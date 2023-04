Eine siebenköpfige Fachjury bewertet die Chöre des Wettbewerbs

Konzerte im ganzen Allgäu: Vorverkauf für 18. Internationalen Kammerchor-Wettbewerb gestartet

Von: Michael Dürr

Der Initiator des Internationalen Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf und 2013 verstorbene Dolf Rabus. © MODfestivals

Marktoberdorf/Allgäu - Chormusik auf höchstem Niveau: Konzerte mit zwölf Chören aus neun Nationen können beim 18. Internationalen Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf im ganzen Allgäu erlebtund genossen werden. Das Festival läuft Ende Mai über Pfingsten, Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Es war nach Angaben von Geschäftsführerin Ramona Wegenast vom veranstaltenden Verein MODfestivals ein gewisser Dolf Rabus († 2013) gewesen, der die zündende Idee hatte. Es wäre doch schön, dachte sich der damalige Leiter der Marktoberdorfer Musikakademie, auch in Deutschland einen Wettbewerb für Chöre zu haben, der auf höchstem Niveau angesiedelt ist.

So kam es im Jahr 1989 zum erstenInternationalen Kammerchor-Wettbewerb in der Ostallgäuer Kreisstadt. Heuer erlebt das Festival, das längst einen weltweit herausragenden Ruf genießt, seine 18. Auflage mit zwölf ausgesuchten Chören aus den USA, Mexiko, Indonesien, Philippinen, Ukraine, Finnland, Slowenien, Georgien und Deutschland. Die Chöre messen sich laut MODfestivals „im spannenden Wettbewerb und geben gemeinsam Konzerte, bei denen sie zeigen, was Chormusik heute zu bieten hat“. Die Besucher erwarte letztlich „ein Feuerwerk der Vokalmusik“.

Internationalen Kammerchor-Wettbewerb: Chöre auf höchstem Niveau mit Auftritten im ganzen Allgäu

Los geht’s am Freitag, 26. Mai, mit dem Eröffnungskonzert ab 20 Uhr im Modeon. Auch an allen weiteren Tagen des Wettbewerbs wird es in Marktoberdorf Auftritte von Chören geben. Weitere Veranstaltungsorte bis Pfingstmontag, 29. Mai, sind Kempten, Altenstadt, Irsee, Waal (alle Konzerte am 27. Mai), Füssen, Wildpoldsried, Augsburg, Kaufbeuren, Sontheim (alle Auftritte am 28. Mai), Bad Hindelang, Memmingen, Nesselwang und Bad Wörishofen (jeweils am 29. Mai).

Den Abschluss bildet am Dienstag, 30. Mai, wiederum im Modeon die Preisverleihung ab 16 Uhr, der sich der sogenannte „SchlussaCHORd“ (Beginn um 19.30 Uhr) anschließt. Die Wettbewerbsrunden eins und zwei finden am 27. und 28. Mai allesamt im Modeon statt. Am Pfingstmontag, 29. Mai, treten die Chöre im Rahmen von ökumenischen Gottesdiensten in Marktoberdorf (St. Martinskirche), Kempten (St. Mang-Kirche), Kaufbeuren (Dreifaltigkeitskirche) und Altenstadt (Basilika St. Michael) auf.



Eine siebenköpfige Fachjury bewertet die Chöre des Wettbewerbs

Bewertet werden die Chöre nicht vom Publikum, sondern von einer siebenköpfigen Fachjury aus sieben Nationen. Den Vorsitz hat Professor Herbert Böck aus Österreich inne, der an der Universität Mozarteum in Salzburg Chor- und Ensembleleitung lehrt und mit dem von ihm gegründeten Kammerchor „Concentus Vocalis“ zahlreiche internationale Wettbewerbe gewonnen hat. Die künstlerische Leitung des Festivals liegt in den Händen von Professor Jürgen Budday, der Vorsitzender im Beirat Chor des Deutschen Musik­rates und in dieser Funktion auch Gesamtleiter des Deutschen Chorwettbewerbs ist.



Wo es Tickets gibt

Eintrittskarten sind im Vorverkauf nach Angaben von MODfestivals zwischen drei und fünf Euro günstiger als an der Abendkasse. Das Eröffnungs- und Schlusskonzert sowie die zweite Wettbewerbsrunde kosten jeweils 22 Euro, die erste Wettbewerbsrunde (Teil eins und zwei) je 15 Euro. Die Abendkonzerte kosten jeweils 20 Euro im Vorverkauf. Erhältlich sind die Tickets in der Marktoberdorfer Buchhandlung Eselsohr in der Salzstraße 2, bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.kammerchorwettbewerb.org. Dort ist für alle, die nicht genug bekommen können, zum Preis von 130 Euro auch ein Festivalpass als Eintrittskarte zu allen Veranstaltungen erhältlich. Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung erhalten einen Nachlass. Unter genannter Internetadresse gibt es auch weiterführende Informationen über das Festival und das Programm.

Im Anschluss an die Konzerte des Wettbewerbs findet noch die Internationale Masterclass für Chordirigenten vom 31. Mai bis 4. Juni statt. Karten für das Abschlusskonzert der Masterclass am 4. Juni in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf kosten im Vorverkauf 20 Euro.



Gastfamilien gesucht

Untergebracht sind die rund 400 Musiker der zwölf am Kammerchor-Wettbewerb teilnehmenden Chöre nach den Worten von Ramona Wegenast übrigens „in allen Hotels, die Marktoberdorf aufzubieten hat“. Darüber hinaus wohnen Sängerinnen und Sänger auch in den Räumen der Musikakademie, dem Internat beim Gymnasium und nicht zuletzt bei Gastfamilien in der Stadt.

130 dieser privaten Betten stünden bislang zur Verfügung, so Wegenast. Weitere würden auch jetzt noch liebend gern genommen. Wer sich kurzfristig entschließt und sich bei den Gastfamilien einreihen möchte, kann sich melden unter Tel. 08342/4204812 oder Mail an office@modfestivals.org.