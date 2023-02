Wanderausstellung: Schicksal einer Allgäuer Jüdin soll in ganz Bayern publik werden

Teilen

Leo Hiemer (links mit Hut) war mit seiner Wanderausstellung „Geliebte Gabi“ bereits auf Tour im Allgäu. Nun soll seine Dokumentation in ganz Bayern publik gemacht werden. © Archiv: Hirschberg

Allgäu - Leo Hiemer hat sich nicht nur als Filmemacher deutschlandweit großes Renommee erworben, er hat auch bei der Aufarbeitung des Schicksals von Gabriele Schwarz für große Aufmerksamkeit gesorgt. Der Kaufbeurer hat das Schicksal des Mädchens, das als kleines Kind ins Allgäu kam und dort aufwuchs, ehe es 1943 in ­Auschwitz ermordet wurde, in einer umfassenden Dokumentation verarbeitet und den Gräueltaten der NS-Diktatur auch im Allgäu ein Gesicht gegeben.

„Ein Pfiff. Der Zug fährt los. Gabi ist fort.“ Es ist früher Morgen in Immenstadt am Bahnhof, im Jahr 1943 und Gabis letzter Tag in ihrer Heimat. So beschreibt es Leo Hiemer. Der Allgäuer Autor und Regisseur hat das Schicksal des Kindes Gabriele Schwarz, jüdischer Herkunft und katholisch getauft, eindrucksvoll in seinem Buch „Gabi – geboren im Allgäu – ermordet in Au­schwitz“ nachgezeichnet. „Die Lebensgeschichte dieses Mädchens begleitet mich nun schon so lange“, sagte Hiemer einst im Gespräch mit unserer Zeitung. „Sie wird mich wohl nie ganz loslassen.“



Wanderausstellung „Geliebte Gabi“ bald in ganz Bayern

Der Allgäuer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl hat nun dafür gesorgt, dass der Freistaat Bayern eine Wanderausstellung mit 25.000 Euro finanziert, die Gabis Schicksal einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen soll. Die Ausstellung, die bereits an mehreren Orten im Allgäu gezeigt wurde, soll in allen sieben Regierungsbezirken gezeigt werden. Auftakt ist im Bayerischen Landtag. „Ich bin den Kollegen im Haushaltsausschuss sehr dankbar, dass sie mit solch überwältigender Mehrheit der Finanzierung einer Wanderausstellung zugestimmt haben“, lobt der haushaltspolitische Sprecher der Freie Wähler-Landtagsfraktion. „Erinnerungskultur ist die Grundlage dafür, dass sich die unfassbaren Verbrechen des Nationalsozialismus niemals wiederholen. Wir haben deshalb die Verantwortung, die Gräueltaten nicht nur statistisch zu erfassen, sondern das menschenverachtende Unrecht der heutigen Generation auch plastisch anhand konkreter Schicksale vor Augen zu führen. Leo Hiemer ist dies mit seiner Dokumentation über Gabi meisterhaft gelungen.“

Pohl: „Ein starkes Zeichen“

In einem Gespräch mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner stieß Pohl auf Zustimmung. Es gehe jetzt nun noch darum, einen geeigneten Termin zu finden und die Details abzuklären, so der Abgeordnete. „Ich gehe aber davon aus, dass wir noch in diesem Jahr die Wanderausstellung im Maximilianeum präsentieren können. Unser Parlament setzt damit gemeinsam mit Leo Hiemer ein starkes Zeichen für die Erinnerungskultur.“



Die Gelder stammen aus den Fraktionsinitiativen der Regierungsfraktionen. Mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 70 Millionen Euro werden regionale Projekte gefördert. Die Regierungsfraktionen bringen hierzu Anträge in den Bayerischen Landtag ein.