Pöschl ist der einzige Allgäuer in der schweizerischen Alphorn-Szene

Einen wichtigen Qualitätssprung schaffte der Hotelier 2013, als er in Sursee in der Schweiz die eidgenössische Kursleiterausbildung erfolgreich absolvierte, die ihn offiziell befähigt, Alphornschulungen anzubieten. Das im alpenländischen Raum einzigartige Angebot, den Urlaub mit einem Alphornkurs zu verbinden, gibt es in seinem Ofterschwanger Hotel seit 2007. Zunächst wurden diese von bekannten Schweizer Alphornspielern geleitet, 2015 übernahm den Unterricht Jörg Pöschl selbst.

Die Gäste kommen aus der ganzen Welt, zuletzt hatte er beispielsweise begeisterte Interessierte aus Israel und Spanien dabei. Er wünscht sich, dass sich für seine Kurse mehr Einheimische anmelden, die ihren Anteil zur Traditionspflege leisten wollen. Freude in der Gemeinschaft sei garantiert, denn Alp­hornspielen lebe von der Kameradschaft.



In der Schweiz soll die Alphorntradition einheitlich weitergeführt werden

Traditionelles ­Alphornblasen wird in der Schweiz und im Allgäu praktiziert. Während hierzulande in der Szene jegliche Freiheiten gegeben sind, wollen die Eidgenossen, dass die Tradition einheitlich weitergeführt wird. Deswegen wird das Alp­hornspielen dort überall nach den gleichen Regeln gelehrt.

Es gibt entsprechende Statuten und ein Bewertungssystem: In jedem Kanton wird einmal im Jahr ein Fest ausgerichtet, in dessen Rahmen Alphornspieler ihr Können vor den Juroren präsentieren. Wenn jemand von insgesamt vier Klassen die erste oder zweite schafft, qualifiziert man sich für das nur alle drei Jahre stattfindende Eidgenössige Jodelfest. Das gleiche System gilt auch für das traditionelle Jodeln und Fahnenschwingen.



Auf der eidgenössischen Ebene werden die Feste in jedem dritten Jahr angeboten. Wenn jemand auf der Kanton­ebene erfolgreich war, kann er sich hier noch einmal bewerten lassen. Hier treten also nur die besten Akteure auf. Jörg ­Pöschl wurde von seinen schweizerischen Freunden, die er in seinem Hotel kennengelernt hatte, in die dortige Szene eingeführt.

2010 trat er der Nordwestschweizer Alphornvereinigung und dem Nordwestschweizer Jodelverband bei und seit dieser Zeit besucht er deren Veranstaltungen regelmäßig. Er werde dort als Exot wahrgenommen, weil er weder Schweizer ist noch in einem grenznahen Gebiet lebt. „Ich bin der Einzige, der in Allgäuer Tracht vor den Juroren steht“, erzählt der 56-Jährige. Dementsprechend groß sei die Aufmerksamkeit in der vollen Arena in Zug gewesen, als er sein Können im Juni dieses Jahres im Rahmen des 31. Eidgenössischen Jodlerfestes präsentieren durfte. Stolz zeigt ­Pöschl seine Zertifikate: „Klasse 1“ sowohl auf der Kanton- als auch auf der eidgenössischen Ebene. „Kultivierter, schöner, voller Klang“, „herrlich“, „beeindruckend“, „gepflegt“ liest man dort. Und weiter: „Bravo!“, „Die Darbietung wird uns mit viel Herz vorgetragen.“



Alpenländisches Nutzinstrument - Kommunikation zwischen Mensch und Tier

Das mit dem „Herz“ wird Jörg Pöschl ganz besonders gefallen haben. Er erzählt in seinen Vorträgen, dass das ­Alp­horn von Anfang an ein Kommunikations­ins­trument gewesen ist. Der Hirte führte seine Tiere in die Berge und sein Ziel war, am Ende des Alp­sommers alle gesund und heil wieder zurückzubringen. Die Tiere waren die ganze Zeit unter freiem Himmel und vielen Gefahren, beispielsweise durch Gewitter oder Raubtiere ausgesetzt. Mit dem Alphorn haben die Hirten miteinander, aber vor allem mit ihren Tieren kommuniziert. Sie warnten sich gegenseitig, wenn Gefahr drohte, und beruhigten das Vieh, wenn es notwendig war.

Damit das funktionierte, habe man den Menschen an den gespielten Tönen erkennen müssen. Und das ging nur, wenn der Hirte seine Gefühle, sein Herzblut in seinen charakteristischen Klang einfließen ließ und das regelmäßig, um die Tiere mit den tiefen, beruhigenden Tönen an sich zu binden.



Die Fürsorge ist die Gemeinsamkeit

Die Philosophie des Hirten und eines Wirtes ist laut Pöschl ähnlich. Beide müssen sich ordentlich um andere kümmern und das geht nur in einer ruhigen, überschaubaren Umgebung, zusammen mit Menschen, die ihr Herz am richtigen Fleck haben.



Die Hirten haben in den Bergen selbstverständlich nicht in Formationen gespielt: Das ­Alphorn ist also ursprünglich ein Soloinstrument. Heute ist es teilweise anders, aber ­Pöschl betont: „Mit dem Herzen dabei zu sein, ist auch in der Gruppe wichtig. Wenn die Mitglieder gerne zusammen sind, hört man es auch an der Musik.“



Die Grundsätze des Alphornblasens

Für das traditionelle Alphornblasen gelten drei Grundsätze: Das Instrument muss aus Holz sein, das Mundstück inbegriffen. Die Musiker sind immer in einer für ihre Region typischen Originaltracht gekleidet. Und schließlich wird die Musik immer auswendig vorgetragen: „Ich kenne keinen Hirten, der sich mit Noten vor die Kuh hingestellt hätte“, so Pöschl.

Natürlich gibt es auch regionale Unterschiede. Die Schweizer Alphörner sind beispielsweise kürzer als die Allgäuer, was Auswirkungen auf die Tonart des Instruments hat. Die Allgäuer Alphörner werden aus Bergfichte hergestellt und sind in F gestimmt. „Wir wollen unsere lokale Identität, unsere eigene Spielweise, unseren eigenen Dialekt wahren“, meint der Hotelier. „Mein Ziel ist es, möglichst viele Leute für das Alphorn­spielen und die Geschichte dahinter zu begeistern.“



Pöschl findet es an sich gut, dass sich das Alphorn großer Popularität erfreut. Mit diesem alpenländischen Instrument für Partystimmung zu sorgen, sei zwar erlaubt, aber mit der Tradition nicht vereinbar. Er bringt es auf den Punkt: „Es ist ein Unterschied, ob ich Musik mache mit dem Alp­horn oder Alphorn-Musik!“