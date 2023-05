Viel Wild, wenig Naturverjüngung

Wald vor Wild – Ein Dauerkonflikt?

Von: Melanie Springer-Restle

Ist die Rehpopulation zu hoch, kommt es zu mehr Verbiss, der dem Hochkommen des Waldes schadet. © Symbolbild: Panthermedia/Jakub Mrocek

Unterallgäu – Am 1. Mai hat in Bayern die neue Jagdsaison begonnen. Das ruft auch Konflikte auf den Plan. Ein Dauerbrenner ist die Frage, was es mehr zu schützen gilt: den Wald oder das Wild? Unsere Redaktion hat sich zu dem Thema mit einem Forstexperten und einem Vertreter der Jägerschaft unterhalten.

Wir Menschen sind auf den Wald angewiesen. Einerseits ist er ein CO2-Speicher, andererseits ist Holz ein wichtiger Rohstoff, Brennstoff und Wirtschaftsfaktor. Im Idealf­all verjüngt sich ein gesunder Mischwald von selbst, das bedeutet, dass dort, wo Bäume entnommen werden, neue Bäume automatisch nachwachsen. Dies ist der Fall, wenn die Rehpopulation der Fläche entsprechend angepasst ist und ausreichend Äsung (Futter) zur Verfügung steht.

Interessenskonflikt zwischen Jägern und Förstern: Viele Bäume oder sichtbare Rehe

Sind zu viele Rehe in einem Gebiet, fressen diese vermehrt auch die Knospen der Bäume ab, was zur Folge hat, dass sich die Bäume langsamer und weniger ergiebig entwickeln. Für die Förster ist die Sache klar: In so einem Fall muss das betroffene Gebiet intensiver bejagt werden.

Knabbern Rehe die Zentralknospe ab, wächst der Baum langsamer, forstwirtschaftlich betrachtet weniger ergiebig, denn es kann zu Fehlbildungen kommen. Deshalb wird die Knospe junger Bäume oft mit einem Plastikschutz versehen. © Symbolfoto: Panthermedia/rbiedermann

Hier zu sehen ist eine „verfegte“ Douglasie. Ein Rehbock hat versucht, den Bast seines frisch gewachsenen Gehörns abzureiben. Der Baum wird dadurch stark beeinträchtigt oder verkümmert. Viele „Fegestellen“ in einem Revier sind auch ein Zeichen von zu hoher Rehwildpopulation. © Bayerische Staatsforsten

Doch für viele Jäger ist die Jagd ein Hobby. Sie erfreuen sich – auch oft als Kontrast zum anstrengenden Berufsleben – in erster Linie am Anblick des Wildes. „Der Jäger pachtet eine Jagd, um Wild zu sehen und zu bejagen. Wenn wir keine Rehe mehr sehen, brauchen wir nicht mehr jagen“, sagt Peter Heckel, der ehemalige Stadtförster Mindelheims und 1. Vorsitzender der Kreisjägerschaft Mindelheim. Deshalb sei es für Jäger zunächst nicht erstrebenswert, den Wildbestand zu reduzieren, so Heckel.



Viel Wild, wenig Naturverjüngung

Auch Dr. Stefan Friedrich, Bereichsleiter der Bayerischen Forstverwaltung in Mindelheim, kann dieses Denken unter Jägern beobachten, versucht aber im Dialog ein Verständnis für die Zusammenhänge im Wald zu schaffen. Wenn der Wald eine Zukunft haben soll, müsse auch ein Umdenken bei den Jägern stattfinden. „Sieht der Jäger viel Wild, bedeutet das, dass die Waldverjüngung unter dem Wild leidet. Diesen Widerspruch kann man nicht ohne Weiteres auflösen.“



Monokultur versus Naturverjüngung

Während früher noch auf Monokulturen und auf die Fichte als Brotbaum gesetzt wurde, wisse man mittlerweile, dass ein gemischter Wald aus Laub- und Nadelbäumen nicht nur weniger anfällig gegenüber klimabedingten Naturkatas­trophen oder Schädlingen ist, sondern auch für alle Wildtierarten das bessere Biotop ist, so Friedrich. So findet beispielsweise Niederwild wie Hase und Fuchs Deckung in den buschartigen Zonen, was in einem Pflanzwald aus Fichtenreihen nicht möglich wäre.



Doch laut Friedrich sei es viel Arbeit, einen Wald so hinzubekommen. Es bedürfe vieler Einzelansitze. Durch die Verbuschung sei es ferner nicht mehr so einfach, das Wild anzusprechen (Art und Geschlecht zu identifizieren). „Für pachtende Jäger ist es oft schwierig, so viel Verantwortung zu übernehmen“, so der Förster.

Mehr Waldbesucher führen zu schreckhafteren Rehen

Gerade in der älteren Generation der Jäger sei es üblich, von Lieblingsplätzen aus zu jagen, die entsprechend häufig frequentiert werden. Das Rehwild sei aber nicht dumm und könne beispielsweise knallende Autotüren als Gefahr identifizieren, wohingegen Jogger, die auf dem Forstweg bleiben und sich normal unterhalten, keine Gefahr für das Rehwild darstellen. „Ich sehe jeden Morgen beim Joggen die gleichen zwei Rehe“, berichtet Friedrich.



Auch durch die höheren Besucherzahlen von Naherholungssuchenden im Wald, insbesondere jenen, die die Forstwege verlassen, schrumpfe der Aufenthaltsraum des Rehwildes. Es wird heimlich. Die Bejagung gestaltet sich dadurch schwieriger und der Jäger müsste öfter ausrücken, um entsprechende Abschussquoten erfüllen zu können. Dies koste Zeit, die viele Hobby-Jäger nicht haben.



Grundlage für die Abschusszahlen

Die Abschussquoten werden anhand eines alle drei Jahre erstellten Verbissgutachtens generiert. Das forstliche Gutachten zeigt, in welchem Zustand sich der Wald befindet und an welchen Stellen der Verbiss durch Wild besonders hoch ist. An diesen Stellen müsse dann stärker gejagt werden, so Friedrich. Das Gleiche gelte für Bereiche, die frisch bepflanzt wurden.



Nicht getürkt

Apropos Abschussquoten: Peter Heckel ärgert sich, wenn seinen Jägern seitens der Förster pauschal unterstellt wird, sie würden die Abschusszahlen manipulieren und mehr Abschüsse melden als tatsächlich getätigt wurden. Auf die Rückfrage unserer Redaktion, ob bei den Abschusszahlen viel ­getürkt werde, sagte Friedrich: „Das möchte ich den Jägern nicht unterstellen.“ Doch falls dies tatsächlich der Fall sei, so wäre es ein Zeichen von zu hohem Druck. Wenn ein Jäger seine Quote nicht erfüllen könne, müsse er sich Unterstützung von Mitjägern suchen oder sein Revier verkleinern, so Friedrich.



In diesem Punkt gibt Heckel ihm Recht. Er appelliere an seine Jäger, auch ehrlich zu sich selbst zu sein. „Ich sage immer: Wenn es zu viel wird, bitte sagen!“ Notfalls müsse man die Jagd an den Nagel hängen, wenn realistisch zu wenig Zeit dafür sei. Die Zusammenarbeit zwischen Jägern und Förstern stehe und falle auch immer mit der Jagdgenossenschaft.



„Diener der Waldbesitzer“

Auch habe sich das Bild des Jägers geändert. Während es früher noch ein Privileg war, zur Jagd zu gehen, sei der Jäger heute eher ein „Diener der Waldbesitzer“, so Heckel. „Wir gehen jeden Tag raus, kümmern uns, holen Fallwild (verunfalltes Wild) von den Straßen, beheben Flurschäden entweder finanziell oder mit körperlicher Arbeit und sollen möglichst viele Rehe schießen.“ Wenn man all der Verantwortung nachkomme, rücke das Naturgeschehen eher in den Hintergrund, so Heckel.



Wie Waldbesitzer, Jäger und Förster im Dialog bleiben

Auf die Frage unserer Redaktion, wie man denn die Zielkonflikte zwischen Jägern und Förstern beheben könne, sagte Friedrich: „Als Forstverwaltung bieten wir Waldbegänge an, bei denen Jagdgenossenschaften, Waldbesitzer und Jäger teilnehmen können. Hier kann man positive und negative Beispiele vor Ort ganz wertfrei anschauen und einzelne Problem- oder Erfolgsgebiete besprechen.“

Kleiner Knigge für Waldbesucher • Grundsätzlich gilt in der Natur ein Betretungsrecht für alle, solange man ohne Verbrennungsmotor unterwegs ist.

• Auf geeigneten Waldwegen darf auch geradelt oder geritten werden.

• Auch abseits der Wege dürfen sich Besucher aufhalten. Aber: Gerade in der Aufzuchtszeit sind Wildtiere extrem empfindlich gegenüber unverhofften Besuchern. Bleiben Sie daher möglichst auf den Waldwegen.

• Der Wald ist kein Selbstbedieungsladen. Bitte keine Zäune aufmachen oder Forstpflanzen herausreißen.

• Blumen, Beeren, Nüsse, Kräuter und Pilze dürfen jedoch in kleinen Mengen für den Eigengebrauch gepflückt werden, sofern diese nicht unter Naturschutz stehen.

• Zwischen 1. März und 31. Oktober gilt nach dem Bayerischen Waldgesetz striktes Rauch- oder Feuerverbot. Waldbrände entstehen oft durch menschliches Fehlverhalten. • Bitte lassen Sie Ihre Hunde an der Leine und nicht frei im Wald herumlaufen. Nicht selten sind wildernde Hunde für das Verenden von Wildtieren verantwortlich.

• Hinterlassen Sie keinen Müll.